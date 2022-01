L’action GOEV vaut le coup tant que c’est avec de l’argent que vous pouvez perdre

Canou (NASDAQ :GOEV) l’action n’a pas fonctionné comme prévu.

Après l’annonce à la mi-novembre qu’elle s’installait dans l’Arkansas et l’Oklahoma et les révisions à la hausse de ses prévisions de production pour 2022 et au-delà à la mi-décembre, on pourrait penser que tout cela ferait monter le stock de GOEV.

Ce n’est tout simplement pas le cas. Depuis les communiqués de presse du même jour sur l’Arkansas et l’Oklahoma le 15 novembre, le cours de l’action Canoo a brièvement bondi à près de 13 $ avant de retomber à un chiffre en décembre.

En baisse de 30% sur le dernier mois de l’année, le business plan Made in America de l’entreprise ne semble pas séduire les investisseurs.

Bourse GOEV et marché commercial

Je n’ai pas écrit sur Canoo depuis mars.

À l’époque, j’avais l’impression qu’il avait une chance de réussir car deux de ses trois futurs véhicules électriques (VE) seraient à usage commercial.

« Je continue de croire que les fabricants de véhicules électriques, en particulier les startups qui concentrent leur énergie sur le côté commercial des choses à court terme, devraient faire mieux financièrement à long terme », ai-je écrit le 15 mars.

« Donc, le fait que deux véhicules sur trois de l’entreprise soient de nature commerciale suggère que le profil de risque n’est pas aussi élevé qu’il le serait s’il essayait de convaincre uniquement les consommateurs d’acheter ses produits. »

Il ne fait aucun doute que les prototypes de l’entreprise sont des véhicules laids. Cependant, une fois que les unités de production réelles commenceront à sortir de la chaîne de montage dans l’Arkansas plus tard en 2022, je ne doute pas que l’entreprise livrera des véhicules plus attrayants.

Mais ne vous y trompez pas. Le succès de Canoo viendra de ses véhicules offrant de nombreuses utilités à ses clients.

Dans le cadre de ses prévisions de production de décembre, la société a déclaré qu’elle commencera la production en Arkansas en 2022 et mettra en ligne son usine Mega Micro en Oklahoma fin 2023.

En conséquence, il prévoit de produire 4 500 véhicules électriques en 2022 à mi-chemin de ses prévisions, contre 750 auparavant.

En 2024, une fois que les deux usines américaines fonctionneront, Canoo projette 45 000 unités, passant à 75 000 un an plus tard.

Les véhicules seront 100 % fabriqués en Amérique, et 96 % des pièces proviendront des États-Unis et d’autres pays alliés tels que le Canada et le Mexique. Mais, pour l’instant, il envisage de concentrer ses ventes sur le marché américain.

Je pense que c’est une décision intelligente. Cela permet à Canoo de surveiller de plus près la production, les ventes et la propriété intellectuelle de ses véhicules. Il peut toujours trouver un plan de production européen si l’Amérique réussit.

Ce n’est certainement pas adapté à un régime de retraite

En mars, je pensais que GOEV était un jeu d’argent amusant en dessous de 15 $. Cependant, je ne pensais pas que c’était une valeur sûre.

Maintenant qu’il a baissé de près de 50%, je peux dire avec certitude que vous ne devriez investir dans des actions GOEV que si vous pouvez vous permettre de perdre 100% de votre investissement.

Ce n’est pas un stock pour votre compte de retraite. Pas de loin.

Le PDG Tony Aquila continue d’apporter des changements à sa haute direction. The Verge a abordé ce sujet dans un article de décembre suggérant que le passage de l’entreprise aux véhicules utilitaires a nécessité un changement de garde.

Cependant, il faudra au moins six mois en 2022 avant de déterminer si les mouvements d’Aquila rapporteront des dividendes aux actionnaires.

Le PDG est un grand. Aquila détient 1,54 million directement et 51,23 millions indirectement via Partenaires AFV, une société d’investissement basée au Texas fondée par Aquila qui investit dans les technologies de rupture.

Aquila a un montant considérable à gagner ou à perdre de Canoo. Il préférerait le premier au second.

Cependant, je pense que même Aquila conviendrait qu’un pari sur l’action GOEV n’est pas une chose sûre.

La ligne de fond

À la mi-décembre, Muslim Farooque d’InvestorPlace a fait valoir que Canoo avait une « proposition de valeur spectaculaire et de multiples catalyseurs de croissance ».

En conséquence, il pense que l’action GOEV est un excellent achat à long terme.

Je pense qu’avec la solide compréhension de la technologie de Tony Aquila combinée à une peau importante dans le jeu, il ne laissera aucun effort pour offrir des rendements à long terme aux actionnaires.

Cela dit, n’investissez pas dans Canoo si vous ne pouvez pas vous permettre de perdre 100 % de votre investissement. Canoo est un excellent achat spéculatif à long terme.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portfolios modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.