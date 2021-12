L’action LCID peut-elle atteindre de nouveaux sommets malgré l’assignation à comparaître de la SEC ?

La volatilité de Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) a augmenté. Ce n’est pas trop surprenant compte tenu de la course que nous avons vue dernièrement dans le stock LCID. Au prix d’aujourd’hui de 37,71 $, les actions sont en hausse de plus de 130 % par rapport au plus bas du 1er septembre.

Source : ggTravelDiary / Shutterstock.com

Le simple fait est que Lucid est en feu. Même si d’autres actions – comme Gué (NYSE :F) et Tesla (NASDAQ :TSLA) – se portent bien, pratiquement aucun autre véhicule électrique (VE) ou parc automobile n’a autant augmenté que Lucid au cours des derniers mois.

Qu’est-ce que le rallye se passe?

Les spéculations quant à savoir si cette entreprise peut être «la prochaine Tesla» ont certainement déclenché le camp des taureaux. De plus, la société a récemment commencé à livrer son modèle Lucid Air aux clients alors qu’ils commencent à sortir de la chaîne de production.

MotorTrend a récemment nommé ce véhicule la voiture de l’année. Avec plus de 500 miles d’autonomie et 1 100 chevaux, il y a de bonnes raisons de prendre Lucid au sérieux, même s’il y a d’autres risques sur la table.

Le plus gros risque, cependant, est peut-être que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis vient de citer Lucid à ​​comparaître.

La SEC et Lucid

Le lundi 6 décembre, les actions de Lucid Motors ont fortement chuté, chutant de 19,5% à un moment donné, après avoir divulgué une enquête de la SEC.

Plus précisément, la citation à comparaître de la SEC « peut être en train de sonder des éléments de l’accord SPAC de la société ».

Ce n’est pas ce que vous voulez entendre en tant qu’investisseur. Toute sorte de fraude, d’assignation ou de problème comptable est un signal d’alarme. Cela ne veut pas dire qu’ils révéleront des actes répréhensibles et ce n’est pas comme si ce risque n’existait pas auparavant. N’importe quelle entreprise, que ce soit Pomme (NASDAQ :AAPL), Ford, Tesla ou Lucid – pourraient être visés par une enquête du ministère de la Justice ou de la SEC. Cependant, pour Lucid, ce risque est désormais rendu public, ce qui signifie qu’il sera probablement reflété dans le cours de l’action jusqu’à ce qu’il soit résolu.

Pour mémoire, cette résolution peut être bonne ou mauvaise.

Selon la citation à comparaître de la SEC, elle semble viser l’accord SPAC, et pas nécessairement la société elle-même. Il indique dans un dossier 8K :

« Bien qu’il n’y ait aucune assurance quant à la portée ou à l’issue de cette affaire, l’enquête semble concerner le regroupement d’entreprises entre la société (f/k/a Churchill Capital Corp. IV) et Atieva, Inc. et certaines projections et déclarations . «

Négociation des actions LCID

Le 1er septembre, Lucid Stock a été martelé. Cependant, une forte opération d’inversion s’est produite sous ce nom, offrant une excellente opportunité d’achat. Lentement mais sûrement, il a continué à augmenter à partir de là, atteignant finalement la zone de résistance de 27 $ à 29 $.

Alors que les actions LCID ont eu du mal avec ce domaine, les actions ont finalement éclaté à 30 $ et ont finalement atteint les 55 $. Il y a eu quelques poussées momentanées à ce niveau, mais les rallyes étaient éphémères et perdaient de la vitesse.

La nouvelle de la citation à comparaître de la SEC a touché le titre car il montrait déjà des signes d’hésitation. À l’époque, l’action Lucid était en baisse de quatre jours consécutifs et avait du mal à maintenir le retracement de 61,8% et la moyenne mobile de 21 jours.

Le titre a commencé la semaine sous une forte pression, mais a trouvé sa place près de la moyenne mobile sur 10 semaines.

Et maintenant, de nouveaux sommets ou des sommets ?

De nouveaux sommets sont possibles mais ils ne seront pas faciles. Le rebond des creux post-SEC a été bon. Le fondu du mardi 7 décembre ne l’est pas, en particulier lorsque le Nasdaq était en hausse d’environ 3% sur la journée.

Les graphiques ne sont pas difficiles à naviguer, mais les gros titres pourraient l’être. Bien que je ne m’attende pas à d’énormes retombées sur l’enquête en cours, je pense que Lucid est désormais plus vulnérable aux gros titres.

Au-dessus du retracement 61,8% met en jeu ses moyennes mobiles à court terme, puis 50 $. Au-dessus de 50 $, il est nécessaire de remettre en jeu le retracement de 78,6 % et la zone de plus de 55 $.

Sur une nouvelle baisse, observez la moyenne mobile sur 10 semaines. En dessous de cette marque, le plus bas de ce mois-ci est de 38,06 $, ainsi que la moyenne mobile sur 50 jours. Une rupture de ces deux mesures pourrait remettre en jeu la zone de rupture de 29 $ à 30 $.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.