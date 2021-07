L’action Icosavax monte en flèche de 200% le premier jour de négociation pour la nouvelle société de biotechnologie de Seattle

(Photo via Twitter/@icosavax)

Icosavax fait ses débuts en tant que nouvelle entreprise publique de l’État de Washington. Les actions de la société de biotechnologie basée à Seattle ont bondi de plus de 200% lors de son premier jour de cotation jeudi.

Icosavax a levé plus de 180 millions de dollars après avoir fixé le prix des actions à 15 dollars avant le début des négociations jeudi. Son action, négociée sous le ticker ICVX sur le NASDAQ, a ouvert à 29 $/action et a atteint plus de 47 $ en une heure avant de retomber légèrement.

La société, une entreprise dérivée de l’Institute for Protein Design de l’Université de Washington, développe des vaccins qui ressemblent à des virus naturels.

Sa technologie de particules de type virus a été inventée à l’Institute for Protein Design par Neil King, co-fondateur scientifique d’Icosavax avec David Baker, directeur de l’IPD. Le fondateur et PDG Adam Simpson dirigeait auparavant une autre entreprise dérivée d’IPD, PvP Biologics, qui a été vendue à la société pharmaceutique Takeda.

« Nous avons joué un rôle déterminant » : comment Seattle est devenue une plaque tournante pour la recherche sur le vaccin COVID-19

Depuis sa fondation en 2017, Icosavax avait levé plus de 150 millions de dollars auprès d’investisseurs privés, dont un récent tour de série B de 100 millions de dollars.

Icosavax a lancé un essai clinique de phase 1 et 2 d’un candidat vaccin COVID-19 en juin, avec le soutien d’une subvention de 10 millions de dollars de la Fondation Bill & Melinda Gates.

Les deux candidats vaccins COVID-19 de la société sont construits à partir de nanoparticules sphériques parsemées de 60 copies d’un composant viral majeur, un peu de la protéine de pointe.

Icosavax développe également des vaccins, destinés aux personnes âgées, contre deux virus responsables de la pneumonie, le virus respiratoire syncytial (VRS) et le métapneumovirus humain (hMPV). Il n’existe actuellement aucun vaccin approuvé contre ces virus.

“David et l’Institute for Protein Design sont parmi les meilleurs scientifiques des États-Unis et du monde, donc je pense très fort à la technologie et à la capacité de cette technologie à créer des vaccins nouveaux et améliorés”, a déclaré Larry Corey, directeur émérite du Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle.

Le développement rapide des vaccins COVID-19 et le rôle visible de la science dans la lutte contre la pandémie ont donné à la biotechnologie un avantage dans l’esprit du public et des investisseurs. Les introductions en bourse des biotechnologies ont atteint un niveau record l’année dernière, selon Biopharma Dive, et le rythme se poursuit jusqu’en 2021. À la fin du mois de juin de cette année, 49 sociétés de biotechnologie étaient devenues publiques, levant collectivement 8,8 milliards de dollars.

« Le montant des investissements qui se déversent dans la biotechnologie et les sciences de la vie est incroyable », a déclaré Leslie Alexandre, PDG de Life Sciences Washington. « La croyance en la puissance de ces technologies pour prévenir et traiter certaines des conditions les plus graves de la planète, c’est comme si les gens s’en étaient rendu compte, et les investisseurs se sont vraiment réveillés et ont vu l’opportunité. »

Icosavax est l’une des nombreuses entreprises et instituts de recherche de la région de Seattle qui aident à étudier les vaccins COVID-19 et les recherches connexes. C’est également la dernière start-up biotechnologique de l’État de Washington à tester les marchés publics cette année. D’autres incluent Sana Biotechnology, qui a levé 587 millions de dollars lors de son introduction en bourse en février ; Impel NeuroPharma, qui a levé 80 millions de dollars lors de son introduction en bourse en avril ; la société de protéomique Nautilus Biotechnology, qui est devenue publique via un SPAC le mois dernier ; et Absci, qui développe une plateforme de découverte de médicaments et est devenue publique la semaine dernière.

La journaliste de . Charlotte Schubert a contribué à ce rapport.