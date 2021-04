L’action GME ne vaut pas la peine d’être achetée au-dessus de 54,79 $, en supposant un redressement

GameStop (NYSE:GME) vend des disques de jeu dans des magasins physiques auxquels personne ne va plus. Les enfants peuvent tout aussi bien les louer ou les acheter en ligne. Alors, pourquoi le trading d’actions GME est-il si élevé?

Source: Shutterstock / mundissima

Le stock a été sur des montagnes russes ces derniers temps. À la fin de décembre 2020, l’action GME était à 18,84 $. Soudainement, il est passé à 347,51 $ le 27 janvier. Le 19 février, il était redescendu à 40,59 $. Maintenant, à la clôture le 19 avril, il est de retour à 164,37 $.

À ce prix, l’action GME, qui n’avait réalisé que 5,1 milliards de dollars de ventes en 2020, a une capitalisation boursière de 10,82 milliards de dollars. Au lieu de 2 fois les ventes, la plupart des stocks de détail se négocient pour 30% à 50% des ventes. De toute évidence, quelque chose de différent se passe avec l’action GME. Il essaie de se réformer ou de se rajeunir. Néanmoins, le titre semble toujours trop cher, compte tenu de sa situation actuelle de trésorerie.

Un nouveau président et une nouvelle perception

Depuis le début du mois d’avril, GameStop a un nouveau président (en fait, il prend le relais lors de la prochaine réunion annuelle de la société). Ryan Cohen, cofondateur et ancien PDG d’une société d’aliments pour animaux en ligne Moelleux (NYSE:CHWY), a rejoint le conseil d’administration de GameStop en janvier et fait bouger les choses depuis.

Il s’est débarrassé de la plupart des cadres supérieurs, y compris le PDG George Sherman, et a effectivement agi pour remplacer la plupart des membres du conseil. En bref, il souhaite faire passer l’entreprise d’un détaillant de jeux vidéo physique à une entreprise de commerce électronique.

Redressement et espoirs de commerce électronique

Cela va demander beaucoup de travail. À la fin de 2020, GameStop comptait 4816 magasins, dont 253 au Canada, 954 en Europe et 417 en Australie, selon la page 1 de son rapport 10-K.

C’est beaucoup de magasins qu’il veut «dé-densifier» hors de sa base mondiale de magasins. Cela pourrait facilement prendre plusieurs années. Par exemple, l’année dernière, l’entreprise s’est débarrassée de seulement 693 magasins, soit environ 12,6%. À ce rythme, cela prendra plus de cinq ans, même si la base est de 20% par rapport au nombre d’aujourd’hui.

Dans l’intervalle, les ventes en ligne de l’entreprise représentent un petit pourcentage de ses ventes globales. Comme avec de nombreux détaillants, GameStop est très timide quant à ses ventes e-commerce réelles. Nulle part ils n’indiqueront le montant réel en dollars, que ce soit dans leurs communiqués de presse ou dans leur dépôt 10-K ou trimestriel. Cependant, ils soulignent très rapidement que les ventes du e-commerce ont augmenté de 175% au quatrième trimestre et de 191% en 2020.

Ce taux de croissance élevé implique que le montant réel des ventes en ligne est très faible, probablement pas plus de 10% à 15% des ventes totales. Certains analystes doutent du plan de redressement de GameStop pour redresser les ventes de commerce électronique, en particulier compte tenu de ses ventes négatives dans les magasins de comparaison l’année dernière. Jefferies, qui a été embauché en tant que banquier d’investissement pour GameStop, suppose un scénario à la hausse d’un transfert de 50% des ventes en ligne à partir de briques et de mortier. C’est un scénario très optimiste qui pourrait prendre de nombreuses années à se concrétiser. De plus, cela suppose également la perte de 50% des ventes totales actuellement.

Où cela laisse GME Stock Now

La vérité est que la société n’a réalisé que 63,7 millions de dollars en flux de trésorerie disponible (FCF) l’année dernière, selon son propre communiqué de presse. Cela équivaut à une marge FCF dérisoire de seulement 1,25% de ses 5,1 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Même si l’on suppose que la saison de Noël FCF de 137,4 millions de dollars dure toute l’année (ce qui est neutre FCF), elle ne représente tout de même que 2,7% des ventes. C’est un chiffre vraiment bas.

Certes, si d’une manière ou d’une autre l’entreprise peut atteindre 50% des ventes en ligne, le niveau du FCF augmentera. Disons qu’il peut doubler pour atteindre une marge de, disons, 6% des ventes. De plus, les ventes seraient inférieures de 50%. Cela représenterait 6% de 2,5 milliards de dollars, soit 150 millions de dollars de FCF.

La valorisation actuelle de 10,8 milliards de dollars est encore trop élevée. Cela implique que même avec un revirement majeur (aucune garantie que cela se produira), les actions GME se négocient à un rendement FCF de 1,39%. Une autre façon de dire cela est que la valeur marchande est de 72,1 fois son FCF.

Un chiffre plus raisonnable est de 36 fois FCF, ce qui implique un rendement de 2,77% FCF ou 36 fois FCF. Les actions de GME ne valent pas plus de 5,4 milliards de dollars (soit 36 ​​fois 150 millions de dollars). Cela représente 50% de sa capitalisation boursière de 10,8 milliards de dollars. L’action GME ne vaut pas plus de 50% de 164,37 $, son cours de clôture du lundi, ou 82,19 $.

La plupart voudront un rabais de 33%, soit 54,79 $. pour un ROI de 50%. C’est aussi un tiers du prix actuel.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position longue ou courte sur aucun des titres de cet article.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.