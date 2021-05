L’action IPOE fonctionnera beaucoup mieux après son changement de nom

Comme sa fusion avec SoFi se rapproche de la réalité, Capital social Hedosophia Holdings V (NYSE:IPOE) continue de baisser. Il apparaît que l’action IPOE a fait l’objet d’une activité de vente à découvert qui est peut-être liée au retard de la fusion. Le report est intervenu après que la Securities & Exchange Commission (SEC) des États-Unis a mis à jour ses directives sur le traitement comptable des bons de souscription de sociétés d’acquisition à usage spécial (SPAC).

Source: rafapress / Shutterstock.com

Mais rien n’indique que la fusion échouera. Et comme le chroniqueur d’InvestorPlace Vince Martin l’a écrit récemment, le retard de la fusion n’aura pas d’incidence sur la valeur de SoFi. Cette dernière est la société sur laquelle les investisseurs cherchent vraiment à parier. À mon avis, si les investisseurs achetaient des actions SOFI au lieu d’actions IPOE, le cours de l’action serait beaucoup plus élevé.

Dans cet esprit, ceux qui ont acheté des actions IPOE quand elles ont commencé à se négocier à la fin de 2020 ont augmenté de plus de 50%. Cependant, à un moment donné, ils auraient augmenté d’environ 150%. La fatigue du SPAC peut être une réalité, mais les investisseurs ne devraient pas lui permettre d’avoir un impact trop important sur leur croyance en l’avenir de SoFi.

SoFi se développe rapidement

Une critique des SPAC est qu’il peut être trop facile pour les entreprises cibles d’échapper au type de contrôle qui fait normalement partie des offres publiques initiales traditionnelles. Mais contrairement à certaines entreprises qui deviennent publiques, SoFi a une base de revenus importante et croissante. En 2020, SoFi a généré un chiffre d’affaires net, hors certains éléments, de 621 millions de dollars. Et l’entreprise prévoit que son chiffre d’affaires atteindra 1 milliard de dollars en 2021.

Au troisième trimestre de 2020, les ventes de SoFi ont bondi d’environ 60% d’une année sur l’autre pour atteindre 200 millions de dollars. Et c’est en partie parce que l’entreprise continue d’ajouter des membres. À la fin de 2020, il comptait environ 1,9 million de membres uniques.

Ce qui peut être encore plus impressionnant que ces chiffres, c’est que SoFi s’attend à dégager un EBITDA positif en 2021. Lorsque j’ai écrit pour la dernière fois sur l’action IPOE début avril, l’incapacité de SoFi à atteindre la rentabilité était ma plus grande source de préoccupation à ce sujet.

La société prévoit également que son chiffre d’affaires passera à environ 3,7 milliards de dollars d’ici 2025. Et si, comme prévu, SoFi est en mesure d’obtenir une charte bancaire nationale après son acquisition de 22,3 millions de dollars. Golden Pacific Bancorp (OTCMKTS:GPBI), cette projection peut s’avérer trop conservatrice.

Une source de solutions innovantes

JPMorgan Chase (NYSE:JPM) Le PDG Jamie Dimon a récemment fait remarquer que les sociétés de technologie financière représentaient une menace importante pour les banques traditionnelles. Et il aurait pu avoir SoFi en tête. La société continue de fournir des solutions innovantes qui s’adressent aux jeunes les plus susceptibles d’adopter un abandon des services bancaires traditionnels.

L’une des dernières innovations de la société est une carte de crédit sans frais annuels qui permet aux membres d’échanger leurs points de récompense en crypto-monnaie.

Et un autre contributeur d’InvestorPlace, Dana Blankenhorn, a également souligné d’autres actifs SoFi, tels que son courtage SoFi qui est en concurrence avec Robin des Bois. SoFi a acheté le processeur de paiement Galileo pour 1,2 milliard de dollars.

L’action IPOE vaut toujours la peine d’être achetée

Certains SPAC semblent pires à l’approche de la date de leur fusion. Ce n’est pas le cas avec Social Capital Hedosophia Holdings V; cela avait l’air bien lorsque la cible, SoFi, a été annoncée. et il semble mieux à l’approche de la date de fusion.

Une fois que la fusion est terminée et que l’action IPOE devient une action SOFI, il semble probable que les actions augmenteront. SoFi est une société fintech qui n’attend pas ses débuts en bourse pour perturber le secteur financier traditionnel. Et l’entreprise prévoit ce qui semble être des objectifs mesurés et réalisables.

Chamath Palihapitiya ne bat pas 1.000 en ce qui concerne ses partenaires SPAC. Mais l’art d’investir demande du discernement. Dans ce cas, Palihapitiya a fait un bon choix et la vente d’actions IPOE semble exagérée.

À la date de publication, Chris Markoch ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Chris Markoch est un rédacteur financier indépendant qui couvre le marché depuis sept ans. Il écrit pour InvestorPlace depuis 2019.