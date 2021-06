L’action GNUS est surévaluée et ses perspectives de croissance sont incertaines

Cela fait exactement un an que Marques de génie (NASDAQ :GNUS) l’action a atteint son plus haut de 11,73 $. Aujourd’hui, l’action GNUS se négocie environ 85% en baisse à 1,80 $.

Source : Syda Productions/ShutterStock.com

Je me souviens d’un point de vue baissier publié par Hindenburg Research en juin. Le rapport a conclu que GNUS “s’est apprécié en valeur de plus de 20 fois sur des nouvelles relativement banales”. Il a également déclaré que “le stock baissera aussi rapidement qu’il a monté en flèche”.

Bien sûr, ce n’est peut-être pas une bonne idée de vendre un penny stock. Cependant, actuellement GNUS semble toujours cher et peu attrayant du point de vue de l’investissement.

En résumé, Genius Brands est une société de médias qui se consacre principalement à la commercialisation, à la production et à l’octroi de licences de contenu destiné aux enfants. La chaîne Kartoon de l’entreprise est peut-être la plus intéressante ! qui est disponible dans « plus de 100 millions de foyers télévisuels américains via un large éventail de plateformes de distribution ».

Cependant, ce qui est plus important ici, c’est l’évaluation. Pour le premier trimestre 2021, la société a déclaré un chiffre d’affaires d’environ 1,1 million de dollars. Cela impliquerait un revenu annualisé de 4,4 millions de dollars. Actuellement, cependant, les actions GNUS se négocient à une capitalisation boursière de 541 millions de dollars. Par conséquent, cette action se négocie à 122,9 fois les revenus de l’exercice 2021.

De toute évidence, les valorisations sont étirées ici, même après une forte correction par rapport aux plus hauts historiques. Il convient également de noter qu’il n’y a pas de directives claires sur les revenus de la direction. Ainsi, bien que cette société ait des plans de croissance agressifs, sa consommation de liquidités et son potentiel de dilution supplémentaire des actions pourraient maintenir l’action GNUS déprimée.

Action GNUS : les points positifs

Au cours de la dernière année, il y a eu une dilution massive des actions avec les actions GNUS. C’est l’une des raisons de sa forte correction. Cependant, la bonne nouvelle est qu’en mars, Genius a déclaré des liquidités et équivalents de 143 millions de dollars. En tant que tel, il dispose d’une flexibilité financière solide pour poursuivre une croissance organique et inorganique.

De plus, dans la dernière lettre annuelle, le PDG Andy Heyward a parlé de l’embauche de Bedi Singh et Jason Adelman, qui sont tous deux des vétérans chevronnés des fusions et acquisitions. Si Genius parvient à réaliser une acquisition prometteuse, toute la thèse baissière de ce titre changera probablement.

De plus, dans une autre initiative de croissance, la société a annoncé que 240 heures de nouveau contenu arriveront sur sa chaîne Kartoon ! Plate-forme. Il s’agit d’un déclencheur potentiel de hausse des revenus.

Les inquiétudes abondent

Cependant, il y a encore des inquiétudes qui pèsent sur le stock GNUS en ce moment.

Par exemple, dans son rapport Q1 2021, la société a également parlé de son programme Superhero Kindergarten de Stan Lee dépassant les 16 millions de vues. Cependant, la société a déclaré des revenus publicitaires de seulement 0,75 million de dollars pour le trimestre. De plus, les revenus de licences et de redevances se sont élevés à environ 0,17 million de dollars. Ces chiffres montrent que l’entreprise doit faire évoluer les vues de manière significative afin de générer des revenus et des flux de trésorerie sains.

Il est important d’ajouter ici cette chaîne Kartoon ! est libre de regarder. Par conséquent, la société s’appuie largement sur cette publicité et ces licences pour augmenter ses revenus.

De plus, Genius Brands cherche à se développer sur les marchés internationaux. Par exemple, la prochaine saison de l’une de ses séries animées à succès, ​Rainbow Rangers, sera disponible pour un public international via Netflix (NASDAQ :NFLX) et bientôt d’autres plateformes de streaming.

C’est certainement une évolution positive. Cependant, l’impact sur les revenus est encore incertain ici. En fait, l’évolution actuelle des prix ne suggère pas que les marchés comptent sur une augmentation significative.

L’essentiel sur les actions GNUS

Genius Brands a déclaré des liquidités utilisées dans les opérations de 5,9 millions de dollars au premier trimestre de 2021 (page 33). Cela impliquerait une consommation de trésorerie annualisée de près de 24 millions de dollars. La société étant encore à un stade précoce de croissance, la consommation de liquidités devrait se maintenir.

Dans le même temps, il est important de noter que la création de contenu est la clé de la croissance des téléspectateurs et des abonnés de Genius. Par conséquent, l’activité d’investissement devrait également rester élevée. Cela pourrait nécessiter plus de collecte de fonds au cours des 12 à 24 prochains mois.

Il me semble que les marchés manquent encore de confiance avec la direction ici. Même avec une vague de nouvelles positives, l’action GNUS n’a pas connu de hausse significative. En tant que tel, je pense que la perception du marché ne changera que si la direction réalise une croissance soutenue et des acquisitions qui changent la donne.

Pour l’instant, cette action semble peu attrayante du point de vue de l’investissement. Cela dit, il est crucial de souligner que l’action GNUS a un intérêt à découvert de 14,1%. Toute nouvelle positive pourrait déclencher une courte pression. Ainsi, même si je reste neutre à baissier sur le titre, il serait également préférable d’éviter de prendre des positions courtes ici.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui peut être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.