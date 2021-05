L’action GOOGL vaut beaucoup plus grâce à son énorme flux de trésorerie disponible

Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL), la société mère de Google, vient de déclarer d’énormes gains de bénéfices et de flux de trésorerie disponibles (FCF) pour le premier trimestre 2021. L’implication est que la société continuera à produire des quantités massives de FCF au cours de l’année à venir. Sur cette base, l’action GOOGL vaut au moins 35% de plus qu’aujourd’hui, soit 3 253 $ par action.

Pour aller droit au but, Alphabet a rapporté 13,347 milliards de dollars de FCF au premier trimestre. C’était une énorme augmentation par rapport au FCF d’il y a un an – 5,446 milliards de dollars. En d’autres termes, le FCF a augmenté de 145% en un an seulement.

Cela a des implications massives pour le stock de GOOGL au cours de l’année à venir.

Croissance et marges FCF

Comme on pouvait s’y attendre, le T1 FCF était inférieur à celui du trimestre précédent (17,198 milliards de dollars). Le quatrième trimestre a été beaucoup plus élevé en raison des ventes de Noël et de la publicité sur les moteurs de recherche. Cette baisse saisonnière des FCF consécutifs est typique.

Néanmoins, Google a toujours produit 50,7 milliards de dollars de FCF au cours de l’exercice clos le 31 mars, soit 75% de plus que les 29,1 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois de FCF que Google avait générés il y a un an en mars 2020.

De plus, les marges FCF ont explosé au T1. Les 13,347 milliards de dollars de FCF représentent 24,1% du chiffre d’affaires du premier trimestre de 55,314 milliards de dollars. En revanche, il y a un an, le FCF ne représentait que 13,1% des revenus (5,446 milliards de dollars / 41,16 milliards de dollars de revenus). En d’autres termes, les marges FCF étaient 84% plus élevées par rapport à la même période il y a un an.

Les entreprises les plus rentables au monde ont des marges FCF très élevées. Ceci comprend Amazon (NASDAQ:AMZN), Pomme (NASDAQ:AAPL) et Microsoft (NASDAQ:MSFT). Comparons les marges FCF de ces entreprises avec Google.

Par exemple, Microsoft vient de déclarer 17,09 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible pour le premier trimestre sur un chiffre d’affaires de 41,7 milliards de dollars, pour une marge FCF de 41,0%. Au quatrième trimestre 2020, Amazon a réalisé une marge FCF de 12,4% (15,6 milliards de dollars FCF sur un chiffre d’affaires de 125,55 milliards de dollars). Apple a rapporté 56,975 milliards de dollars en six mois FCF au 27 mars sur 201,02 milliards de dollars de revenus sur six mois. Cela correspond à une marge FCF de 28,3%.

La marge moyenne du FCF de ces trois actions comparables de grande capitalisation (41%, 12,4% et 28,3%) est de 27,2%. Par conséquent, la marge FCF de Google 0f 24,1%, bien que légèrement inférieure à la moyenne, se situe dans le même sens.

Rendement FCF et évaluation implicite de la comp

Le marché accorde des rendements FCF similaires aux pairs de Google. Par exemple, le FCF annuel de Microsoft est de 68,36 milliards de dollars. Comme sa capitalisation boursière est de 1,97 billion de dollars, le rendement implicite du FCF est de 3,47% (soit 68,36 milliards de dollars / 1 970 milliards de dollars).

Évaluons maintenant le rendement FCF pour l’action GOOGL. Son FCF annuel moyen s’établit à 53,39 milliards de dollars (soit 13,347 milliards de dollars au T1 x 4 = 53,388 milliards de dollars). Étant donné qu’Alphabet a une capitalisation boursière de 1,54 billion de dollars, le rendement implicite du FCF est de 3,47%. C’est exactement le même que le rendement FCF de 3,47% de Microsoft.

L’utilisation des mêmes calculs aboutit à un rendement FCF de 3,63% pour Amazon (62,4 milliards de dollars / 1,72 billion de dollars) et de 5,0% pour Apple (114 milliards de dollars / 2,26 milliards de dollars).

En d’autres termes, le rendement moyen du FCF pour les pairs d’Alphabet est de 4,0%. Cependant, le concurrent de la publicité numérique Facebook (NASDAQ:FB) a un rendement FCF qui ressemble assez à Alphabet. Il vient de produire 7,819 milliards de dollars de FCF au premier trimestre, ce qui correspond à un taux annuel de 31,3 milliards de dollars. La capitalisation boursière de Facebook étant de 862,5 milliards de dollars, le rendement du FCF est de 3,63%. C’est plus proche du rendement de 3,47% d’Alphabet.

Ainsi, en moyenne avec ces quatre comps, le rendement du FCF est de 3,93%, ce qui est proche du rendement de 3,47% d’Alphabet.

Où cela laisse GOOGL Stock

Compte tenu de l’énorme croissance du FCF d’Alphabet et des marges élevées, je soupçonne qu’avec le temps, le niveau de rendement du FCF chutera de 3,5% à 2,5%. Cela implique que son FCF sera plus valorisé par le marché.

Par exemple, à 2,5%, le FCF annualisé de 53,388 milliards de dollars de Google vaudra 2,1355 milliards de dollars en valeur marchande (soit 53,388 milliards de dollars / 0,25 = 2,1355 milliards de dollars). Cela implique que l’action GOOGL augmentera de 38,67% (soit 2,135 billions de dollars / 1,54 billion de dollars de capitalisation boursière aujourd’hui).

Cependant, étant donné qu’Alphabet a une marge FCF légèrement inférieure à celle de ses pairs (24,1% contre 27%), je pense que le gain de valorisation sera probablement plus proche de 35%. Cela signifie que l’action GOOGL vaut 35% de plus qu’aujourd’hui, soit 3 253 $ par action.

