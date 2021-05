L’action IPOE est un achat encore meilleur maintenant qu’il est en vente

Cela fait un moment que la société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) de Chamath Palihapitiya, Capital social Hedosophia Holdings V (NYSE:IPOE), a annoncé son intention de fusionner avec la plateforme de services financiers SoFi. Cette nouvelle a été publiée le 7 janvier de cette année, et l’action IPOE a fait un grand mouvement à la hausse à ce moment-là.

Palihapitiya a été surnommé le «roi du SPAC» car il a été le sponsor de nombreux SPAC. En fait, le Capital social Hedosophia Holdings La page de destination en montre six, toutes commençant par les lettres «IPO».

Le laps de temps entre l’annonce de l’identification de la cible d’acquisition et la finalisation de la fusion n’est pas censé être trop long. Pourtant, la fusion n’a pas encore été conclue et les actionnaires de l’introduction en bourse se lassent.

Peut-être que les actionnaires ont juste besoin d’un regain de motivation. Voyons si nous pouvons rallier les troupes aujourd’hui, et même amener des sceptiques dans le camp de taureaux.

Un regard plus attentif sur les actions IPOE

C’est en octobre 2020 que Social Capital Hedosophia Holdings V est entré en bourse dans le cadre d’une introduction en bourse (IPO). 70 millions d’unités ont été offertes à 10 $ chacune à ce moment-là, et ainsi 700 millions de dollars ont été recueillis pour l’entreprise.

Entre la date d’introduction en bourse et l’annonce de la fusion inverse de Social Capital Hedosophia Holdings V avec SoFi, le cours de l’action est passé de 10 $ à 12 $.

À cette annonce, cependant, l’action IPOE a rapidement grimpé à 19 $. Au 1er février 2021, l’action avait atteint un sommet de 52 semaines à 28,26 $.

Il est facile de comprendre pourquoi les investisseurs étaient si enthousiastes et pourquoi le cours de l’action a fortement augmenté. Palihapitiya a une réputation de succès dans la sphère SPAC.

Il convient de noter que le 7 janvier, la date a été fixée pour conclure l’opération de fusion d’ici la fin du premier trimestre.

Il a également été rapporté que la date de la fusion était censée être le 9 avril.

Pourtant, à la fin du mois d’avril, les investisseurs attendaient toujours la conclusion de l’accord. Et à ce moment-là, l’action IPOE était tombée à exactement 17 $.

De retour sur la bonne voie

Je ne pense pas que la baisse du cours des actions soit une raison de se débarrasser des actions. Les investisseurs patients devraient être récompensés à long terme.

Pendant ce temps, les contrariants peuvent profiter de cette situation car les actions se négocient désormais à un prix avantageux.

En outre, ce n’est pas comme si la fusion serait retardée à jamais. À ce sujet, l’équipe des relations avec les investisseurs de SoFi a récemment publié une paire de tweets qui devraient apporter un certain réconfort.

Le premier tweet disait: «Nous venons de déposer une nouvelle version du S-4 avec la SEC pour refléter les nouvelles directives comptables sur les warrants SPAC et nous sommes impatients d’entendre la SEC.»

Ensuite, le tweet de suivi a rapporté: «Une fois que nous avons effacé tous les commentaires sur le dépôt de la SEC, la prochaine étape serait de demander l’efficacité, suivie d’un envoi de la procuration et d’une durée de trois semaines pour que les actionnaires votent.»

La patience est la clé

Il semble donc que la clôture de la fusion soit de nouveau sur la bonne voie. Ou plus précisément, il n’a jamais vraiment quitté la piste en premier lieu.

Je soupçonne que le cours de l’action IPOE a diminué par rapport à son sommet parce que les traders veulent des gains rapides.

À l’avenir, les investisseurs devraient simplement être patients et comprendre que les fusions peuvent être compliquées. Ces choses prennent du temps.

La proposition de valeur de SoFi en tant que guichet unique pour la technologie financière n’a pas changé. De manière impressionnante, SoFi «a permis à plus de 1,8 million de membres d’emprunter, d’économiser, de dépenser, d’investir et de protéger leur argent depuis sa création.»

Et si le battage médiatique SPAC s’est estompé, ce n’est pas la faute de SoFi. Si quoi que ce soit, c’est juste une occasion d’accumuler plus d’actions de vos actions SPAC préférées, y compris l’introduction en bourse.

La ligne de fond

Le marché a vraiment besoin de se purger de la mentalité de devenir riche rapidement. Les opérations de fusion complexes ne se font pas du jour au lendemain.

De plus, SoFi est toujours une force de transformation dans la fintech. Par conséquent, les actionnaires de l’introduction en bourse devraient simplement se détendre et conserver leurs actions.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne d’arrivée – pour le compte de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.