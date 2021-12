L’action multibagger de Rakesh Jhunjhunwala : cette action de Rs 69 a gagné 150% cette année ; devriez-vous acheter?

Les analystes disent également que l’intérêt de grands investisseurs tels que Rakesh Jhunjhunwala a augmenté pour les actions d’Anant Raj, car la société a bien performé même pendant la période de Covid. (Photo : REUTERS)

Par Harshita Tyagi

Le portefeuille de l’investisseur as de Rakesh Jhunjhunwala a une action multibagger dont le prix est inférieur à Rs 70, qui a plus que doublé cette année. Le cours de l’action Anant Raj Ltd a gagné environ 150% jusqu’à présent cette année 2021. Le stock immobilier est passé de 27 Rs au début de l’année à 69,7 Rs par action maintenant. De plus, les analystes s’attendent à ce que le cours de l’action Anant Raj atteigne des chiffres à trois chiffres à moyen et long terme. Les actions d’Anant Raj ont récemment attiré des FPI et des FII, et la société a publié de bons chiffres financiers trimestriels au cours des trois derniers trimestres malgré le stress de la pandémie de Covid-19.

Anant Raj Ltd est une société de développement et de construction immobilière. Elle développe et construit également des parcs informatiques et technologiques, des projets hôteliers, des zones économiques spéciales, des complexes de bureaux, des centres commerciaux et des projets résidentiels dans l’État de Delhi, l’Haryana, le Rajasthan et la région de la capitale nationale.

Discussion sur les actions d’Anant Raj: « Acheter », le cours de l’action vise 155 Rs

L’action Anant Raj fait face à un obstacle important à Rs 80, a déclaré Manoj Dalmia, fondateur et directeur de Proficient Equities Limited dans une note. Cependant, une fois qu’il aura réussi à franchir l’obstacle de Rs 80, le cours de l’action Anant Raj pourrait bientôt atteindre Rs 100 et augmenter encore jusqu’à Rs 155 à long terme, a ajouté Dalmia.

L’action Anant Raj est dans une forte dynamique haussière où elle maintient son 200-DMA et évolue dans un canal haussier. Il rebondit depuis l’extrémité inférieure du canal et pourrait se diriger vers 88 Rs, a déclaré Santosh Meena, responsable de la recherche, Swastika Investmart Ltd. « Par conséquent, nous pouvons nous attendre à l’objectif de 88 à court terme au cours de la prochaine année. il a le potentiel de progresser à trois chiffres », a ajouté Meena.

Les investisseurs à court terme peuvent acheter des actions d’Anant Raj aux niveaux actuels et réaliser des bénéfices d’environ 80 Rs, avec un stop loss strict à 60 Rs par action, a déclaré Sumeet Bagadia, directeur exécutif de Choice Broking. Les analystes disent également que l’intérêt de grands investisseurs tels que Rakesh Jhunjhunwala a augmenté pour les actions d’Anant Raj, car la société a bien performé même pendant la période de Covid.

Haussier des actions immobilières

Les analystes s’attendent à ce que les actions immobilières dotées de fondamentaux solides se comportent bien et génèrent de bons rendements à l’avenir. «Nous avons une vision très optimiste du secteur immobilier indien, car il affiche une forte dynamique de croissance grâce aux taux d’intérêt bas, aux politiques gouvernementales de soutien, à la consolidation du secteur en raison de la RERA et à la croissance de l’espace technologique. Techniquement, l’indice Nifty Realty assiste à une rupture de 10 ans de consolidation pour une nouvelle course haussière », a déclaré Santosh Meena.

