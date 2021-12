L’action GME ne devrait être stimulée que si les investisseurs augmentent leurs attentes

Alors qu’une grande partie de notre culture est désormais déterminée par les efforts de la « communauté », le mouvement historique des prix derrière GameStop (NYSE :GME) n’est pas si surprenant. En fait, on pourrait dire que ce n’était qu’une question de temps avant que les investisseurs particuliers ne réalisent le pouvoir qu’ils pouvaient avoir sur une action. À un moment donné cette année, ce pouvoir a porté l’action GME à 483 $ par action.

Source : TY Lim / Shutterstock.com

Depuis lors, l’action GME est volatile. Mais je pense que nous pouvons tous convenir qu’à l’exception du rallye de fin août, la direction générale au cours des six derniers mois a été à la baisse. Ce qui est pertinent maintenant, cependant, c’est où va le stock à partir d’ici.

À mon avis, les investisseurs particuliers doivent faire plus que détenir des actions GME. Ils devraient tenir l’entreprise responsable de protéger leur investissement. Sinon, de quoi s’agissait-il ?

Certains taureaux de GME diraient qu’il s’agissait de s’en tenir aux fonds spéculatifs et à d’autres vendeurs à découvert. Cependant, un rapport de la Securities and Exchange Commission confirme que les actions de GME ont grimpé en flèche parce que les investisseurs de détail se sont empilés en actions. Cela contraste avec l’opinion largement répandue selon laquelle l’action a augmenté en raison des vendeurs à découvert couvrant leurs positions, bien que cela puisse avoir été une conséquence involontaire du rallye GameStop.

Mais comme on dit dans l’univers Marvel, « avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité ». Il est temps que les actionnaires de GME exercent ce pouvoir.

Les investisseurs de détail ont parlé, la société a écouté

Un argument haussier pour GameStop est que la société a considérablement amélioré sa situation financière. En plus d’utiliser le cours élevé de l’action pour rembourser sa dette, la société pourrait bientôt afficher un flux de trésorerie disponible (FCF) positif.

Je suis heureux de l’entendre. Mais ne prétendons pas que GameStop est au deuxième but parce qu’il a frappé un doublé. L’entreprise y est parvenue grâce à l’investissement d’investisseurs de détail. Non pas qu’il y ait quelque chose de mal à cela. En fait, j’applaudis la direction pour avoir pris le radeau de sauvetage qui a été offert.

Il est également clair que GameStop a fait plus que simplement réduire la dette. La société semble avoir la voie à suivre pour générer des revenus constants alors qu’elle cherche à se diversifier et à se moderniser, en investissant dans la technologie et en se recentrant sur le commerce électronique. Il y a même des rumeurs selon lesquelles il se lance dans le secteur du NFT.

Les chiffres ne s’additionnent toujours pas

Alors, quel est l’état des affaires de GameStop ? L’opinion consensuelle de la communauté des analystes indique que la société a déclaré une perte de 52 cents par action sur un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de dollars pour le trimestre fiscal qui s’est terminé en octobre. Cela marquerait une légère amélioration par rapport au même trimestre en 2020 et une augmentation de 20% des revenus.

Mais étant donné que 2020 a été une année où les entreprises qui avaient un modèle de commerce électronique de quelque nature que ce soit ont fait des affaires solides, ce n’est peut-être pas une comparaison équitable. Dans cet esprit, j’ai décidé de revenir deux ans en arrière. Le tableau des gains est sensiblement le même. Cependant, le chiffre d’affaires serait en baisse de 14% en comparaison.

Maintenant, voici des questions avec lesquelles je lutte même si je sais que les actionnaires de GameStop ne le font pas. Ces chiffres sont-ils suffisants pour justifier un stock dont le prix est plus de 10 fois plus élevé qu’à ce stade de 2020 et 25 fois plus qu’à ce stade de 2019 ? Et sinon, pourquoi cela n’a-t-il pas d’importance ?

Le résultat sur GME Stock

La communauté des analystes a largement abandonné l’action GME. Selon MarketBeat, six analystes suivent le titre. Le consensus est que l’action GME est une « vente » avec un objectif de prix de 27,50 $. Cela représente une baisse de 84 % par rapport aux niveaux actuels.

Mais ce prix cible reflète l’opinion des analystes, qui ne contrôlent pas les fortunes à court terme des actions GME. Cela revient aux investisseurs de détail. S’ils sont de vrais croyants, le moment est venu pour eux d’augmenter leurs attentes, pas simplement de recourir à la vente à découvert. Les investisseurs paient le prix de demain depuis près d’un an. Il est temps pour eux de demander des comptes à la direction.

Si cela se produit et que l’entreprise tient ses promesses, il s’agira peut-être de l’une des plus belles histoires d’investissement de tous les temps. Sinon, ce sera probablement juste un autre récit édifiant.

À la date de publication, Chris Markoch n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Markoch est un rédacteur financier indépendant qui couvre le marché depuis plus de cinq ans. Il écrit pour InvestorPlace depuis 2019.