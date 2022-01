L’action GOOG a chuté de 5% jeudi, mais il n’y a pas lieu de paniquer

Ouverture à 2735,27 $ le vendredi, Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) les actions ont chuté de 4,7% jeudi. Cela a mis le stock de GOOG à un début décidément différent de ce à quoi on aurait pu s’attendre jusqu’en 2022.

Source : Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

Après tout, un investissement dans Alphabet a généré un rendement de 65% en 2021, ce qui est très impressionnant pour une action technologique à méga-capital.

Pourquoi GOOG a-t-il si mal trébuché jeudi, et est-ce un signe qu’Alphabet pourrait ne pas traiter les investisseurs avec gentillesse cette année ?

S’il s’avère que la baisse de jeudi n’était pas justifiée, alors les investisseurs ont une fenêtre d’opportunité. Une remise de 5% n’est pas à se moquer.

Pourquoi l’action GOOG a-t-elle chuté de 5 % jeudi ?

Allons droit au but. Quelle a été la cause de la forte baisse de l’action GOOG de jeudi ? L’entreprise a-t-elle été menacée d’une autre enquête gouvernementale ?

Y a-t-il des signes que les dépenses publicitaires diminuent ? En fait, il n’y avait pas vraiment de pistolet fumant en jeu ici. Cependant, je vois deux facteurs qui auraient pu être en jeu.

Tout d’abord, comme l’a souligné mercredi le contributeur d’InvestorPlace Mark R. Hake, un rapport de Barrons sur les déclassements des analystes de plusieurs sociétés de logiciels semble avoir eu un effet d’entraînement qui a eu un impact sur l’action GOOG.

Malgré le fait que les entreprises choisies s’appuient sur les ventes de logiciels et d’abonnements pour générer des revenus – alors qu’Alphabet tire son revenu des ventes de publicités – Alphabet a été intégré à la réaction du marché.

Le deuxième facteur potentiel était la nouvelle de lundi concernant un nouveau procès lancé contre Google et Pomme (NASDAQ :AAPL). Le recours collectif prétend que Google paie essentiellement Apple pour rester en dehors des activités de recherche sur Internet. Le résultat est une concurrence réduite, des tarifs publicitaires plus élevés et une violation des lois antitrust américaines.

Le fait que Google paie Apple pour faire de son moteur de recherche le moteur de recherche par défaut sur les iPhones, iPads et Mac n’est pas vraiment une nouveauté. Le fait que les entreprises fassent l’objet de plusieurs enquêtes gouvernementales à la suite de l’arrangement ne l’est pas non plus.

En 2020, le New York Times a rapporté qu’Apple recevait environ 8 à 14 milliards de dollars par an de Google. Ce rapport faisait partie de la couverture d’un procès antitrust du ministère de la Justice contre Google.

Le fait qu’un autre procès s’ajoute aux nombreux défis juridiques d’Alphabet ne change pas vraiment l’équation. Comme je l’ai écrit en décembre, une décennie de poursuites antitrust et des milliards de dollars d’amendes n’ont rien fait pour faire dérailler la croissance du stock de GOOG.

Au contraire, le spectre de perdre cet argent de Google devrait inquiéter les investisseurs d’Apple. Selon l’étude du New York Times, le paiement de Google représente jusqu’à un cinquième des bénéfices annuels du fabricant d’iPhone.

Si la recherche Google était supprimée par défaut sur les appareils Apple, Apple devrait dépenser de l’argent pour développer et exploiter son propre moteur de recherche. La plupart des utilisateurs choisiraient probablement de revenir à Google de toute façon.

Résultat final

Si Alphabet ne court aucun danger immédiat à cause de la dernière action en justice antitrust et que les déclassements des analystes des sociétés de logiciels qui comptent sur la vente de copies ou d’abonnements ne sont pas pertinents, devriez-vous envisager d’agir sur la baisse de près de 5 % des actions GOOG de jeudi ?

Je peux sembler dédaigneux des poursuites, mais la réalité est qu’elles sont une préoccupation potentielle. Les investisseurs doivent être conscients des combinaisons qui ajoutent un petit élément de risque.

Cependant, Alphabet est une action notée Portfolio Grader « B ». Il est dans une position assez solide pour continuer à générer de la croissance sur le long terme. Malgré les poursuites et les menaces réglementaires, les analystes en investissement restent également extrêmement optimistes à propos des actions GOOG. Les 40 analystes interrogés par le Wall Street Journal ont évalué le GOOG comme un « achat » par consensus, avec un objectif de prix moyen de 3 351,49 $. C’est 20% de hausse.

En d’autres termes, ne vous inquiétez pas des 5% de GOOG jeudi. Ne vous inquiétez pas, il est en baisse depuis novembre.

Si vous avez pensé à ajouter cette action technologique à méga-capitalisation à votre portefeuille, vous avez eu une opportunité.

A la date de publication, Louis Navellier avait une position longue sur GOOG. Louis Navellier n’a eu (directement ou indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés dans cet article. Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’a détenu (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article.

Louis Navellier, qui a été qualifié de « l’un des plus importants gestionnaires de fonds de notre temps », a brisé le silence dans cette vidéo choquante « dire tout »… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque Américain doit faire aujourd’hui.