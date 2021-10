L’action Kotak Mahindra Bank atteint un nouveau sommet de 52 semaines alors même que Sensex chute de 500 pts; Krsnaa et Sansera au plus bas depuis 52 semaines

Au milieu de cette vente, une seule action Kotak Mahindra Bank a atteint un nouveau sommet de 52 semaines de 2 136,15 Rs pièce sur le BSE Sensex à 30 actions.

BSE Sensex et Nifty 50 languissaient près des plus bas de la journée en raison de la vente massive des poids lourds de l’indice tels que Reliance Industries Ltd (RIL), Infosys, Asian Paints et Tata Consultancy Services (TCS). Jusqu’à présent dans la journée, l’indice des 30 actions a atteint un plus bas de la journée à 60 583,19, et Nifty de NSE a touché un plus bas de 18 072,65. Au milieu de cette vente, une seule action Kotak Mahindra Bank a atteint un nouveau sommet de 52 semaines de Rs 2 136,15 chacune sur le BSE Sensex de 30 actions. Kotak Bank a dépassé son précédent record de 2 077,90 Rs pièce, touché le 28 septembre 2021.

Un total de 143 actions a atteint mardi son plus haut niveau respectif de 52 semaines sur l’ESB. Les principales actions étaient DB Realty, Federal Bank, IRB Infrastructure Developers, Mukta Arts, Paras Defence and Space Technologies, Rail Vikas Nigam et Union Bank of India, entre autres. Sur l’ESB 200, seuls les scripts se négociaient à leurs nouveaux niveaux élevés de 52 semaines, Federal Bank, Kotak Mahindra Bank et Union Bank of India. Alors que BSE Sensex se négociait au plus bas de la journée, un total de 18 actions ont touché leur plus bas respectif de 52 semaines sur l’ESB. La liste comprend des actions telles que Krsnaa Diagnostics, Sansera Engineering, Getalong Enterprise, Indian Bright Steel Co., Srei Infrastructure Finance et Windlas Biotech.

À la Bourse nationale (NSE), un total de 40 actions ont atteint des sommets de 52 semaines et 12 actions ont atteint leur plus bas de 52 semaines. Les actions atteignant des sommets en 52 semaines incluent Arihant Foundations & Housing, Best Agrolife, DB Realty, CG Power and Industrial Solutions, Delta Manufacturing, The Federal Bank, IRB Infrastructure Developers, Precision Wires India, Sangam (Inde), Shoppers Stop, Tanla Platforms, Transport Corporation of India, Ugro Capital.

Alors que les 12 actions, dont Aditya Birla Sun Life AMC, Coastal Corporation, Euro India Fresh Foods, Glenmark Life Sciences, Marine Electricals (Inde) et Servotech Power Systems, ont atteint leurs plus bas respectifs en 52 semaines.

