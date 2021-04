L’action IDEX n’est pas encore un achat, malgré quelques nouvelles positives

Ideanomique (NASDAQ:IDEX) est l’un des véhicules électriques les plus intéressants qui soient.

Le scion de lutte professionnelle Shane McMahon a fondé Ideanomics en tant que société de technologie financière, Chine à large bande comme on l’appelait à l’époque, dont le siège social était à New York.

Depuis ce temps, la société de technologie financière a connu plusieurs itérations. Malheureusement, cela lui a valu la réputation de se déplacer dans et hors des industries à forte croissance sans jamais stabiliser sa position dans aucune d’entre elles.

Les actions ont grimpé de 263% l’année dernière, en grande partie grâce à ses ambitions en matière de VE.

Ideanomics exploite deux divisions principales, Mobile Energy Global et Ideanomics Capital, pour mener ses activités. L’un consiste à aider les consommateurs à accéder aux véhicules utilitaires électriques, et l’autre propose des produits fintech.

L’année dernière, les revenus des véhicules électriques se sont élevés à 19,5 millions de dollars, soit une augmentation de 16,8 millions de dollars ou plus de 600%. Donc, l’entreprise va certainement dans la bonne direction. Mais les investisseurs voudront un historique de réussite cohérent avant d’engager leur capital dans celui-ci.

IDEX Stock: une histoire intrigante mais déroutante

Ideanomics a commencé son aventure en tant que société de technologie financière appelée China Broadband en 2004 par McMahon. L’entreprise a subi plusieurs changements de nom, et McMahon n’est plus à la barre, étant revenu à son entreprise familiale, Divertissement de lutte mondiale (NYSE:WWE).

Dans sa version actuelle, Ideanomics est un conglomérat diversifié. Cependant, son segment d’activité le plus passionnant est sa division de véhicules électriques. Dans le cadre de ce segment, la société propose «des remises sur les achats groupés sur les véhicules utilitaires électriques, les batteries EV et l’électricité, ainsi que des solutions de financement et de charge».

Au lieu de développer toutes ces offres en interne, la société s’est appuyée sur des acquisitions pour constituer son portefeuille.

Certains de ces investissements sont intéressants. Basé en Malaisie Treeletrik, par exemple, est un fabricant de vélos électriques qui souhaite desservir la région de l’ASEAN.

Les principaux géants de l’EV se concentrent sur les marchés européens, chinois et américains. Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’intérêt dans d’autres régions pour les produits EV.

Plus récemment, Treeletrik a accepté de fournir 200 000 unités de ses motos électriques à l’Indonésie dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’une valeur de 274 millions de dollars. De toute évidence, il existe une soif de ces produits dans ces pays mal desservis.

Outre Treeletrik, je pense que Wave est également un excellent ajout au portefeuille de l’entreprise. Fondée en 2011, la société est une société de solutions de recharge de flotte sans fil similaire à Titres ChargePoint (NYSE:CHPT).

Cette année, Ideanomics a acheté la société dans le cadre d’une transaction en espèces et en actions d’une valeur de 50 millions de dollars. Un montant supplémentaire de 30 millions de dollars en paiements est possible en fonction des revenus.

Les revenus devraient passer à 15 millions de dollars d’ici 2022, contre environ 7 millions de dollars en 2020. Cela peut ne pas sembler beaucoup. Mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’une industrie en pleine croissance. À long terme, avoir Wave dans son portefeuille rapportera des dividendes.

La dilution et les fondamentaux gardent les actionnaires potentiels à l’écart

L’un des principaux problèmes auxquels Ideanomics sera confronté à l’avenir est la crédibilité, en particulier auprès des investisseurs de valeur. Pour toute l’année 2020, les revenus se sont élevés à 26,8 millions de dollars, en baisse de près de 40% d’une année à l’autre.

Selon la société, 40,7 millions de dollars de chiffre d’affaires de 44,6 millions de dollars l’an dernier ont été générés par un contrat de services de gestion des actifs numériques, qui ne devrait pas générer de revenus supplémentaires.

Pendant ce temps, la société n’est pas rentable. Pour le moment, un seul analyste propose des estimations sur l’action IDEX. Même selon le seul analyste, l’entreprise restera non rentable jusqu’en 2024 au plus tôt.

Dans l’intervalle, les actionnaires devront supporter une dilution substantielle.

Fin 2019, les actions en circulation s’élevaient à 162 millions. À la fin de l’année dernière, ce chiffre était passé à 419,3 millions. Bien qu’il s’agisse d’un drapeau rouge, la stratégie est compréhensible.

En raison de Tesla (NASDAQ:TSLA) -induite par la frénésie EV, les constructeurs automobiles de l’espace ont une journée sur le terrain, tout comme les day traders. Bien qu’il y ait des battements positifs, il n’y a aucune raison pour laquelle Ideanomics devrait valoir 1 milliard de dollars. Cependant, la bourse ne respecte souvent pas les fondamentaux.

Mais la direction fait ce que la plupart des entreprises de VE font actuellement. Ils émettent d’énormes quantités de capitaux propres et mobilisent des capitaux pour remplir leur trésor de guerre.

Le point positif est que IDEX ne reste pas les bras croisés avec tout l’argent qu’il a amassé. Elle a acquis une société de services de transaction immobilière en ligne Timios et Wave. Il a investi dans le fabricant de tracteurs électriques Solectrac, un fabricant italien de motos électriques Moteur Energica, et SILK EV, basée en Émilie-Romagne, qui est dans un partenariat d’investissement conjoint avec un constructeur automobile public chinois, Groupe FAW.

Ma ligne de fond

Il y a des choses à aimer dans le stock IDEX. À la fois en tant que fintech et EV, on peut comprendre pourquoi les investisseurs sont enthousiasmés par l’entreprise. Son modèle opérationnel offre à l’entreprise la diversification qui manque à la plupart des entreprises de VE.

De plus, la plupart des entreprises de véhicules électriques se concentrent sur le développement de voitures et de camions, tandis que IDEX se fait une place dans les tracteurs et les motos. L’accent mis sur les pays de l’ASEAN est également impressionnant.

Cependant, ces chiffres doivent se traduire par des bénéfices avant de pouvoir considérer confortablement l’action IDEX comme un investissement d’achat et de conservation.

