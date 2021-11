L’action MMAT augmentera sa valeur à mesure qu’elle obtiendra rapidement de nouveaux brevets

Il y a de fortes chances que vous n’ayez pas passé beaucoup de temps à penser aux matériaux fonctionnels. En tant qu’investisseur entreprenant, cependant, vous pourriez découvrir un potentiel de profit important avec Méta-matériaux (NASDAQ :MMAT), car l’action MMAT offre une exposition pure à ce marché à forte conviction.

Pour faire simple, les métamatériaux sont un sous-ensemble de matériaux fonctionnels. Les applications potentielles des métamatériaux couvrent plusieurs secteurs, notamment l’automobile, l’aérospatiale/la défense, l’électronique grand public, la santé et l’énergie.

Quant à la société Meta Materials, elle a été introduite sur le marché public le 28 juin lors de sa fusion avec Torchlight Energy Resources. C’est toujours une opportunité au rez-de-chaussée, car vous auriez du mal à trouver une entreprise de méta-matériaux plus ciblée sur le Nasdaq échanger aujourd’hui.

De plus, le stock de MMAT est actuellement assez bon marché. Comme nous le verrons dans un instant, cependant, il a le potentiel d’aller beaucoup plus haut.

Aperçu des actions MMAT

Avant le regroupement d’entreprises susmentionné, les actions se négociaient en réalité sous le symbole TRCH et représentaient Torchlight Energy Resources. Dans les jours qui ont précédé la fusion, le cours de son action est passé de 4 $ à près de 22 $.

Cela peut être dû à l’enthousiasme des investisseurs à l’égard de la transition vers la nouvelle société. Reddit les commerçants ont également probablement contribué au rallye.

Il s’est avéré que le marché n’était pas prêt à maintenir l’action TRCH/MMAT dans une fourchette de 20 $ à ce moment-là. Ainsi, l’action est tombée dans la zone des 5 $ et s’y négocie toujours à ce jour.

C’est un signe positif que le stock s’est stabilisé pendant plusieurs mois consécutifs. De plus, si les acheteurs reviennent et ramènent le MMAT à son prix d’avant la fusion de 20 $ ou même de 10 $, les investisseurs d’aujourd’hui pourraient profiter de gains exceptionnels.

Une acquisition importante

Il semble que Wall Street n’ait tout simplement pas saisi le potentiel de croissance de l’industrie des métamatériaux. Les données sont incontestables. Au deuxième trimestre de 2021, Meta Materials a généré un chiffre d’affaires de 624 320 $. C’était presque le triple des 210 344 $ qu’il a vus au même trimestre l’année dernière.

Il est également encourageant de savoir qu’à la fin du deuxième trimestre de 2021, Meta Materials disposait de 153,5 millions de dollars en trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions.

Étant donné que la société est restée dans une situation financière solide, Meta Materials a pu réaliser une acquisition récente qui devrait fournir des sources de revenus supplémentaires. Plus précisément, elle a acquis Nanotech Security dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces.

Nanotech Security développe des fonctionnalités de sécurité nano-optique conçues pour les solutions anti-contrefaçon. Ses produits sont utilisés par le gouvernement ainsi que par les marchés des billets de banque et de la protection des marques.

Fait impressionnant, l’usine de production de Nanotech au Québec comprend un bâtiment de 105 000 pieds carrés avec une capacité de production dépassant les 7 millions de mètres carrés par année.

Ce n’est que le début, cependant. Meta Materials prévoit de doubler environ cette capacité à 15 millions de mètres carrés au cours des deux prochaines années.

Diversifier le portefeuille de propriété intellectuelle

Non seulement Meta Materials acquiert Nanotech Security, mais elle augmente également rapidement ses avoirs en propriété intellectuelle (PI). Croyez-le ou non, Meta Materials a réussi à dépasser son objectif d’atteindre 200 brevets en 2021.

Si nous incluons les brevets délivrés et les demandes en instance de la société, le portefeuille de propriété intellectuelle de Meta Materials comprend 247 brevets. Le nombre total de brevets de l’entreprise a augmenté de 166 % par rapport aux 93 brevets qu’elle détenait à fin 2020.

Ces brevets sont très diversifiés. Ils couvrent une gamme de domaines qui incluent le filtrage holographique sur grande surface, l’holographie par balayage et la capture de la lumière pour les panneaux solaires. Meta Materials détient également des brevets pour les treillis métalliques transparents, la détection non invasive du glucose, l’imagerie par ondes radio et l’imagerie par résonance magnétique.

Les brevets représentent la protection de la propriété intellectuelle d’une entreprise. Il est donc judicieux pour Meta Materials d’élargir son portefeuille et de revendiquer ainsi sa position d’innovateur dans le domaine des matériaux fonctionnels.

Les plats à emporter sur MMAT Stock

Meta Materials est un précurseur sur un marché à fort potentiel de croissance. Pourtant, ce n’est en fait pas une mauvaise chose que Wall Street n’apprécie pas pleinement ce que Meta Materials a à offrir.

Actuellement, l’action MMAT se négocie à un prix relativement bas. Dans un avenir proche, cela pourrait devenir beaucoup plus cher. Par conséquent, les investisseurs devraient envisager une position aujourd’hui alors que Meta Materials est toujours sous-évalué.

