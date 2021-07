L’action GNUS semble attrayante après une correction nette

in

Marques de génie (NASDAQ :GNUS) développe, crée et acquiert des contenus multimédias. La société détient d’énormes titres de propriété intellectuelle du célèbre producteur de bandes dessinées Stan Lee et possède Kartoon Channel !, une plate-forme de distribution que le PDG Andy Heyward a décrite comme le « Netflix pour les enfants, mais gratuit ». Mais tout cela n’explique pas pourquoi l’action GNUS est en hausse de 27,5% depuis le début de l’année et pourquoi cette jeune société de divertissement a une capitalisation boursière de 474,6 millions de dollars.

Source : patat / Shutterstock.com

Genius Brands a déçu et fait trop de promesses. La direction a fait un excellent travail jusqu’à présent en parlant du produit. Mais il y a peu à montrer pour cela autrement. Genius Brands est née en novembre 2013 de la fusion entre A2 Entertainment et la pré-fusion Genius Brands (anciennement Pacific Entertainment). Ce n’est pas un poulet de printemps.

Mais son statut de stock de mèmes a contribué à propulser l’entreprise vers des sommets sans précédent. Si l’histoire récente est un indicateur, une courte pression est toujours au coin de la rue. Ainsi, les commerçants de détail s’entassent dans celui-ci.

Cependant, il y a des côtés positifs qui me rendent prudemment optimiste quant à l’entreprise.

Du 31 décembre 2020 au 31 mars 2021, les liquidités en caisse ont augmenté de plus de 40 % pour atteindre 143 millions de dollars, ce qui représente beaucoup d’argent pour poursuivre une activité d’acquisition agressive. Avec cet objectif en tête, GNUS a embauché Bedi Singh, un ancien directeur financier de Photos Sony et SVP Finances de Renard du 20e siècle, pour poursuivre plus d’acquisitions.

Enfin, avec près de 16,3% des actions à découvert, je pense que les chances d’un short squeeze sont élevées. Il est difficile de prédire où la foule de Reddit investira ensuite. Mais une chose est sûre. La déclaration de guerre des rédacteurs en chef aux hedge funds a fait de plusieurs entreprises des gagnants improbables. Les principaux d’entre eux sont ceux qui ont un intérêt à court terme élevé.

Pour toutes ces raisons, je suis prudemment sceptique à propos de Genius Brands.

Les actions de GNUS ont chuté de hauts niveaux

Les marchés ne sont pas pour les âmes sensibles. Si vous vouliez une indication, regardez l’oscillation observée dans le stock GNUS. Au moment où j’écris ces lignes, les actions ont un sommet sur 52 semaines de 3,63 $ par personne et un creux sur 52 semaines de 95 cents.

Cette action sur les prix est purement due au commerce de détail. Cependant, si vous regardez de plus près, il y a suffisamment d’histoires ici qui justifient un examen après la forte correction.

Genius Brands a une gamme existante, y compris Rainbow Rangers pour Nick Jr. et Llama Llama pour Netflix (NASDAQ :NFLX). Il existe un assortiment d’autres émissions que la société produit, et d’autres sont en cours, grâce à d’énormes avoirs de propriété intellectuelle (détenus par le biais d’une coentreprise proposée) du célèbre producteur de bandes dessinées Stan Lee.

Le contenu est roi. Le PDG de Genius Brands, Andy Heyward, connaît une chose ou deux sur le contenu, étant donné qu’il a co-créé l’inspecteur Gadget et qu’il a produit plus de 5 000 épisodes d’émissions pour enfants. Actuellement, la société fait tout ce qui est en son pouvoir pour acquérir plus de contenu original et octroyer des licences pour des IP de valeur.

GNUS peut vendre son contenu partout dans le monde et il n’y a pas de limite de temps. La société de divertissement recherche également des produits pouvant être marchandisables afin que le GNUS puisse vendre des licences pour commercialiser des jouets et d’autres produits de consommation.

Les conditions sont réunies pour que l’activité d’acquisition s’accélère

Le GNUS a déclaré qu’il utiliserait de l’argent pour acquérir plus de cibles. Avec plus de 140 millions de dollars de liquidités au bilan, aucune dette et un accès à 100 millions de dollars supplémentaires, elle peut se permettre d’avoir une stratégie d’acquisition agressive.

GNUS a fait appel à deux vétérans chevronnés, Bedi Singh et Jason Adelman, pour mener la charge. Il est difficile de dire combien d’acquisitions finiront par ajouter au résultat net. La nature intangible de la propriété intellectuelle signifie qu’elle est souvent plus difficile à évaluer, à définir et à fixer un prix équitable.

Cependant, Genius Brands est dans le domaine du contenu. Si vous voulez rester pertinent, vous devez continuer à ajouter à votre bibliothèque. Sinon, vous pouvez vous perdre dans le shuffle. Netflix dépensera 17 milliards de dollars en contenu cette année alors que les restrictions pandémiques se relâchent et que la production reprend.

Wells Fargo (NYSE :WFC) estime que Disney (NYSE :DIS) a dépensé 28,9 milliards de dollars en nouveau contenu pour leur division de vente directe au consommateur (DTC) en 2020, y compris des projets pour Disney+, Hulu et ESPN+. Au cours de l’exercice en cours, on estime que Disney dépensera 30,5 milliards de dollars en nouveau contenu.

Alors, tu comprends ma dérive. Si vous voulez rester dans le jeu, vous devez dépenser de l’argent en contenu. Sur ce front, Genius Brands a l’argent, ce qui devrait piquer votre intérêt.

Achetez la trempette

Genius Brands exerce son métier dans l’industrie du divertissement, les médias pour enfants étant sa spécialité. Au cours de la dernière année, nous avons assisté à une augmentation astronomique du prix de son action, principalement en raison de l’activité de vente au détail alimentée par Reddit.

Cependant, maintenant, le stock revient sur terre. Et vous pouvez le juger sur ses mérites.

Genius Brands n’est pas encore rentable. Et la direction a une histoire de communiqués de presse hyperboliques qui n’ont pas beaucoup de substance, destinés uniquement à augmenter les stocks de GNUS. Mais avec la correction des prix, des réserves de trésorerie importantes et de nouvelles nominations à la direction, l’entreprise avance du bon pied.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse boursière et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille. Faizan n’est pas directement propriétaire des titres mentionnés ci-dessus.