L’action HYLN bon marché en tant que saleté mérite un prix plus élevé et l’obtiendra

Je suis étonné que cela se soit produit. En octobre 2020, j’ai recommandé de détenir des actions d’une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) Acquisition de tortues afin de prendre position dans Hyliion (NYSE:HYLN). Je m’attendais à ce que l’action SHLL, qui a été convertie en action HYLN, augmente – et c’est ce qui s’est passé, mais elle a ensuite chuté.

Non seulement le cours de l’action a baissé, mais il est tombé en dessous de son cours avant l’annonce de la fusion SPAC. D’une manière ou d’une autre, le marché dit qu’Hyliion vaut moins aujourd’hui que la société écran ne l’était en 2020.

Je trouve cela difficile à croire. Ainsi, aujourd’hui, je vais construire un argument en faveur de la possession d’actions HYLN.

Parallèlement à cela, je vais tenter de deviner pourquoi le marché a décidé de se débarrasser des actions. Et si vous êtes un vrai contrariant, alors cela pourrait être votre opportunité d’acheter bas et, espérons-le, vendre haut.

Un regard plus attentif sur HYLN Stock

Avant juin dernier, l’action HYLN / SHLL se négociait à près de 10 $. Ce n’est pas inhabituel pour les actions SPAC dans leurs premières phases.

Cependant, une forte reprise a eu lieu en prévision de la conclusion de la fusion. Le 2 septembre, l’action a atteint un sommet de 52 semaines à 58,66 $.

Après la finalisation de la fusion Tortoise-Hyliion, l’action HYLN a fait ses débuts sur le New York Stock Exchange le 2 octobre 2020. À ce moment-là, le cours de l’action était encore assez proche de 40 $.

Je ne recommande généralement pas de courir après les actions après avoir fait un mouvement aussi rapide et puissant à la hausse. Il ne devrait donc pas être trop surprenant que les actions d’Hyliion aient continué à baisser dans les mois suivants.

Pourtant, le retracement a peut-être été exagéré. À midi le 21 avril, l’action HYLN 2021 est au prix de 8,42 $. C’est ce que j’appellerais un aller-retour, et plus encore.

Alors, les investisseurs potentiels devraient-ils considérer cela comme une pierre tombante ou une opportunité d’achat privilégiée?

Si vous pensez qu’Hyliion mérite plus de respect, il est peut-être temps d’envisager de démarrer un poste.

À la recherche de l’étalon-or

En ce qui concerne l’électrification des camions de classe 8, Hyliion cherche à occuper une position de leader à un stade précoce.

L’entreprise a même franchi le pas de former ce qu’on appelle le Hypertruck Innovation Council.

Je dois admettre que je suis un peu jaloux des membres du Conseil, car ils seront «les premiers à faire fonctionner l’Hypertruck ERX… fournissant des commentaires directs pour faire avancer activement le chemin de la commercialisation du groupe motopropulseur»

Ce conseil (et, par extension, l’entreprise) représentera plus de 100 000 camions commerciaux de classe 8 dans le monde. Il se composera d’une véritable équipe de rêve composée d’experts de l’industrie du transport commercial.

Il semble qu’Hyliion souhaite faire de l’Hyliion Hypertruck ERX l’étalon-or de l’électrification des camions de classe 8.

Grâce à ce modèle de camion, Hyliion se prépare à réduire les coûts d’exploitation, les réductions (voire la négativité nette) des émissions, un ravitaillement rapide et des performances supérieures aux flottes commerciales.

Cela n’arrivera pas du jour au lendemain

Le fait est que rien de tout cela n’arrivera rapidement. Les marchés ne sont pas vraiment connus pour être patients de nos jours, mais l’action HYLN est un type d’investissement «acheter maintenant, gagner de l’argent plus tard».

Le fait qu’Hyliion forme ce qui est essentiellement un conseil de contrôle de la qualité est un signe, je crois, que l’entreprise veut créer le meilleur camion possible avant la sortie publique.

En d’autres termes, l’entreprise choisit la qualité plutôt que la vitesse de sortie. Ce marché à courte durée d’attention ne semble pas apprécier la stratégie d’Hyliion, qui pourrait porter ses fruits à long terme.

L’attente n’est peut-être même pas très longue, en fait. Comme le rapporte Chris Markoch, contributeur d’InvestorPlace, «des essais clients sont prévus cette année.»

De plus, le partenaire de lancement d’Hyliion, Agility Logistics États-Unis, a déjà précommandé 1 000 camions.

Ironiquement, cet hyper marché ne semble pas apprécier l’Hypertruck. Peut-être que les traders commenceront à voir sa valeur après le rebond des actions HYLN.

La ligne de fond

Certes, il faut de la patience et de la prévoyance pour voir la valeur de l’Hypertruck ERX, et de la stratégie d’Hyliion en général.

Je suppose donc que tout le monde n’a pas ce qu’il faut pour être un investisseur en actions HYLN prospère. Mais pour toute personne désireuse de rester calme et de tenir pour le long terme, les rendements pourraient être substantiels.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne d’arrivée – pour le compte de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.