L’action GME est sur le point de rebondir si les ventes du troisième trimestre dépassent les attentes

GameStop (NYSE :GME) semble qu’il pourrait être en train de tourner la page financièrement. Dans ses résultats fiscaux du deuxième trimestre publiés le 8 septembre, les ventes ont atteint 1,183 milliard de dollars contre 942 millions de dollars l’année dernière. De plus, sa perte nette de revenus était bien inférieure à celle de l’an dernier. Les investisseurs en actions GME pourraient voir un revirement majeur au cours de la prochaine année.

Source : Shutterstock

De plus, comme je l’ai souligné dans mon article du mois dernier, la perte trimestrielle de flux de trésorerie disponibles nets (FCF) de la société était bien inférieure à celle du premier trimestre de l’exercice. Cela laisse présager un retour potentiel à un FCF positif une fois que ses niveaux de ventes augmenteront.

En conséquence, le stock de GME a augmenté. Par exemple, depuis qu’il a atteint un creux de 146,80 $ par action le 4 août, son prix a considérablement augmenté.

À la mi-journée du 11 novembre, l’action GME était à 206,61 $. Cela représente une hausse de plus de 40 % en l’espace d’un peu plus de trois mois. De plus, il est maintenant cinq fois plus élevé que le point bas de 40,59 $ qu’il a atteint le 19 février.

Le marché doit s’attendre à ce que la santé financière de l’entreprise commence à se redresser.

Où en sont les choses maintenant pour GameStop

GameStop ne publiera probablement pas ses résultats du troisième trimestre pour le trimestre fiscal se terminant le 31 octobre avant la première semaine de décembre. Cependant, nous pouvons voir quels pourraient être les résultats en se référant aux estimations des analystes.

Par exemple, selon Yahoo! Finance, quatre analystes prédisent que la société perdra 52 cents au cours de son troisième trimestre fiscal se terminant le 31 octobre. Cela se compare à une perte de 53 cents l’année dernière.

Cependant, leurs estimations de ventes s’élèvent à 1,19 milliard de dollars ce trimestre, contre un peu plus de 1 milliard de dollars l’année dernière. Cela représente un gain de 18,44 % par rapport à l’année dernière. En supposant que la société puisse battre ces estimations, l’action GME pourrait encore augmenter.

La raison, comme je l’ai mentionné plus tôt, est que l’entreprise est très proche de devenir FCF positive. Une légère augmentation des ventes l’aidera à prendre le virage.

Mais ce n’est pas comme si l’entreprise allait un jour manquer de liquidités. Au 31 juillet, il disposait de 1,78 milliard de dollars en espèces et en espèces soumises à restrictions. C’est plus que suffisant pour couvrir sa consommation de trésorerie pendant une bonne période, même si l’entreprise ne devient pas bientôt positive au FCF.

Où en sont les analystes

Jusqu’à présent, ce stock a été l’exemple parfait d’une situation où le stock escalade un « mur d’inquiétude ». Il n’y a pas si longtemps, des analystes comme cet écrivain de The Motley Fool criaient au loup sur la capacité de l’entreprise à se redresser.

Le problème est que si vous croyiez cet auteur lorsque l’action était à 158,51 $ le 21 avril, vous n’aviez aucune chance de gagner de l’argent.

Cela illustre un problème typique avec les analystes. Ils ne voient pas les choses comme une entreprise. L’entreprise gère ses finances et ferme ses magasins, réduit ses stocks et tente généralement de redresser la situation. Le marché les croit jusqu’à présent. Il est prêt à regarder vers l’avenir et à anticiper le redressement attendu.

Mais les analystes sont généralement plus critiques, têtus dans certains cas et généralement peu disposés à croire aux redressements. L’auteur de Motley Fool mentionné ci-dessus a déclaré qu’il pourrait s’écouler longtemps avant que GameStop ne génère 8 milliards de dollars de revenus, comme il l’a fait il y a plusieurs années.

Par exemple, selon Seeking Alpha, quatre analystes prévoient des ventes de 5,67 milliards de dollars cette année, mais seulement 5,54 milliards de dollars l’année prochaine. Ils prévoient une baisse des revenus l’année prochaine, même si personne ne prédit une récession. Cela semble assez difficile à croire, et cela reflète le profond scepticisme à Wall Street.

Que faire avec GME Stock

J’aime cette situation en stock GME. Je pense que la direction de l’entreprise est probablement plus concentrée sur la réalisation d’un redressement que les analystes ne le comprennent vraiment. Il offre une énorme opportunité aux investisseurs qui sont prêts à prendre un certain degré de risque dans leur portefeuille.

Par conséquent, si vous voyez que les ventes dépassent les attentes pour le trimestre se terminant le 31 octobre, attendez-vous à voir l’action GME augmenter à la hausse. L’une des raisons est qu’il existe toujours un niveau élevé de positions courtes sur le titre.

Depuis le 11 novembre, Yahoo! Finance rapporte (en utilisant les données de Morningstar) que plus de 15 % du flottant de l’action est court. Cela signifie qu’un bon pourcentage d’actionnaires cotés en bourse s’attendent à ce que les actions de GME chutent à partir d’ici.

Cela permet potentiellement au stock de rebondir si les ventes des troisième et quatrième trimestres sont supérieures aux attentes misérables des analystes. L’une des raisons à cela est que des ventes plus élevées pourraient conduire à une position positive du FCF pour l’entreprise l’année prochaine. Par conséquent, recherchez le stock GME pour passer le cap si cela se produit.

