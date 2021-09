L’action MARA est liée au Bitcoin et c’est une bonne chose

in

La discussion d’aujourd’hui porte sur les opportunités qui se trouvent dans Marathon numérique (NASDAQ :MARA) Stock. Mais puisqu’il s’agit d’une entreprise de cryptographie, nous devons d’abord discuter de ce sujet.

Source : Shutterstock

Je vais commencer par la conclusion d’abord, puis revenir sur pourquoi MARA.

La crypto n’est pas une monnaie et n’a pas besoin de l’être. L’or ne l’est pas, mais les investisseurs l’acceptent comme une classe d’actifs. L’essentiel est qu’ils sont tous deux des véhicules d’investissement. Vrai ou faux, Bitcoin (CCC :BTC-USD) est le roi de la crypto et est l’actif le plus performant sans exception. Vous n’avez pas besoin de l’aimer ou d’y croire pour apprécier ses bénéfices.

Chaque débat crypto avec les amis et la famille se déroule toujours de la même manière. C’est comme si nous en discutions pour la première fois à chaque fois. Le scepticisme règne à la limite du dégoût total. Pendant ce temps, ils négligent la valeur que détient la crypto.

Oui, c’est volatile et c’est la nature humaine. Il faudra des années pour être accepté, et le stock MARA est essentiellement au rez-de-chaussée de cette opportunité. Les gens doivent se mettre à bosser bientôt, afin qu’ils puissent commencer à profiter de l’opportunité.

Il y a des stades précoces

Source : Graphiques par TradingView

Marathon Digital participe à cette révolution numérique en exploitant l’actif. Il n’en est qu’à ses balbutiements, de sorte que la discussion d’aujourd’hui n’inclura pas la « valeur » comme argument de vente. Les métriques financières sont inutiles à ce stade. L’opportunité réside dans ce que la direction fait de manière stratégique. Ils sont basés aux États-Unis, il y a donc une transparence inhérente là-bas.

Lorsque les arguments fondamentaux d’une entreprise sont faibles, je m’appuie davantage sur les graphiques. Plus tôt cette année, Bitcoin a subi une correction qui a entraîné le stock MARA avec lui. J’ai vu une opportunité alors qu’elle tombait dans le support des charts. Après avoir écrit sur l’action MARA en mai, elle a augmenté de 125 % et elle reste 85 % plus élevée.

La situation est maintenant différente puisque les taureaux sont aux commandes. Même après une correction de 25 % en septembre, le MARA établit des hauts et des bas plus élevés. Les fans achètent des creux et maintiennent une tendance à la hausse. Plus tôt, j’ai comparé la crypto à l’or, les investisseurs devraient donc l’accumuler au fil du temps. Étant donné que l’activité de l’entreprise consiste à extraire la crypto, la stratégie devrait s’appliquer aux actions MARA.

Il est logique que les investisseurs divisent les entrées de la position en morceaux. Cela diminue les chances de commettre de graves erreurs. Faire tapis, même dans des actions « normales », n’est pas idéal. Le faire dans un tel cas est complètement faux. Les investisseurs doivent savoir qu’il est irréaliste de réussir une entrée parfaite.

Le stock MARA a besoin de temps

La confiance dans le stock MARA ne peut venir que d’une preuve dans le temps. Wall Street s’est déjà adapté à l’idée que l’investissement crypto a du sens. Ils ne peuvent contester l’appréciation du capital que le secteur a créée. Des entreprises comme celle-ci finiront par gagner plus de confiance par procuration.

Techniquement, je suis confiant dans les progrès de MARA. Il y a des menaces techniques, surtout s’il tombe en dessous de 32 $ par action. Cela pourrait entraîner un relais baissier de 20% à partir de là. La base qu’il a établie en mai devrait être solide, donc achetable si cela se produit.

Il existe des risques extrinsèques, tels que les changements réglementaires. Les pays et les États sont en désaccord avec l’impact que la cryptographie a eu. Il est mondial et quelque peu gratuit, et sa popularité doit être troublante. Les gros titres surprenants pourraient ruiner une bonne chose, alors je considère cela comme un investissement spéculatif. Les investisseurs doivent utiliser une taille appropriée pour l’opportunité qui convient à leur tolérance au risque personnelle.

Une autre menace directe pour les actions MARA est le prix de la crypto. Bitcoin a corrigé plus de 20% en septembre. S’il perd 40 000 $, il pourrait perdre 15 % de plus rapidement. Cela amènera le scénario négatif MARA que nous avons noté plus tôt. Ils devraient tous les deux y trouver leur place.

Je suppose que notre avenir ne tournera pas autour de l’argent. Je n’ai jamais vu un film de science-fiction futuriste qui traite de l’argent. La crypto est un actif numérique très probablement à l’origine de la révolution numérique de la monnaie. Ceux qui tiennent trop longtemps joueront le rattrapage.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.