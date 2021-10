L’action GREE se réchauffe en tant que jeu minier de Bitcoin neutre en carbone

Vous avez peut-être entendu la grande nouvelle sur Génération Greenidge (NASDAQ :VERT), c’est-à-dire qu’il a fusionné avec le spécialiste du support technique Support.com. Bien sûr, il est important pour les détenteurs d’actions GREE de considérer les conséquences de cette transaction potentiellement révolutionnaire.

Source : Shutterstock

Cependant, ne nous concentrons pas trop sur la fusion Support.com. L’activité principale de Greenidge est, et continuera probablement d’être, l’extraction de crypto-monnaies comme Bitcoin (CCC :BTC-USD).

De plus, Greenidge Generation est connu pour répondre à une préoccupation majeure des écologistes. Plus précisément, la société s’efforce d’exploiter la crypto-monnaie aussi proprement que possible.

Certes, Greenidge devrait être en mesure de générer des revenus sur le marché du support technique. Dans le même temps, cependant, Wall Street devrait reconnaître le trésor considérable de puissantes plates-formes de crypto-mining de l’entreprise.

GREE Stock en un coup d’œil

Le 16 septembre, les actions de Greenidge Generation ont commencé à être négociées sur le Bourse du Nasdaq. Le titre a plongé de 30% ce premier jour, atterrissant dans les 40 $.

Les mois suivants n’ont malheureusement pas apporté de soulagement aux actionnaires. En octobre, l’action GREE était tombée au milieu des 20 $.

C’est une leçon douloureuse pour les gens qui se lancent trop rapidement, pendant la phase de battage d’une action. Souvent, il est préférable de laisser la poussière retomber puis de réévaluer le sentiment du marché avant de prendre position.

Une autre considération importante est que l’action GREE sera probablement affectée par les mouvements du prix du Bitcoin.

Par conséquent, si vous n’êtes pas enthousiasmé par le Bitcoin et la crypto-monnaie en général, alors un investissement dans Greenidge Generation pourrait ne pas vous convenir.

Pourtant, au moins, nous pouvons dire que l’action se négocie à un prix plus favorable maintenant, par rapport à la mi-septembre.

De plus, le stock GREE ne semble plus être en mode chute libre, vous pouvez donc avoir un point d’entrée opportun maintenant.

Mineurs par milliers

Même si la fusion de l’entreprise avec Support.com devrait apporter des avantages à long terme, les investisseurs ne peuvent pas s’attendre à ce que Greenidge Generation affiche immédiatement des résultats positifs de cette transaction.

Par conséquent, il ne devrait pas être trop choquant d’apprendre que les résultats d’exploitation préliminaires du troisième trimestre 2021 de Greenidge indiquent une perte de bénéfice net.

La perte nette attendue, reconnaît Greenidge, est due à environ 30 millions de dollars de charges associées à la fusion de Support.com.

C’est l’impact financier initial de la transaction, il ne s’agit donc que d’un revers temporaire. La bonne nouvelle est que Greenidge Generation prévoit de déclarer des revenus trimestriels compris entre 33 et 37 millions de dollars.

De plus, la société a terminé le troisième trimestre avec 52 millions de dollars en espèces et la juste valeur marchande des avoirs en crypto-monnaie. Ainsi, le bilan de Greenidge semble solide.

Mais voici où le caoutchouc rencontre vraiment la route : au cours du troisième trimestre, Greenidge Generation a extrait un énorme 729 BTC et avait environ 15 300 mineurs en activité avec 1,2 EH/s (exahash par seconde) de capacité combinée.

Cible 78 $

C’est beaucoup de puissance de hachage. Quelle valeur pour les actionnaires cela apportera-t-il, cependant?

L’analyste de B. Riley, Lucas Pipes, semble croire que la capacité minière massive de Greenidge Generation pourrait aider les actionnaires à doubler leur investissement, voire plus. Lucas et ses collègues de B. Riley ont attribué un objectif de cours de 78 $ et une note « d’achat » à l’action GREE, suggérant un potentiel de hausse important par rapport au cours actuel de l’action.

Encore une fois, la production minière rapide de Greenidge Generation est au centre de l’attention. B. Riley a déclaré que Greenidge pourrait atteindre un taux de hachage de 3,1 EH/s d’ici la fin de 2022 et de 6,8 EH/s d’ici la fin de 2023.

C’est incroyable à considérer, mais pas inaccessible.

Pipes a ajouté, « [w]Nous pensons que Greenidge peut financer cette croissance avec des liquidités, des flux de trésorerie disponibles et des emprunts. » Cela suggère que la société sera suffisamment capitalisée pour poursuivre sa vision ambitieuse de crypto-mining.

Les plats à emporter

Seul le temps nous dira si l’action GREE est destinée à 78 $ ou plus.

Puisqu’il existe une certaine corrélation avec le prix du Bitcoin, vous devez vous attendre à une volatilité avec l’action. Alors, s’il vous plaît, ne ressentez pas le besoin de faire le plein d’actions Greenidge. Une petite position pourrait cependant se justifier. C’est particulièrement vrai maintenant que le prix de l’action GREE a baissé.

Cela dit, vous pourriez envisager de détenir quelques actions aujourd’hui en tant que Greenidge Generation de manière agressive, mais propre, des mines de crypto.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

