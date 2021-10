L’action GROM n’est pas une action de croissance à moins que les choses ne s’inversent

Entreprises sociales Grom (NASDAQ :GROM) est une société de médias sociaux récemment ouverte qui s’adresse aux enfants de moins de 13 ans. C’est également un fournisseur de contenu original de divertissement pour les enfants. Le problème est qu’il n’a aucune chance de générer des bénéfices, du moins sur la base de sa situation financière actuelle. Cela signifie que le stock de GROM ne sera probablement pas gagnant au cours de la prochaine année.

Depuis l’inscription sur Nasdaq à la mi-juin, le titre a été volatil. Tout d’abord, il a grimpé à 10,00 $ par action, puis il est tombé à 1,75 $ le 28 septembre.

Depuis lors, le stock de GROM s’est effondré. Il a culminé récemment le 6 octobre à une clôture de 4,98 $ et le 22 octobre, il a clôturé à 4,56 $. Cela lui donne une capitalisation boursière de 55,73 millions de dollars.

DEVELOPPEMENTS récents

En fait, cette société de Boca Raton, en Floride, a perdu tellement d’argent qu’elle a dû lever davantage de capitaux après avoir été cotée au Nasdaq à la mi-juin. Il a perdu 2,02 millions de dollars de dépenses d’exploitation sur 1,388 million de dollars de revenus au deuxième trimestre. De plus, ses ventes ont baissé de 20 % d’une année sur l’autre.

En fait, la perte nette totale de Grom Social était de 2,5 millions de dollars pour le trimestre se terminant en juin et au cours des six derniers mois, sa perte était de 4,82 millions de dollars. Sur la base des flux de trésorerie, sa consommation de trésorerie était de 2,62 millions de dollars au cours du semestre se terminant le 30 juin.

Au 30 juin, la société avait 8,1 millions de dollars de liquidités dans son bilan. C’était à la suite de son inscription au Nasdaq en juin. Cependant, depuis lors, la société a levé 4,4 millions de dollars dans le cadre d’un placement privé de billets convertibles. Mais le 21 octobre, ce montant a été porté à 10,4 millions de dollars.

Dans l’état actuel des choses, Grom Social dispose désormais de 18,5 millions de dollars. Mais bien sûr, cela n’inclut pas le montant que la société a probablement dépensé au cours du dernier trimestre. En fait, d’ici la fin décembre, il est probable qu’il ne restera que 16 millions de dollars environ en banque pour Grom Social.

Où cela laisse Grom Social

Un analyste de Seeking Alpha affirme que la seule véritable source de revenus pour Grom Social est son studio d’animation philippin, Top Draw Animation. Elle réalise des films d’animation et des séries télévisées.

De plus, le 19 août, Grom Social a acquis une participation de 80 % dans le créateur de contenu pour enfants et famille Curiosity Ink Media, en utilisant des actions.

Le 10-Q indique clairement que pratiquement tous les revenus proviennent des produits d’animation de Grom Social, et non de ses revenus de médias sociaux ou de publicité. Par exemple, ses revenus de médias sociaux et publicitaires se sont élevés à seulement 489 $ au cours du trimestre.

Tout le reste provenait de sa série d’animations 2D pour 1,277 million de dollars et 111,5 000 dollars provenaient des services de filtrage Web de son unité Grom Education Services.

Quant à l’acquisition de Curiosity Ink Media, l’analyste de Seeking Alpha ne pense pas que l’acquisition soit « significative ». Il n’y a aucune information dans le communiqué de presse de l’entreprise sur le chiffre d’affaires qu’elle réalise réellement. Par exemple, un récent communiqué de presse parle du passage de Curiosity à la marque de jouets à partir de séries d’animation, mais aucun montant en dollars n’est inclus.

Où cela laisse les investisseurs en actions GROM

À l’heure actuelle, avec une capitalisation boursière de 55 millions de dollars, mais après avoir soustrait mon estimation de sa trésorerie nette de 16 millions de dollars, la valeur marchande nette est d’environ 39 millions de dollars.

En supposant que la société réalise deux fois son chiffre d’affaires semestriel de 3,264 millions de dollars, soit 6,528 millions de dollars, elle ne se négocie pas à une valorisation très riche. 39 millions de dollars divisés par 6,5 millions de dollars correspondent à 6 fois les ventes.

Ce n’est pas trop cher, en supposant qu’elle devienne une entreprise en croissance. Mais avec des ventes en baisse de 20 % en glissement annuel au cours du dernier trimestre, la question du fait qu’il s’agit d’une valeur de croissance est clairement en suspens.

Par conséquent, les prochains chiffres des troisième et quatrième trimestres seront importants pour voir si la dernière acquisition a conduit l’entreprise à un statut de croissance. Sinon, l’action GROM ne vaut pas la peine d’être achetée pour la plupart des investisseurs.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.