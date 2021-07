L’action MNMD est surévaluée et trop risquée à posséder

MindMed (NASDAQ :MNMD) est une société neuro-pharmaceutique spécialisée dans la médecine psychédélique. Elle découvre, développe et déploie ces produits pour améliorer la santé, favoriser le bien-être et soulager la souffrance. L’action MNMD a augmenté après son introduction en bourse (IPO) en avril, mais s’est refroidie depuis.

S’agit-il d’une opportunité d’achat ou les investisseurs doivent-ils éviter le titre ?

Si j’écrivais sur l’avenir de la médecine psychédélique, des traitements de santé mentale ou des médicaments pour la qualité de vie, je mentionnerais probablement MindMed. Mais il s’agit d’investir dans des actions MNMD. Je veux que l’entreprise réussisse, car elle peut améliorer la vie de nombreuses personnes. Mais quand j’ai cherché une raison d’acheter ses actions, je n’en ai trouvé aucune.

Sur-promesse et sous-livraison des stocks de MNMD

Le titre a commencé à se négocier très récemment avec une introduction en bourse fin avril. Notamment, avant la Nasdaq uplisting le 27 avril, les actions de MindMed se sont négociées sur le marché OTCQB en tant qu’actions MMEDF, mais la cotation sur le Nasdaq est un catalyseur clé qui améliore considérablement la liquidité pour la négociation des actions MNMD.

Quand je vois des actions qui ont été cotées très récemment, je me sens comme un taureau proverbial qui voit quelque chose de rouge – j’ai une réaction négative instantanée. Ce n’est pas que je n’aime pas les nouvelles sociétés cotées en bourse. En fait, c’est le contraire qui est vrai. Je sais juste que ces entreprises n’ont pas les résultats financiers nécessaires pour évaluer correctement leur stock.

Pensez à l’exubérance irrationnelle souvent associée aux introductions en bourse lorsqu’elles commencent à être négociées sur les principales bourses. Leurs prix montent, puis lorsque l’enthousiasme retombe, les stocks baissent ou se consolident.

C’est exactement ce qui est arrivé au stock MNMD. Lorsque l’action a été cotée au Nasdaq fin avril, elle est passée de 2,13 $ par action à son plus haut de 52 semaines de 5,77 $. L’action se négocie désormais autour de 3,28 $ par action. L’excitation initiale qui a accompagné son introduction en bourse s’est avérée de courte durée. Alors, quelle est la prochaine étape pour ce stock de biotechnologie ?

MidMed a de l’argent, mais pas encore de revenus ou de bénéfices

Tout d’abord, la bonne nouvelle : MindMed a trois projets actuellement en phase deux d’essai. Les actions biotechnologiques peuvent beaucoup évoluer en fonction des rumeurs ou des approbations confirmées de la FDA pour les nouveaux médicaments de leur entreprise.

À compter de l’exercice (AF) 2020, la société n’a aucune dette. MindMed avait beaucoup plus de liquidités dans son bilan au cours de l’exercice 2020 par rapport à l’exercice 2019. En 2020, la société a déclaré des liquidités de près de 80,1 millions de dollars contre 3 millions de dollars en 2019. Mais cette augmentation de trésorerie provenait des activités de financement, et non des revenus ou des activités d’exploitation. .

La perte nette et globale de MindMed est passée de 5,5 millions de dollars en 2019 à 35,1 millions de dollars au cours de l’exercice 2020.

Les bénéfices de la société au premier trimestre brossent un tableau plus clair de la situation financière de MindMed. Au 31 mars, l’actif total s’élevait à 201 millions de dollars. Cela comprend 160 millions de dollars en espèces. En revanche, leur consommation de trésorerie au premier trimestre s’élevait à 10 millions de dollars. La société a enregistré une perte nette et globale de 14 millions de dollars au premier trimestre.

La société a reçu une trésorerie nette de 90 millions de dollars grâce à des activités de financement et a utilisé 10 millions de dollars en espèces pour maintenir ses activités. MindMed a également abandonné 500 000 $ pour acquérir HealthMode.

Cela signifie que l’entreprise brûle une quantité importante de liquidités. Pire encore, la majorité de sa trésorerie provient des activités de financement et non des activités d’exploitation.

Je comprends que l’argent soutient le pipeline clinique diversifié de l’entreprise. Mais brûler de l’argent sans revenus est une pratique fondamentalement mauvaise qui peut nuire aux actions du MNMD. Donc, du point de vue de la valorisation, je ne me sens pas du tout positif envers le titre.

Le marché boursier de MNMD devrait croître

Le marché des drogues psychédéliques devrait connaître une croissance significative au cours des prochaines années. Voici un extrait d’un récent rapport de Data Bridge Market Research :

« … Le marché est en croissance avec un TCAC de 13,3% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 7 567,52 millions USD d’ici 2028 contre 2 823,67 millions USD en 2020. La prévalence croissante de la dépression mentale et de l’anxiété et la disponibilité des les médicaments sur l’étiquette sont les principaux moteurs qui [have] a propulsé la demande du marché des drogues psychédéliques au cours de la période de prévision.

C’est un grand marché, mais MindMed peut-il en gagner une part ? Je ne sais pas encore. J’aime la vision et les efforts de l’entreprise, mais jusqu’à ce que je voie des revenus, une rentabilité et un flux de trésorerie disponible positif, je n’aime pas ses actions.

Si MindMed peut répondre à ces indicateurs financiers clés, je peux mettre à jour mon analyse du stock de MNMD. Mais pour l’instant, il est surévalué sans aucun signe de potentiel à long terme et un achat est complètement spéculatif.

