L’action IVR est attrayante à 92 % de la valeur comptable révisée

Capital hypothécaire Invesco (NYSE :SVI) est une FPI hypothécaire à prix attrayant qui a un rendement en dividendes de 10,8 % bien couvert par ses bénéfices. De plus, son prix de 3,33 $ est toujours inférieur à sa valeur comptable par action. Sur la base de mes calculs, la nouvelle valeur comptable des actions IVR est de 3,62 $, en légère baisse par rapport à 3,65 $ à la fin du premier trimestre de 2021.

Cela signifie qu’il se négocie à environ 92% de sa valeur comptable ajustée au 31 mars. Selon l’évolution des taux d’intérêt au cours du deuxième trimestre, sa nouvelle valeur comptable au deuxième trimestre peut en fait être supérieure à celle-ci. Voici comment cela fonctionne : si les taux d’intérêt baissent, les prix de la valeur de ses actifs hypothécaires augmentent et la valeur de ses dettes diminue.

Regardons de plus près le stock d’IVR.

Valeur comptable révisée d’Invesco Mortgage Capital

Le 27 mai, Invesco a annoncé avoir levé 128,625 millions de dollars pour 37,5 millions d’actions. C’est effectivement 3,43 $ par action. De plus, il y avait une «option de chaussures vertes» de courtier pour 5,625 millions d’actions supplémentaires. Par conséquent, la société a levé un total de 147,9 millions de dollars avant les frais de mobilisation de capitaux et les commissions.

À la page 35 du dépôt 10-Q de la société, il montre le calcul de sa valeur comptable par action. J’ai rassemblé le tableau ci-dessous pour montrer ce calcul et la révision qui inclut le nouveau capital.

Cela montre que la valeur comptable par action est tombée à 3,63 $ par action contre 3,65 $ après l’augmentation de capital. L’argent allait être utilisé pour rembourser ses actions privilégiées de série A, mais cela n’affecte pas le calcul de la valeur comptable révisée.

Mais ce n’est peut-être pas ce que déclare Invesco pour sa valeur comptable au 30 juin 2021. En effet, ses titres hypothécaires, qui constituent l’essentiel de ses actifs, se négocient en fonction de l’évolution des taux d’intérêt.

Par exemple, si les taux d’intérêt augmentent généralement, cela fait baisser les prix des obligations et des titres hypothécaires d’une entreprise. En effet, les titres à coupon fixe doivent s’adapter à des taux plus élevés en abaissant leur prix pour offrir le même taux plus élevé, malgré le taux de coupon inférieur. Cette relation inverse entre taux et prix est bien connue et intégrée aux marchés des titres à revenu fixe.

L’effet des variations de taux sur la valeur comptable de l’IVR

Ainsi, si les taux d’intérêt continuent d’augmenter comme ils l’ont fait l’année dernière, attendez-vous à voir la valeur liquidative (NAV) ou la valeur comptable par action (BVPS) de l’action IVR chuter (et vice versa).

La bonne nouvelle est que les taux d’intérêt à long terme ont généralement baissé au cours du deuxième trimestre.

Cela peut être vu dans ce Yahoo! Graphique financier qui représente les rendements du Trésor à 10 ans. Après avoir culminé à environ 1,746 % le 31 mars, ils sont désormais évalués à environ 1,3 %.

Il semble donc que les investisseurs peuvent s’attendre à un gain général du BVPS d’Invesco pour le deuxième trimestre. Si les taux restent à ce niveau, le BVPS du T3 sera certainement plus élevé.

Le prix de l’action IVR devrait augmenter en conséquence, car il a tendance à suivre les mouvements de prix du BVPS sous-jacent.

Que faire avec le stock IVR

Voici la bonne nouvelle : IVR verse un dividende trimestriel de 9 cents par action. Cela signifie que si nous divisons son dividende annualisé de 36 cents par le prix d’aujourd’hui, 3,33 $, le rendement du dividende est de 10,81 %.

C’est un rendement très élevé. C’est presque comme si le marché pensait que l’entreprise ne serait pas en mesure de payer le dividende. Mais la récente augmentation de capital, destinée à réduire le coût de sa dette, devrait rassurer les investisseurs à cet égard.

En d’autres termes, même si l’action IVR se vend maintenant en dessous de sa valeur comptable, au moins vous êtes bien payé pour attendre qu’elle augmente. Cela devrait se produire lorsque ses résultats du deuxième trimestre seront publiés vers le 5 août.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.