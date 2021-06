L’action Li devrait valoir 30,21 $, 21 % de plus que son prix actuel

Li Auto (NASDAQ :LI) est un stock de véhicules électriques (VE) chinois qui semble être trop bon marché. Voici la raison. Il se négocie pour seulement 4,4 fois les ventes à terme, selon la compilation des estimations des analystes de Seeking Alpha. Mais ses pairs sur le marché chinois des véhicules électriques ont des valorisations beaucoup plus élevées. Il ne semble pas y avoir de bonne raison pour que l’action Li n’ait pas une valorisation aussi élevée.

Source : Carrie Fereday / Shutterstock.com

Nous irons au fond de cela en deux étapes. Tout d’abord, nous allons voir comment Li se compare à plusieurs autres fabricants de véhicules électriques. Deuxièmement, nous modéliserons à quoi pourrait ressembler Li dans le futur.

Par example, Nio (NYSE :NIO) se négocie pour 7,65 fois les ventes prévues à la fin de l’année 2022. C’est 74% plus élevé que la valorisation de Li Auto. Cela n’a vraiment aucun sens.

Comps prix-vente de Li Auto

C’est peut-être cela. Nio devrait réaliser un chiffre d’affaires de 8,76 milliards de dollars en 2022 et a une valeur marchande de 67,44 milliards de dollars. Li Auto devrait avoir 5,1 milliards de dollars et une valeur marchande de 22 milliards de dollars. Cela implique que Nio a un niveau de vente 72% plus élevé. Mais cela n’a aucun sens de donner aux actions NIO un multiple prix/ventes 74% plus élevé simplement parce qu’elles ont des ventes 72% plus élevées.

Par exemple, sur la base de cette mesure, Li Auto devrait avoir une valeur marchande de 39 milliards de dollars, soit 7,65 fois 5,1 milliards de dollars de ventes prévues. C’est 77 % de plus que sa valeur marchande actuelle de 22 milliards de dollars.

Voici une autre anomalie. Xpeng (NYSE :XPEV), un autre fabricant chinois de véhicules électriques, a une valeur marchande de 27,33 milliards de dollars, supérieure aux 22 milliards de dollars de Li Auto. Mais XPeng ne devrait réaliser que 4,25 milliards de dollars de ventes d’ici décembre 2022.

Par conséquent, cela donne à Xpeng un multiple prix-ventes beaucoup plus élevé de 6,6, par rapport au multiple de 4,4 de Li Auto. De plus, ses ventes de 4,3 milliards de dollars sont inférieures aux ventes prévues de 5,1 milliards de dollars de Li Auto. Et l’action XPEV a une valeur marchande de 5 milliards de dollars supérieure à la valeur marchande de 22 milliards de dollars de Li Auto.

Et ce n’est pas comme si l’une de ces entreprises était déjà super rentable. Aucun d’entre eux ne devrait réaliser de bénéfices sérieux avant 2022. En fait, un analyste de Seeking Alpha indique que Li Auto devrait générer 164 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles en 2022.

Il semble donc que l’on puisse prévoir que Li Auto vaut bien plus. Mais combien?

Valorisation des actions LI

Il existe plusieurs façons de calculer une valeur pour le stock LI. Tout d’abord, regardons les compositions. Comme indiqué ci-dessus, ses pairs ont des multiples prix/ventes plus élevés. Prenons une moyenne des trois et appliquons-la à Li Auto.

Nio a un rapport prix-vente de 7,65, Xpeng est de 6,6 et Li Auto est de 4,4. La moyenne des trois est de 6,22. Par conséquent, en supposant que Li Auto atteigne ses prévisions de ventes de 5,1 milliards de dollars, la valeur marchande devrait maintenant être de 31,7 milliards de dollars.

Cela représente un gain potentiel de 44 % par rapport à la valeur marchande actuelle de 22 milliards de dollars. En d’autres termes, l’action Li devrait valoir 35,94 $, soit 44 % de plus que son prix du 3 juin de 24,96 $.

Une autre façon consiste à utiliser son flux de trésorerie disponible (FCF) prévisionnel et à évaluer le stock en conséquence. Par exemple, supposons qu’il atteigne 164 millions de dollars en FCF cette année et 50 % de plus d’ici 2022, soit 246 millions de dollars. En utilisant un rendement de 1% FCF, l’action devrait avoir une valeur marchande de 24,6 milliards de dollars. Cela représente un gain potentiel de 11,8 % par rapport à sa valeur marchande de 22 milliards de dollars. Il met l’action LI à une valeur de 27,90 $ par action.

Enfin, regardons ses projections de bénéfices par action. Les analystes estiment que d’ici 2024, Li Auto gagnera 24 cents par action, selon Seeking Alpha. Tesla (NASDAQ :TSLA) se négocie pour 85,6 fois les bénéfices à terme.

Utilisons une remise de 25% et appliquons-la au stock LI. Cela lui donnerait une estimation de la juste valeur de 64 fois les bénéfices. Par conséquent, 64 fois le BPA de 24 cents équivaut à 15,36 $ par action. Il s’agit d’une remise de 38,5 % par rapport à son prix actuel de 24,96 $.

Que faire avec LI Stock

Nous avons maintenant trois méthodes de valorisation pour le titre LI. En utilisant les comps prix-vente, le stock vaut 35,94 $. En utilisant une méthode FCF et un rendement FC, il vaut 27,90 $. Enfin, en utilisant un modèle P/E à terme, l’action LI vaut 15,36 $.

La moyenne de ces trois méthodes est un objectif de prix de 26,40 $. Cela représente un gain potentiel de seulement 5,8 % par rapport à son prix actuel de 24,96 $.

Cependant, nous n’avons pas le même degré de confiance dans ces trois méthodes. Par exemple, il est beaucoup plus facile de mesurer et de prévoir les ventes futures que les flux de trésorerie disponibles et les bénéfices. Pesons-les donc différemment.

Par exemple, une évaluation plus appropriée donnerait un poids de 60 % au modèle prix/ventes et de 20 % chacun aux deux autres modèles. Voici comment cela fonctionne : (60 % x 35,94 $) + (20 % x 27,90 $) + (20 % x 15,36 $). Cela équivaut à la somme de 21,56 $ + 5,58 $ + 3,07 $. L’objectif de cours moyen pondéré total est de 30,21 $. Cela représente un gain potentiel de 21% en actions LI.

Nous avons utilisé trois modèles, dont les comps, le FCF et les estimations de gains, et avons pondéré ces trois modèles. En conséquence, l’action LI vaut 21% de plus à 30,21 $.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.