L’action GOOG poursuit sa croissance malgré les poursuites antitrust

Actions dans le géant de la recherche Internet Alphabet Inc. (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) sont en hausse de 72 % depuis le début de l’année. GOOG n’est pas entaché d’être un stock de mèmes, sa croissance n’est liée à aucune mode comme les jetons non fongibles (NFT), et Alphabet n’est pas dans la course pour créer ou distribuer des vaccins Covid-19. Il s’agit d’une entreprise impliquée dans un large éventail d’entreprises – dont beaucoup sont en croissance – même si son principal générateur de revenus continue de générer de l’argent.

La question est, à son prix actuel, devriez-vous envisager d’ajouter des actions GOOG à votre portefeuille ? Les actions se rapprochent du niveau de 3 000 $, c’est donc une décision que la plupart des investisseurs ne devraient pas prendre à la légère. Pour vous aider à passer cet appel, examinons ce qu’Alphabet a fait, où il va et pourquoi les actions ont si bien fonctionné cette année.

Google Advertising Business continue de dominer les revenus d’Alphabet

Lorsque le FAANG (Méta (NASDAQ :FB), Amazon (NASDAQ :AMZN), Pomme (NASDAQ :AAPL), Netflix (NASDAQ :NFLX) et Alphabet) ont commencé à publier leurs résultats du troisième trimestre fin octobre, Alphabet s’est démarqué.

Le chiffre d’affaires trimestriel de 65,1 milliards de dollars a augmenté de 41 % en glissement annuel. L’activité publicitaire principale de l’entreprise a connu une croissance encore plus rapide. Les 53,1 milliards de dollars de revenus publicitaires de Google, y compris les revenus publicitaires de YouTube, ont augmenté de 43 % en glissement annuel. Le bénéfice par action de 27,99 $ a largement dépassé les attentes des analystes. L’analyste de Barclay, Ross Sandler, a résumé l’importance et la force de ces revenus publicitaires :

« Le marché publicitaire reste solide et, contrairement à la plupart de ses pairs numériques, Google ne semble pas être affecté négativement par iOS 14 ou les problèmes de chaîne d’approvisionnement. À plus long terme, Google reste l’entreprise la mieux positionnée dans la publicité numérique et l’un de nos noms préférés. »

La plus grande menace de revenus publicitaires rencontrée depuis des années a eu lieu au début de la pandémie lorsque les détaillants en difficulté ont réduit leurs dépenses de marketing. Alphabet a facilement résisté à cela et les dépenses consacrées à la recherche Google et aux annonces YouTube ne vont encore qu’augmenter. À la suite de ces résultats du troisième trimestre, l’action GOOG a grimpé de près de 5%.

D’autres entreprises telles que les smartphones Pixel, les appareils domestiques intelligents Nest, le système d’exploitation Android et les jeux en nuage Stadia ajoutent aux revenus d’Alphabet. Des « paris » comme le projet de voiture autonome Waymo ont le potentiel de contribuer à l’avenir. Cependant, les revenus publicitaires seront toujours la clé du succès d’Alphabet dans un avenir prévisible.

Croissance du nuage

Alors que la publicité domine les revenus d’Alphabet, il existe une autre division qui vaut la peine d’être regardée. Le cloud continue d’être un secteur à forte croissance à mesure que de plus en plus de services se déplacent en ligne et qu’il ne fera que s’étendre. Alphabet n’a pas réussi à dominer ce domaine comme il l’a fait pour la recherche, mais Google Cloud est toujours un acteur important en tant que troisième fournisseur de cloud au monde. Les résultats d’Alphabet au troisième trimestre ont montré que l’investissement de l’entreprise dans les infrastructures porte ses fruits. Le chiffre d’affaires du cloud pour le trimestre s’est élevé à 4,99 milliards de dollars, en hausse de 45 % en glissement annuel.

Mettons cela dans une certaine perspective. Il est éclipsé par les revenus publicitaires d’Alphabet. Cependant, avec des revenus annualisés en passe d’atteindre 20 milliards de dollars par an, Google Cloud à lui seul figurerait parmi les 420 premières sociétés cotées en bourse au monde en termes de revenus.

Y a-t-il des inconvénients potentiels ?

L’image d’Alphabet est largement positive, mais un investissement dans l’entreprise n’est pas entièrement sans risque. Le plus gros problème auquel l’entreprise est confrontée est sa taille et sa domination de l’industrie. Cela a engendré une série apparemment interminable d’enquêtes gouvernementales. En 2020, le ministère américain de la Justice a déposé une plainte antitrust contre Google. Plus récemment, en septembre, l’UE a déposé une enquête antitrust sur l’installation par défaut de Google Assistant sur les appareils Android.

L’UE a été particulièrement agressive dans ses poursuites contre Google, évaluant 9,5 milliards de dollars d’amendes au cours de la dernière décennie. Le costume de Google Assistant a le potentiel d’entraîner une autre énorme amende.

Jusqu’à présent, les enquêtes en cours et les amendes qui en ont résulté n’ont pas eu d’impact significatif sur la croissance des actions d’Alphabet ou de GOOG. Cependant, il existe un potentiel d’effet indésirable éventuel.

Résultat final sur l’action GOOG

À l’heure actuelle, l’action GOOG obtient une note « B » dans Portfolio Grader. C’est un choix d’investissement assez solide pour les investisseurs qui recherchent des actions de croissance pour leur portefeuille. Ce n’est pas sans risque – les enquêtes gouvernementales apparemment sans fin étant une préoccupation particulière – mais Alphabet est un géant de la technologie qui continue d’avoir un grand élan.

Alors que la capitalisation boursière d’Alphabet approche les 2 000 milliards de dollars et que son activité publicitaire principale sur Google est plus forte que jamais, les signes indiquent que l’action GOOG continue d’augmenter en valeur.

