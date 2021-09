L’action LILM échoue alors que la société de taxi aérien électrique Lilium commence à négocier

Le boom des véhicules électriques (VE) est venu définir le marché en 2020 et 2021. Déploiements d’innovations d’entreprises telles que Tesla (NASDAQ :TSLA) et Moteurs lucides (NASDAQ :LCID) les investisseurs et les consommateurs observent avec enthousiasme l’avenir des voyages. Pour les entreprises publiques dont les appareils fonctionnent à partir du sol, le décollage peut être un peu plus compliqué. Basé en Allemagne Lilium (NASDAQ :LILM), l’un des premiers leaders dans le domaine de la mobilité aérienne durable, vient de rejoindre les rangs des producteurs de véhicules électriques pour entrer en bourse. Jusqu’à présent, les débuts de l’action LILM ont été mouvementés.

Qu’est-il arrivé avec LILM Stock

Comme beaucoup d’autres dans son domaine, Lilium a fait ses débuts en public en fusionnant avec une SPAC. Le 10 septembre, il a été annoncé que les actionnaires de Acquisition de Qell, partenaire de contrôle en blanc de Lilium, avait voté massivement pour approuver le regroupement d’entreprises.

Aujourd’hui marquait le premier jour officiel de cotation de l’action LILM le Nasdaq. Bien que les cours des actions aient rapidement augmenté, ils ont commencé à baisser presque aussi rapidement. Depuis midi, cependant, malgré sa juste part de turbulences, le titre a connu un rallye tardif et a clôturé en hausse de 2,53%.

Pour une SPAC qui fait ses débuts sur le marché, ce n’est pas un mauvais premier jour de négociation. C’est une évolution prometteuse pour les actionnaires de Quell, dont plus de 98% ont voté en faveur de l’acquisition.

Pourquoi est-ce important

Malgré le rallye tardif d’aujourd’hui, il s’agit toujours du premier jour de cotation pour l’action LILM. Bien que le boom des véhicules électriques ne ralentisse pas de sitôt, les entreprises qui en font partie peuvent faire face à des défis lorsqu’elles tentent de devenir publiques. Lucid Motors, un autre producteur de véhicules électriques qui est devenu public via un SPAC, a connu une certaine volatilité depuis ses débuts en août 2021, bien que, comme l’action LILM, ses actions soient en hausse aujourd’hui.

Le marché des véhicules aériens électriques offre de nombreuses opportunités. Le pipeline de projets de Lilium comprend un avion alimenté par batterie capable de décoller et d’atterrir verticalement. Une telle technologie pourrait transformer nos façons de voler et aider à éliminer les boucles de transport aérien entre les grands aéroports.

Quelle est la prochaine étape pour LILM Stock

Pour les investisseurs à la recherche d’opportunités dans le domaine en croissance constante de la production de véhicules électriques, Lilium vaut certainement la peine d’être regardé. Alors que la plupart des entreprises doivent s’établir en tant qu’acteurs viables sur les marchés publics, il n’y a aucune raison immédiate de soupçonner que le stock de LILM ne se portera pas bien alors que ses produits continuent de se développer et que son marché continue de croître.

Toute entreprise dont les produits sont encore en développement vaut la peine d’être surveillée de près, car ils sont presque prêts à être commercialisés. Il convient également de noter que, comme Lucid, Lilium a le potentiel de susciter la fascination du public en raison de ses produits innovants et futuristes.

Maintenant que le stock de LILM a été autorisé à décoller, il n’y a pas grand-chose pour l’empêcher de monter en flèche vers de nouveaux sommets. Les investisseurs feraient bien de surveiller.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.