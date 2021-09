L’action MARA vaut plus de 45% de plus grâce à l’augmentation des ventes de bitcoins

in

Marathon Digital Holdings (NASDAQ :MARA), la société minière américaine de crypto-monnaie, a récemment mis les investisseurs au courant de ses opérations et de ses avoirs dans Bitcoin (CCC :BTC-USD). Cela pourrait conduire à une hausse de l’action MARA sur le long terme, d’autant plus que son avenir est plutôt prometteur.

Source : Shutterstock

Le 3 septembre, la société a indiqué qu’elle produisait désormais du Bitcoin à un taux de 469,6 BTC par mois. De plus, la société a accumulé 6 695 jetons BTC. Ainsi, au prix du 15 septembre de 48 207 $ par jeton BTC, leurs avoirs valent désormais 322,75 millions de dollars. Cela équivaut à 8,7 % de sa valeur marchande de 3,691 milliards de dollars.

De plus, le 15 septembre, la société a publié un diaporama très informatif sur son site Web. Cela aidera les investisseurs à évaluer l’avenir de l’entreprise maintenant que la Chine est littéralement hors de l’activité minière Bitcoin.

Implications de la présentation aux investisseurs

Tout d’abord, le diaporama montre que la société est extrêmement rentable sur une base sous-jacente. La page deux montre que le coût minier de base de Marathon sur une base «mixte» n’est que de 5 612 $ par BTC. Étant donné que le prix de Bitcoin était de 48 207 $ hier, sa marge sous-jacente sur une base brute est d’environ 11,6%. C’est l’une des marges brutes les plus basses que j’ai jamais vues et indique une rentabilité incroyable.

Ensuite, la société prédit que si tous ses mineurs fonctionnaient aujourd’hui (certains sont en cours de livraison), elle aurait un chiffre d’affaires de 1,43 milliard de dollars. C’est 5,7 fois les 251,5 millions de dollars des analystes interrogés par Seeking Alpha pour 2021 et près du double de son chiffre d’affaires prévu pour 2022 de 783,93 millions de dollars. En conséquence, je soupçonne que les analystes mettront à jour leurs estimations 2022 sous peu.

La société a clairement indiqué que son objectif était de maximiser son retour sur actifs (ROA). Par exemple, une façon de le faire est d’acheter des équipements miniers BTC, également appelés mineurs, à des prix très bas. La page 11 du jeu de diapositives montre qu’il s’attend à pouvoir gagner 109 % par an sur 30 millions de dollars investis dans les mineurs.

Une autre façon d’atteindre cet objectif est de posséder ses propres installations d’hébergement, comme indiqué à la page 10. Il s’attend à réaliser un ROA de 9,3 % par an avec cette méthode.

Enfin, l’entreprise a contracté pour ses besoins en électricité à un tarif avantageux.

Où cela laisse MARA Stock

Si nous croyons l’histoire de Marathon selon laquelle son chiffre d’affaires atteindra 1,4 milliard de dollars, alors l’action Marathon, à une valeur marchande de 3,691 milliards de dollars, se négocie à seulement 2,63 fois les ventes.

Mais si vous croyez que les prévisions des analystes pour des ventes de 784 millions de dollars en 2022, elles se négocient à 4,7 fois les ventes. Le mois dernier, j’ai écrit que les pairs de Marathon se négocient à un multiple prix/ventes (P/S) moyen allant de 3,7x à 20,4x les ventes de 2022.

La moyenne équivaut à 13,7 fois P/S. Décidons d’être trop conservateurs ici, juste pour ajouter une marge de sécurité. Si on prenait la moitié de ce ratio, et si on utilisait les prévisions des analystes, le multiple P/S serait de 6,85 fois.

En utilisant les prévisions de ventes de 784 millions de dollars pour 2022, la valeur de marché cible devrait être de 5,37 milliards de dollars. Il pourrait être considérablement plus élevé si le chiffre d’affaires atteint 1,4 milliard de dollars, comme l’entreprise semble le prédire. C’est 45,5 % de plus que la capitalisation boursière actuelle de Marathon de 3,691 milliards de dollars.

En conséquence, l’action MARA vaut 53,91 $, soit 45,5% de plus que son prix du 15 septembre de 37,05 $.

Que faire avec le stock MARA

Les analystes ont tendance à être d’accord avec mon prix. Par exemple, TipRanks.com indique que trois analystes qui ont écrit sur l’action au cours des trois derniers mois ont un objectif de cours moyen de 48 $. C’est 29,6 % par rapport au prix d’hier.

En fait, Seeking Alpha rapporte que trois analystes (vraisemblablement différents) ont un objectif moyen de 61,67 $, soit 66,45 % de plus. Ainsi, la moyenne de ces deux sondages aboutit à un objectif de cours de 54,84 $ par action, ce qui est proche de mon objectif de cours de 53,91 $.

Cela signifie que l’investisseur entreprenant doit être prêt à commencer à acheter des actions MARA. Gardez à l’esprit que si les revenus de l’entreprise explosent cette année, le prix d’achat moyen sera à chaque fois plus élevé.

À la date de publication, Mark R. Hake détenait une position longue sur Bitcoin, mais sur aucun autre titre mentionné dans l’article, que ce soit directement ou indirectement. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.