L’action GREE est un achat prudent après une forte baisse après la fusion

Les Génération Greenidge (NASDAQ :VERT) la fusion avec Support.com est dans les livres. C’est un amalgame intéressant de technologies émergentes et de support technique ainsi que de capacités de service client. Cependant, les investisseurs ont rapidement vendu les actions GREE avant que l’encre ne soit sèche.

Source : Mark Agnor / Shutterstock.com

Bien que cela n’ait pas été surprenant, ceux qui ont une perspective à long terme ont été gravement touchés par la vente massive. C’est d’autant plus préoccupant que l’entreprise dessert un créneau intéressant.

Greenidge est un système intégré verticalement Bitcoin (CCC :BTC-USD) société minière qui produit et vend son électricité. Son modèle d’affaires est différent de ceux de Blockchain anti-émeute (NASDAQ :ÉMEUTE) et Marathon Digital Holdings (NASDAQ :MARA), qui doivent acheter à des tiers.

La société possède également une installation de 106 mégawatts (MW) de capacité d’extraction de Bitcoin. Greenidge Generation a un avantage car ses activités opérationnelles sont protégées des fluctuations des prix de l’électricité. Cependant, dans le même temps, des problèmes réglementaires potentiels pourraient également entraver les perspectives.

Bitcoin est la principale raison de l’optimisme

Selon le côté de l’allée où vous vous trouvez, Bitcoin est soit une aubaine pour l’économie, soit un fléau pour la durabilité. Cependant, une chose est sûre : sa trajectoire de prix est en hausse et en hausse.

Il existe d’excellents articles publiés sur InvestorPlace qui expliquent pourquoi c’est le cas. Le temps ne me permet pas de comprendre pourquoi Bitcoin continuera de progresser à un rythme rapide, mais la thèse du taureau est solide.

Hier, le prix de Bitcoin est passé au-dessus de 63 000 $ après avoir oscillé autour de 60 000 $ au cours des derniers jours. Ce développement passionnant montre qu’il y a plus qu’un battage médiatique derrière cette nouvelle monnaie révolutionnaire. C’est particulièrement impressionnant étant donné que le prix de la pièce était d’environ 15 000 $ il y a tout juste un an.

Bitcoin a perdu environ la moitié de sa valeur à la mi-juillet après avoir atteint des sommets records à la mi-avril. Depuis, il a rapidement rattrapé le terrain perdu. Oui, il y a eu des creux en cours de route. Mais nous n’avons pas vu de crash comparable à 2017.

De plus, les investisseurs institutionnels et les grandes organisations financières commencent à accepter cet actif numérique. Par exemple, Pay Pal (NASDAQ :PYPL) et Carré (NYSE :SQ) permettent à leurs utilisateurs d’acheter, de vendre et de détenir des crypto-monnaies via leurs plateformes. D’autres institutions financières se joignent également à nous.

D’un point de vue réglementaire, la Réserve fédérale est moins susceptible de prendre une position agressive contre la crypto comme ce fut le cas en Chine. Bien qu’il y ait des appels à une plus grande surveillance, cela ne signifie pas grand-chose dans le grand schéma des choses.

Tout cela signifie que Bitcoin profitera de son temps au soleil en raison de politiques plus larges et de l’adoption institutionnelle en ce moment. Cela augmentera indirectement le stock de GREE.

Qu’est-ce qui le distingue des autres mineurs ?

Il n’y a pas beaucoup d’actions de crypto-mining. Riot Blockchain et Marathon Digital Holdings sont les seuls autres acteurs majeurs dans le domaine à ce jour, et Greenidge Generation a des avantages sur les deux.

Ces deux concurrents se négocient à des primes élevées, et on comprend pourquoi. La crypto est une industrie à indice d’octane élevé qui est sujette à des fluctuations sauvages. Ainsi, lorsque Bitcoin se porte bien, vous verrez immédiatement une augmentation des actions minières.

Cependant, en fin de compte, vous devez décider d’investir ou non dans une action sur la base d’une analyse fondamentale. À cet égard, l’action GREE obtient les meilleures notes. Elle n’a pas à dépendre de tiers pour ses sources d’énergie et négocie à bon marché compte tenu de ce potentiel. De plus, elle bénéficie des déficits fiscaux reportables de sa fusion avec Support.com.

Greenidge Generation contraste bien avec SOS (NYSE :SOS), qui peine encore à définir son fonctionnement. Et d’autres mineurs de renom ne disposent pas des installations de production d’électricité de l’entreprise.

La seule chose qui pourrait potentiellement nuire à Greenidge Generation est que le gaz naturel est toujours une industrie hautement réglementée à plusieurs niveaux de gouvernement. Nous savons déjà que plusieurs gouvernements craignent le coût énergétique à long terme des opérations d’extraction de crypto.

L’avenir est radieux pour GREE Stock

Il y a très peu de domaines du marché qui sont aussi déroutants que l’espace crypto. Mais les fondamentaux de l’investissement restent les mêmes. Vous devez choisir une entreprise qui a les meilleures chances de réussir dans les circonstances.

Sur cette note, Greenidge Generation a tous les outils pour bien faire dans son créneau. La baisse des prix après la fusion est la cerise sur le gâteau. Achetez des actions GREE à prix réduit tant que vous le pouvez ; les catalyseurs à court terme sont trop beaux pour être ignorés.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse boursière et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille. Faizan n’est pas directement propriétaire des titres mentionnés ci-dessus.