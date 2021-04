L’action GOEV a tellement plus de potentiel que le marché ne lui en donne

Si vous avez écouté mon appel haussier du 3 mars sur le constructeur de véhicules électriques basé en Californie Canoo (NASDAQ:GOEV), vous êtes probablement dans le rouge sur votre investissement en actions GOEV.

Source: médias Canoo

Si vous me pardonnez cela, j’espère aujourd’hui vous motiver à rester dans le métier.

Il ne semble pas juste que les actions se négocient en dessous de 10 $. Après tout, c’est le prix de l’action avant l’annonce de l’opération, avant la société d’acquisition à usage spécial (SPAC) Hennessy Capital a annoncé son intention de fusionner avec Canoo en août 2020.

En poussant l’action de GOEV en dessous de 10 $, le marché cède effectivement le pouce à la fusion et à Canoo.

C’est une évaluation assez sévère. Peut-être qu’un aperçu d’un nouveau véhicule électrique spécialement conçu à cet effet rappellera à la communauté Canoo pourquoi ils sont tombés amoureux de l’entreprise en premier lieu.

Regard sur GOEV Stock

L’action GOEV ouvrira aujourd’hui à un peu plus de 9 $. Comment y est-il arrivé? Disons simplement que ça a été un long et étrange voyage.

Pendant une grande partie de 2020, le stock s’accrochait au prix SPAC typique de 10 $. Comme vous le savez probablement, cependant, les stocks de véhicules électriques SPAC ont explosé à la hausse lorsque des accords sont annoncés.

C’est ce qui s’est passé avec l’action GOEV alors que le cours de l’action a grimpé en flèche en décembre, atteignant même un sommet de 52 semaines à 24,90 $ le 10 décembre.

Après avoir atteint le sommet, le titre a vacillé et a vacillé, mais malheureusement, la tendance générale était à la baisse. Le mois de mars a été un mois particulièrement difficile pour les investisseurs, et avril a surtout produit une action latérale des prix.

Il peut y avoir une volatilité continue à venir, alors veuillez ne pas verser l’intégralité de votre portefeuille dans les actions GOEV. Si vous croyez toujours en la vision de Canoo, cependant, une petite position pourrait porter ses fruits à long terme.

Un flair pour le dramatique

J’admets que Canoo me plaît parce que la société sait créer un sens du drame.

Prenez le communiqué de presse de la société, qui révèle les résultats financiers du quatrième trimestre et de l’année 2020 de Canoo. Sans réellement mettre de véhicules sur les routes, l’entreprise a réussi à me convaincre qu’elle faisait d’excellents progrès.

Le président exécutif de Canoo, Tony Aquila, sait certainement comment transformer une société de pré-revenus comme la meilleure chose depuis le pain en tranches.

«Nous construisons des véhicules qui ne sont pas surchargés par les contraintes héritées du passé et développons des technologies et des conceptions fonctionnelles pour construire des véhicules électriques pour tous», a-t-il déclaré. «Nous pensons que nous sommes le premier OEM à examiner le cycle de vie complet du véhicule et à intégrer de multiples points de contact avec les revenus.»

Cela ne veut pas dire que le communiqué de presse de la société était entièrement dépourvu de détails. Les consommateurs peuvent s’attendre à ce que le prix de départ du véhicule de livraison multifonction tout électrique de Canoo soit fixé à environ 33 000 $.

De plus, il existe une camionnette entièrement électrique avec une livraison cible dès 2023 – et c’est là que le caoutchouc rencontre vraiment la route.

Vérifiez les spécifications

Le chef du battage médiatique Aquila est passionné par la construction de véhicules qui peuvent changer la vie des gens – je le sais parce qu’il l’a dit.

Pourtant, je ne doute pas de sa véracité, car Aquila prépare le public à une camionnette «aussi solide que les camions les plus résistants du marché et conçue pour être exponentiellement plus productive».

Il fait référence à la camionnette spécialement dévoilée de Canoo. Il ne semble pas encore avoir de nom de modèle spécifique, mais c’est visuellement inoubliable.

Je veux dire, cela ressemble à un vaisseau spatial, mais vous pourriez probablement dire la même chose à propos de n’importe lequel des véhicules de Canoo.

Les précommandes pour le camion seront apparemment disponibles au cours du trimestre en cours. En attendant, voici quelques spécifications pour toutes les parties intéressées:

Autonomie de batterie de 200 milles Capacité de charge utile du véhicule de 1800 livres Jusqu’à 600 chevaux et 550 lb-pi de couple avec deux moteurs Longueur totale de 184 pouces (213 pouces avec rallonge de lit) Configurations de moteur double ou arrière

The Bottom Line sur GOEV Stock

Pour les fans de la société, le battement de l’action GOEV pourrait être déconcertant.

Je me gratte la tête aussi. Pourtant, je suis motivé par la volonté de Canoo de créer des véhicules de classe mondiale qui sont assez faciles à payer et tout à fait impossibles à oublier.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.