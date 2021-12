L’action MARA tombe à plat malgré l’élargissement du partenariat minier clé de Bitcoin

Marathon numérique (NASDAQ :MARA) a connu un parcours cahoteux aujourd’hui, gagnant initialement jusqu’à 6% avant de tomber dans le rouge. Cela survient alors que la société a annoncé qu’elle étendait son partenariat avec Calculer le nord d’héberger son Bitcoin (CCC :BTC-USD) les machines d’exploitation minière à travers le stock américain MARA sont apparues initialement sur la confirmation que Compute North avait accepté d’héberger 100 000 de ses plates-formes minières.

Source : Shutterstock

La société d’actifs numériques affirme qu’elle est l’une des sociétés d’extraction de crypto les plus respectueuses de l’environnement. Son partenariat avec Compute North promet d’aller plus loin.

En fait, avec sa responsabilité d’héberger les installations minières et de déployer de nouvelles plates-formes, Compute North aidera Marathon à poursuivre sa croissance. Et en termes de conscience environnementale, les nouvelles plates-formes seront principalement alimentées par l’énergie éolienne et solaire. En conséquence, Marathon affirme que ses opérations seront à environ 77 % neutres en carbone. Il a également déclaré que sa puissance minière supplémentaire serait en mouvement d’ici la mi-2022.

Malheureusement, ce n’est pas la seule nouvelle qui fait les gros titres de Marathon aujourd’hui.

Les problèmes juridiques gâcheront-ils la fête pour MARA Stock ?

Alors que MARA a clôturé ses échanges aujourd’hui juste en dessous du seuil de rentabilité, des problèmes juridiques semblent déterminés à faire dévier Marathon de son cours. Marathon fait l’objet d’enquêtes récentes, dont une assignation de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. La société a commenté l’enquête dans un récent dossier de la SEC :

« Au cours du trimestre clos le 30 septembre 2021, la Société et certains de ses dirigeants ont reçu une assignation à comparaître pour produire des documents et des communications concernant le centre de données de Hardin, Montana décrit dans notre formulaire 8-K daté du 13 octobre 2020. Nous comprenons que le La SEC peut enquêter pour savoir s’il y a eu ou non des violations de la loi fédérale sur les valeurs mobilières. Nous coopérons avec la SEC.

Ce matin, le cabinet d’avocats Schall a annoncé une enquête sur les réclamations faites au nom des investisseurs de Marathon pour violation potentielle de la loi sur les valeurs mobilières. Les nouvelles juridiques sont rarement bonnes pour les actions concernées et ce n’est pas différent ici.

Comme cela est évident aujourd’hui, les problèmes juridiques continueront probablement de l’emporter sur toute nouvelle positive pour Marathon à court terme. Cependant, si les enquêtes se résolvent, MARA est un candidat de choix pour un rebond. Son approche agressive et durable du minage de Bitcoin en témoigne.

À la date de publication, Shrey Dua n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.