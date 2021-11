L’action LCID affiche un gain de 17% après un rapport sur le marché en plein essor des véhicules électriques

Groupe lucide (NASDAQ :LCID) les actions ont grimpé de plus de 17% vendredi dernier, le 19 novembre. Pour n’importe quelle action, ce genre de mouvement est digne d’intérêt. Pour l’action LCID, ce n’était même pas sa meilleure performance de la semaine.

Le mardi 16 novembre, l’action LCID a grimpé de près de 24%. Alors que l’enthousiasme grandit pour son véhicule électrique (VE) de luxe Lucid Air, les actions de l’entreprise – une entreprise fondée par un ancien Tesla (NASDAQ :TSLA) ingénieur — ont plus que doublé en valeur. Sa capitalisation boursière avoisine désormais les 90 milliards de dollars, ce qui lui confère une valorisation supérieure à celle de certains des plus grands constructeurs automobiles.

Alors, faut-il se lancer dans l’action avec Lucid en anticipant qu’il suivra la trajectoire de Tesla ? Ou est-il possible qu’une fois l’excitation terminée, la préparation du lancement de Lucid Air s’éteigne et que le stock revienne sur Terre ?

La seule chose qui est certaine, c’est que cette action cotée « B » est en train de passer un moment sous les projecteurs. Essayons de comprendre ce qui s’est passé la semaine dernière – et si la force du stock LCID peut durer.

Qu’est-ce qui a causé le vendredi Stock Pop LCID

Jeudi dernier, l’action LCID a clôturé à 47,05 $, soit une perte d’environ 10 % sur la journée. Cependant, vendredi, les actions ont compensé cela, puis certains. L’action a clôturé à 55,21 $ pour un gain sur une journée de 17,3 %.

Vous pouvez remercier l’analyste de Wedbush Daniel Ives pour cela. L’analyste avait en fait parlé de Tesla la semaine dernière, réitérant une note d’achat. Mais dans le cadre de son analyse, Ives a également fait le calcul de l’adoption accélérée des véhicules électriques aux États-Unis ainsi que de l’adoption déjà en plein essor des véhicules électriques en Chine.

Ives a proposé un marché adressable stupéfiant de 5 000 milliards de dollars pour les véhicules électriques au cours de la prochaine décennie. L’analyste pense que Tesla pourrait en récupérer jusqu’à la moitié. Cependant, cela laisse « au moins 2,5 billions de dollars pour Lucid […] et d’autres constructeurs automobiles.

La réaction du marché à cette évaluation a été ressentie immédiatement. Les stocks de plusieurs véhicules électriques ont bondi – et le stock LCID était l’un d’entre eux.

Pourquoi Lucid a augmenté mardi dernier

Ainsi, la pop de vendredi dernier dans l’action LCID était en grande partie due au fait qu’un analyste a stupéfié les investisseurs avec la taille du marché des véhicules électriques. Cela a ajouté une certaine perspective au potentiel de vente à long terme de Lucid. Mais qu’est-ce qui se cache derrière la poussée encore plus importante de mardi dernier?

Ce n’était certainement pas les bénéfices de l’entreprise au troisième trimestre. Comme l’a récemment rapporté Josh Enomoto, contributeur d’InvestorPlace, Lucid a enregistré une perte de 43 cents par action. C’était bien pire que la perte de 25 cents que Wall Street avait prévue. Pourtant, au lieu de punir les actions LCID, le marché a eu la réaction inverse. Lucid a grimpé de près de 24% sur la journée.

Ce qui donne? Cet optimisme a été soutenu par les réservations pour le Lucid Air. Le premier véhicule électrique de l’entreprise est maintenant en production et reçoit des critiques élogieuses. Lucid dit que sa liste de réservations a augmenté de plus de 13 000 unités au cours du trimestre. Il s’élève aujourd’hui à plus de 17 000 unités.

Compte tenu de l’objectif de production Lucid Air de 20 000 unités pour 2022, la forte demande pour ce véhicule électrique de luxe est de bon augure pour que l’entreprise atteigne ses objectifs.

L’essentiel sur les actions LCID

C’est l’histoire de la semaine dernière. Alors, que se passe-t-il ensuite? Lucid est-il actuellement sur une trajectoire de croissance semblable à celle de Tesla ?

Lucid a un long chemin à parcourir avant que ce soit quelque chose à l’échelle de Tesla. Pour le moment, il n’y a qu’un seul véhicule. De plus, la Lucid Air est une berline de luxe sur un marché où les SUV sont rois. Enfin, Lucid entre dans une phase de croissance difficile où il doit augmenter la production à des niveaux commerciaux – et doit le faire à un moment où des problèmes de chaîne d’approvisionnement comme les pénuries de puces secouent l’industrie automobile. Au moins un analyste a mis en garde la semaine dernière contre le risque résultant pour les actions LCID à l’avenir.

D’un autre côté, cependant, l’analyse de Wedbush montre la taille du marché mondial des véhicules électriques. Même si Lucid ne progresse jamais jusqu’à rivaliser ouvertement avec Tesla pour la couronne du marché de masse, il y a encore une énorme opportunité de croissance ici. De plus, le fait que Lucid ait des véhicules en production et dans les allées des clients est une étape importante.

Tout compte fait, les investisseurs pourraient ne jamais voir les actions LCID aux niveaux TSLA. Cependant, le potentiel de croissance à long terme est fort ici si l’entreprise parvient à gérer avec succès son accélération de la production.

