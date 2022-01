L’action HOOD rebondira considérablement une fois que les prix de la crypto cesseront de baisser

Marchés Robinhood (NASDAQ :CAPUCHE) a connu plusieurs mois difficiles. Depuis le 26 octobre, date à laquelle la société a publié ses résultats du troisième trimestre, l’action HOOD est passée de 39,57 $ à 15,75 $ au 7 janvier. Cela représente une baisse d’un peu plus de 60 %.

L’une des raisons possibles de cette baisse est que la société a enregistré un trimestre en baisse en termes de croissance des revenus et de bénéfices par rapport au trimestre précédent. Mais la raison la plus probable est que le crypto trading représentait une grande partie de ses revenus au deuxième trimestre. Et le marché des crypto-monnaies ne se porte pas très bien ces derniers temps.

En conséquence, l’action HOOD semble être fortement corrélée au prix des crypto-monnaies en général.

Où en sont les choses à Robinhood

Maintenant, comme le montrent ses derniers résultats du troisième trimestre publiés le 26 octobre, les transactions cryptographiques ont considérablement chuté par rapport au trimestre précédent. Par exemple, les crypto-monnaies au troisième trimestre étaient bien inférieures à celles du trimestre précédent. Voici ce que l’entreprise a dit à ce sujet:

« L’activité de cryptographie a diminué par rapport aux niveaux record du trimestre précédent, ce qui a entraîné une diminution considérable des nouveaux comptes financés, une légère baisse des comptes financés cumulatifs nets et une baisse des revenus au troisième trimestre de 2021 par rapport au deuxième trimestre de 2021. »

Le chiffre d’affaires est passé de 565 millions de dollars au deuxième trimestre à seulement 365 millions de dollars au troisième trimestre. De plus, les revenus de crypto-monnaie sont passés de 233 millions de dollars au deuxième trimestre à seulement 51 millions de dollars au troisième trimestre. Il s’agit d’une baisse spectaculaire du commerce de crypto, comme l’a dit la société. Il semble que Robinhood ait désespérément besoin d’une énorme augmentation du commerce de crypto pour gagner beaucoup d’argent.

Par conséquent, ne vous attendez pas à ce que l’action HOOD augmente de sitôt, à moins qu’il ne devienne clair que le trading de crypto est en train de rebondir. Par exemple, l’action a continué de baisser tout au long du trimestre, car il est devenu clair que tous les principaux cryptos vacillaient.

Par exemple, depuis le 26 octobre, Bitcoin (CCC :BTC-USD) est passé de 60 243 $ le 26 octobre à seulement 41 641 $ au 7 janvier. Il s’agit d’une chute de 18 602 $ pour la plus grande crypto-monnaie du marché – une baisse de 44,7 %.

En outre, Ethereum (CCC :ETH-USD) est passé de 4 241 $ le 26 octobre (lorsque les résultats ont été publiés) à seulement 3 169 $ au 7 janvier. Cela représente une baisse de 25,3 % au cours de cette période.

Où cela laisse HOOD Stock

Il n’y a tout simplement aucun moyen que l’action HOOD puisse augmenter pendant une aussi terrible tempête pour les crypto-monnaies. Et cela explique en grande partie la baisse de 60 % de l’action HOOD.

En fait, ce que nous pouvons en conclure, c’est que Robinhood agit davantage comme une option à effet de levier sur la direction et la performance des prix des crypto-monnaies. Ses gains et pertes seront grandement amplifiés par rapport aux performances des cryptos.

Soit dit en passant, cela fonctionne aussi à la hausse.

Une fois que les prix de la crypto commencent à rebondir, vous pouvez vous attendre à voir l’action HOOD monter en flèche. La raison en est que l’on peut s’attendre à ce que l’entreprise prenne de nouveaux comptes, beaucoup plus de transactions que d’habitude, et la plupart d’entre elles se feront avec des cryptos. Cela rendra Robinhood très rentable et le marché évoluera rapidement pour faire monter le titre en conséquence.

Essentiellement, les investisseurs veulent être les premiers à profiter de la manne, quand cela se produit.

Que faire avec HOOD Stock

Les analystes ne savent pas vraiment quoi recommander sur ce titre. L’analyste moyen interrogé par Seeking Alpha a un objectif de prix de 37,38 $. Cela représente une hausse potentielle de 137% par rapport au prix actuel. Cela représente également un rebond où l’action se trouvait vers le 26 octobre lorsque les résultats du troisième trimestre ont été publiés.

Mais que savent ces analystes plus que quiconque sur les tendances des prix de la cryptographie ? Pas beaucoup.

Au contraire, ils seront en retard et seront plus réactifs aux prix qu’anticipés.

Pour cette raison, cela signifie probablement que le moment est venu de commencer à accumuler des actions HOOD. Au moment où il est évident que les prix de la cryptographie augmentent, le prix de l’action Robinhood sera considérablement plus élevé. Vous ne pourrez pas entrer à un bon prix.

À la date de publication, Mark Hake ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

