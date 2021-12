L’action INTC est inférieure de 19 % aux ventes historiques, aux flux de trésorerie et aux indicateurs de rendement

Dans mon article de la semaine dernière sur Intelligence (NASDAQ :INTC), j’ai dit que l’action INTC semblait être un bon achat compte tenu de son rendement en dividendes.

Source : Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Mon article du 13 décembre, « Intel pourrait valoir 20 % de plus s’il augmente le dividende de 5 % », a montré que l’action INTC est bon marché. Par exemple, par rapport à son rendement de dividende historique de 2,40 %, le rendement actuel de l’action de 2,75 % le rend moins cher que le rendement historique. Dans ce cas, plus le rendement est bas, plus l’action INTC peut augmenter.

Par exemple, Intel verse actuellement un dividende annuel de 1,39 $ par action. Si nous divisons ce nombre par son rendement historique de 2,40 %, nous obtenons un prix cible de 57,92 $ par action. Ce prix est près de 14% plus élevé que le prix d’aujourd’hui (16 décembre) de 50,83 $ par action.

De plus, j’ai soutenu que, étant donné qu’Intel est susceptible d’augmenter le dividende trimestriel en janvier 2022, le nouveau prix cible devrait être encore plus élevé.

Par exemple, une hausse du dividende de 5 % à 1,46 $, divisé par 2,40 %, le nouveau prix cible sera de 60,83 $ par action. C’est 19,7% au-dessus du prix d’aujourd’hui.

Utilisation d’autres mesures historiques

Juste pour souligner que ce stock est bien en deçà de ses normes historiques, j’ai décidé d’adopter la même approche comparative en utilisant d’autres mesures. Commençons par le rapport prix/ventes (P/S) historique.

Par exemple, Morningstar montre qu’au cours des 5 dernières années, le multiple P/S moyen de l’action INTC a été de 3,23 fois. N’oubliez pas que, à lui seul, ce nombre signifie simplement que la moitié du temps le rapport P/S a été supérieur à ce multiple et la moitié du temps il a été inférieur. Nous ne savons pas combien de temps de chaque côté, ni la variance. Cela signifie simplement que la capitalisation boursière moyenne a été de 3,23 fois ses ventes.

Comparons cela avec l’estimation pour l’année prochaine. Les analystes prévoient des ventes de 73,72 milliards de dollars pour 2021 et de 73,54 milliards de dollars pour 2022. Compte tenu de la capitalisation boursière d’Intel de 202,1 milliards de dollars, cela place son multiple P/S à 2,74 fois pour 2021 et à 2,75 fois pour 2022.

Par conséquent, si l’action INTC devait augmenter jusqu’à atteindre sa norme historique de 3,23 fois les ventes, cela impliquerait une hausse de 17,7% pour l’action. Cela se voit en divisant 3,23 en 2,745 (le multiple P/S médian pour 2021 et 2022).

Cela implique que l’action INTC vaut 17,7% de plus, soit 1,177 fois 50,83 $ ou 59,83 $ par action.

Cela souligne le résultat auquel nous sommes parvenus avec le modèle de rendement du dividende historique. Nous pouvons également examiner les multiples d’un point de vue cours/flux de trésorerie (P/CF). Cette métrique est un peu plus compliquée.

Utilisation du modèle de flux de trésorerie pour valoriser Intel

L’onglet de valorisation de Morningstar sur Intel indique que son multiple historique P/CF sur 5 ans a été de 7,94 fois. Nous pouvons l’utiliser pour comparer avec le multiple P/CF existant pour le stock INTC.

Le 21 octobre, Intel a publié ses résultats pour les 9 mois clos le 25 septembre. La page 9 de ce communiqué montre un flux de trésorerie d’exploitation pour les 9 mois de 24,194 milliards de dollars. Étant donné que les ventes pour les 9 mois étaient de 58,496 milliards de dollars, sa marge de trésorerie était de 41,36 %.

En utilisant les prévisions de ventes de 73,54 milliards de dollars pour 2022 et en appliquant la marge de flux de trésorerie de 41,36 %, on obtient une estimation des flux de trésorerie de 30,416 milliards de dollars.

Étant donné qu’Intel a une capitalisation boursière de 202,1 milliards de dollars, l’action INTC place l’action INTC sur un multiple P/CF de seulement 6,64 fois (c’est-à-dire 202,1 milliards de dollars/30,4 milliards de dollars). Cela implique que l’action Intel se vend bien en dessous de son multiple P/CF moyen historique de 7,94 fois.

Par exemple, s’il devait remonter à sa moyenne historique, la hausse implicite serait de 19,6 % plus élevée. Cela se voit en divisant le rapport 7,94 P/CF par 6,64x.

Bottom Line: Quelle est la valeur des actions INTC

Ainsi, en utilisant le modèle prix/ventes, l’action INTC vaut 17,7% de plus, tandis que l’utilisation du modèle P/CF implique une hausse de 19,6%. Et l’utilisation du modèle de rendement historique nous donne un cours de l’action 19,7% plus élevé.

La moyenne de ces trois modèles est un gain potentiel de 19,0 %. Cela représente un prix de 60,49 $ par action, par rapport au prix actuel de 50,83 $ par action. C’est un très bon rendement pour la plupart des investisseurs.

Gardez à l’esprit qu’il n’y a aucune raison pour que l’action INTC ne continue pas à baisser et à devenir moins chère par rapport à ses normes historiques. Cependant, à long terme, ses mesures historiques de rapport cours/valeur ont tendance à servir d’attache pour une action. Finalement, le prix a tendance à revenir plus près de la moyenne. Si cela se produit au cours de la prochaine année, attendez-vous à obtenir un retour sur investissement décent en investissant dans les actions INTC.

À la date de publication, Mark Hake ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles à mrhake.medium.com et Newsbreak.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.