L’action MSFT vaut 52% de plus à 383 $ de la croissance FCF chez Microsoft

Microsoft (NASDAQ:MSFT) est en hausse de plus de 13% depuis le début de l’année au 26 mai et de plus de 37% l’année dernière. Ceci malgré son énorme capitalisation boursière dépassant 1,89 billion de dollars. Ma prédiction est que l’action MSFT est loin d’être à son apogée, malgré sa valorisation boursière massive.

Je projette que Microsoft atteindra 383 $ par action au cours de la prochaine année, soit un gain de plus de 52%.

Ceci est basé sur la croissance de la société telle qu’elle ressort de sa dernière publication des résultats du troisième trimestre fiscal. Je vais vous montrer comment j’ai trouvé cette prédiction pour l’action MSFT dans cet article.

Actions MSFT et croissance basée sur le cloud

Le titre de son communiqué de presse sur les résultats du 27 avril en dit long: «Microsoft Cloud alimente les résultats du troisième trimestre.» La société est désormais véritablement transformée en une société de type logiciel en tant que service (SaaS) basée sur le cloud avec une croissance constante et énorme.

Pour le trimestre se terminant le 31 mars 2021, les revenus ont bondi de 19% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) et le bénéfice d’exploitation a augmenté de 31% pour atteindre 17 milliards de dollars. Son bénéfice par action (BPA) non-GAAP (principes comptables généralement reconnus) a augmenté de 39% à 1,95 $.

Comme . l’a souligné, cela provenait en grande partie de la conquête de parts de marché sur le marché en plein essor du cloud computing. En outre, les revenus ont été tirés par ses produits de collaboration Teams et son site de réseau social LinkedIn.

De plus, le service cloud Azure et les produits serveurs de la société ont augmenté de 50% en glissement annuel au cours du trimestre. Cela a permis à Microsoft de gagner des parts de marché contre Amazon (NASDAQ:AMZN) et son service cloud Amazon Web Services (AWS).

Effet sur le flux de trésorerie disponible de Microsoft

Le résultat net est que Microsoft a produit 17,09 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles trimestriels (FCF). Cela peut être vu dans la page de résultats de flux de trésorerie Seeking Alpha ainsi que dans les états des flux de trésorerie de l’entreprise à la fin du communiqué de presse. Par exemple, le flux de trésorerie d’exploitation (CFFO) du premier trimestre 2021 était de 22,179 milliards de dollars, moins les dépenses d’investissement de 5,089 milliards de dollars), soit 17,09 milliards de dollars en FCF.

Ce FCF était de 24,4% plus élevé qu’il y a un an. Au cours du trimestre de mars 2020, la société a produit 17,504 milliards de dollars de CFFO, moins les dépenses d’investissement de 3,767 milliards de dollars, soit 13,737 milliards de dollars au total de FCF. Ainsi, le T1 2021, 17,09 milliards de dollars FCF, était 24% plus élevé que les 13,737 milliards de dollars FCF il y a un an.

Ceci est d’autant plus significatif que Microsoft n’a pas limité les dépenses d’investissement. Il est passé de 3,8 milliards de dollars à 5,1 milliards de dollars, soit 34,4% de plus un an plus tard.

De plus, le FCF au cours des 12 derniers mois (LTM) était de 53,789 milliards de dollars, comme le montre la très utile page Seeking Alpha LTM. Ceci, encore une fois, se voit en soustrayant les 18,9 milliards de dollars de dépenses en capex du LTM de 72,7 milliards de dollars de CFFO.

Mais à l’avenir, Microsoft peut s’attendre à atteindre un taux d’exécution de 17,09 milliards de dollars en FCF trimestriel. Cela équivaut à 68,36 milliards de dollars par an. Mais ce sera 27% plus élevé que son LTM FCF du premier trimestre de 53,789 milliards de dollars.

En d’autres termes, la croissance inhérente à l’entreprise augmentera le FCF de l’entreprise. Cela a d’énormes ramifications pour sa valeur attendue.

Ce que vaut l’action MSFT

À l’heure actuelle, Microsoft a un rendement FCF de 2,846%. Ceci est calculé en divisant son FCF LTM historique de 53,789 milliards de dollars par sa valeur marchande de 1,89 billion de dollars.

Donc, à l’avenir, nous pouvons dire que sa nouvelle valeur marchande devrait être 27% plus élevée. En effet, les 68,36 milliards de dollars de FCF attendus par Microsoft se traduiront par une valeur de marché de 2,4 billions de dollars (soit 68,36 milliards de dollars / 2,846%).

Mais nous devons faire un autre ajustement.

Le taux courant FCF suppose que chaque trimestre, le FCF restera stable à 17,09 milliards de dollars. Mais il est susceptible de grandir. Comme nous l’avons montré, il a augmenté de 27% l’an dernier. Ainsi, même en supposant un taux de croissance de 20% en moyenne, le FCF annuel dans un an (12 mois en arrière) sera de 64,36 milliards de dollars x 1,20. Cela se traduit par un LTM FCF de 82 milliards de dollars.

Maintenant, lorsque nous divisons 82 milliards de dollars par 2,846%, la nouvelle valeur marchande attendue est de 2,881 milliards de dollars. Wow! Cela suppose que l’action MSFT grimpera de 1 billion de dollars en valeur marchande par rapport à sa capitalisation boursière de 1,89 billion de dollars aujourd’hui. Cela représente un pic du stock MSFT de 52,4%.

Par conséquent, attendez-vous à voir l’action de Microsoft à 383 $ par action au cours de l’année prochaine. C’est 52,4% de plus qu’aujourd’hui. Cela suppose que sa croissance basée sur le cloud se poursuit à un rythme soutenu. Cela représente un retour sur investissement supérieur pour la plupart des investisseurs.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position longue ou courte sur aucun des titres de cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.