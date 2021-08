L’action LCID est gravement sous-évaluée en ce moment, mais de combien ?

Lucide (NASDAQ :LCID) continue d’être sous-estimée par le marché. Maintenant qu’il est public, le constructeur de véhicules électriques de luxe (VE) prévoit de commencer à produire et à livrer son élégant modèle de berline Air au cours du second semestre 2021. Une fois que cela commencera, attendez-vous à voir le stock du LCID augmenter considérablement vers sa valeur intrinsèque.

Le mois dernier, j’ai écrit que l’action LCID valait 46,22 $ par action, soit un peu plus du double de son cours de clôture de 22,83 $ le 16 août. Cependant, sur la base de son récent dépôt S-1 le 2 août, j’ai décidé de réviser légèrement cette évaluation. Je crois qu’il vaut maintenant 43,57 $ par action, soit 91 % par rapport au prix du 16 août. Voici pourquoi.

Quelle est la valeur du stock LCID

Le nouveau dépôt S-1 indique à la page 4 qu’il y a désormais 1,619 milliard d’actions en circulation. Cela met sa capitalisation boursière à 36,953 milliards de dollars.

Cependant, la société a également déclaré qu’en supposant que tous les bons de souscription soient exercés (comme ils sont actuellement dans la monnaie), il y aura 1,704 milliard d’actions en circulation. Cela porte sa valeur marchande à 38,91 milliards de dollars.

Dans mon article précédent, j’ai écrit que les ventes de Lucid en 2026 devraient atteindre 22,756 milliards de dollars. Cela peut être vu à la page 65 de sa dernière présentation de diapositives de juillet.

Il s’avère que la valeur actuelle nette en utilisant un taux d’actualisation de 10 % est de 14,819 milliards de dollars. Je l’ai décrit dans mon article précédent. Par conséquent, à la valeur marchande effective actuelle de 38,91 milliards de dollars, Lucid se négocie pour 2,62 fois les ventes (38,91 milliards de dollars / 14,819 milliards de dollars).

J’ai soutenu dans mon article que le stock LCID vaut au moins 5 fois les ventes. Donc, sur la base de sa valorisation 2,62 fois aujourd’hui, cela implique qu’il vaut 90,84% de plus.

Ainsi, aujourd’hui à 22,83 $ par action, l’action LCID vaut 43,57 $ par action (1,9084 x 22,83 $). C’est légèrement inférieur à ma prédiction précédente selon laquelle l’action valait 46,22 $.

La différence par rapport à avant est principalement due à son nombre d’actions plus élevé que prévu. Cela augmente sa capitalisation boursière et abaisse sa valorisation comparative.

Où cela laisse lucide

Jusqu’à présent, la société n’a pas publié ses résultats du deuxième trimestre ni fait de déclaration concernant le début de la livraison de son modèle Air. Dans l’état actuel des choses, la présentation de l’entreprise indique que seuls 20 000 véhicules électriques seront livrés en 2022. Cela passera à 251 000 d’ici la fin de 2026.

Cependant, la composition de ces 251 000 VE est assez intéressante. Il comprend 134 000 d’un modèle SUV EV appelé Gravity, qui n’a pas encore été produit ni même complètement spécifié. C’est nettement plus que les 40 000 modèles de berlines Air d’ici 2026. De plus, 75 000 des 251 000 VE supposés être livrés d’ici 2026 seront destinés aux futurs modèles introduits en 2025.

Par conséquent, si cela vous laisse vous demander à quel point les projections de Lucid sont fiables, vous pourriez être justifié. Près de 30% des projections 2026 concernent des modèles même pas encore annoncés. Par conséquent, nous ne pouvons pas vraiment vérifier les hypothèses qui sous-tendent le chiffre d’affaires prévu pour 2026 de 22,756 milliards de dollars.

Donc, juste pour être prudent, supprimons la partie « modèles futurs » de la projection de 22,756 milliards de dollars. Cela réduit les revenus prévus à 15,93 milliards de dollars. La valeur actuelle nette utilisant un taux d’actualisation annuel de 10 % (un facteur d’actualisation de 65,12 % sur l’ensemble de la période) est de 10,373 milliards de dollars.

Cela augmente le multiple P/S d’aujourd’hui à 3,75 fois. Ainsi, en supposant que cela vaut 5 fois les ventes, la valeur de marché cible devrait être un tiers plus élevée. Cela met la valeur du stock LCID à 30,44 $.

Une fois que la société annonce les futurs modèles et explique leur entrée sur le marché, leurs prix et la demande attendue, nous pouvons réviser nos projections à la hausse.

Que faire avec le stock LCID

En examinant plus attentivement ce que dit et fait Lucid, nous avons pu réviser nos prévisions et notre objectif de prix. C’est ce qu’est la circonspection et l’utilisation d’une marge de sécurité dans l’élaboration d’une évaluation pour une action.

Néanmoins, l’action LCID semble toujours être une bonne affaire, car elle vaut un tiers de plus que le prix actuel. Les investisseurs astucieux commenceront à prendre une participation dans le stock et à son coût moyen s’il continue de baisser.

