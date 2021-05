L’action MVIS a un rendement attendu négatif même si MicroVision est vendu

MicroVision (NASDAQ:MVIS) a tenu une conférence téléphonique le 2 mai pour discuter de son premier trimestre 2021. Ce qui est particulièrement intéressant, c’est que le PDG, une fois de plus comme je l’ai souligné le mois dernier, a clairement déclaré que la société était à vendre. Cela a des implications claires pour le stock MVIS. Plus il discute d’une vente potentielle, moins il y a de chances que l’action ne baisse pas, même si elle est surévaluée.

Le PDG, Sumit Sharma, était un peu plus diplomate que le mois dernier. Cette fois, il a dit à trois reprises que MicroVision voulait «maximiser la valeur pour les actionnaires». C’est le code pour une vente d’actions MVIS. Comme je l’ai expliqué dans mon article précédent, le problème est que l’entreprise est très surévaluée à sa valeur marchande de 2,2 milliards de dollars.

Production et vente

Il était intéressant que la société fournisse des projections des volumes de production potentiels l’année prochaine de son nouveau système Lidar. Il s’agit d’un système haute performance, qui peut rafraîchir son analyse 30 fois par seconde, équipera jusqu’à 12 000 à 15 000 capteurs d’ici la fin de 2022. Cependant, la société n’a pas estimé combien ils vendraient. Ils les vendent clairement en tant que pièces OEM aux constructeurs automobiles.

Et c’est le hic. Si l’entreprise obtient une commande importante d’un fabricant, cela peut signifier que d’autres fabricants de voitures ou de camions peuvent ne pas vouloir utiliser la pièce. Ils chercheront ailleurs pour s’assurer que leur produit et leurs capacités Lidar sont compétitifs. Le prix sera donc plus élevé s’il n’a qu’un seul preneur. S’il y a plusieurs preneurs, cela peut faire baisser le prix. Mais il ne le saura pas avec certitude.

C’est probablement pourquoi MicroVision veut se vendre. De cette façon, il peut obtenir un retour sur investissement sur tous ses brevets et travaux de R&D rapidement, plutôt que de vendre lentement au fil du temps à probablement un ou peut-être à des fabricants de véhicules électriques (VE) OEM.

Et c’est pourquoi le stock MVIS est si apprécié. Par exemple, les analystes estiment les ventes de seulement 5 millions de dollars pour 2021. Mais il n’y a pas d’estimations de Street pour les ventes de 2022. Les analystes ont tendance à ne pas vouloir suivre les entreprises qui se sont clairement mises en vente.

Estimations d’évaluation

Disons qu’il peut vendre chaque capteur entre 1000 et 2000 dollars. Cela place son volume de production de 12 000 à 15 000 sur une fourchette de ventes brutes de 12 à 30 millions de dollars. Cela suppose que tous ses lidars peuvent être vendus. Mais cela signifie également que le multiple du cours des actions du MVIS aux ventes (P / S) est un multiple de 73 fois élevé (c’est-à-dire 2,23 milliards de dollars divisé par 30 millions de dollars).

Cependant, ma prémisse est probablement erronée. Par example, Velodyne Lidar (NASDAQ:VLDR) a présenté son dernier Lidar à un prix inférieur à 500,00 $, selon .. Si MicroVision correspond à ce prix, son multiple P / S est très élevé à 146 fois le chiffre d’affaires.

Mais considérez ceci. Velodyne a une capitalisation boursière similaire à 2,24 milliards de dollars. Les analystes prévoient des ventes de 93,76 millions de dollars cette année. Cela met son rapport P / S à seulement 24 fois.

Cela implique que le stock MVIS est surévalué au moins aux deux tiers (c’est-à-dire 24 fois P / S contre 74 x = 33%). Et s’il doit correspondre à 500 $ par capteur, il est au moins deux fois plus surévalué.

Par conséquent, attendez-vous à voir le stock MVIS descendre lentement. À moins qu’il ne trouve un meunier prêt à payer 2,2 milliards de dollars ou plus.

Que faire avec MVIS Stock

Vous pouvez probablement voir ce qui se passe. Lors de réunions privées, MicroVision souligne probablement que son nouveau capteur a des années-lumière d’avance sur celui de Velodyne. Par conséquent, le prix d’achat du MVIS devrait être une prime par rapport à Veloydne. En revanche, s’il n’y a pas d’acheteur dans les 6 mois et que l’entreprise doit commencer à produire des produits avec une rampe de vente lente, le stock pourrait chuter considérablement.

Utilisons une plage de probabilité pour estimer ce qui pourrait arriver. Par exemple, utilisons (1) une probabilité de 50% que le MVIS puisse augmenter de 25% par rapport à une vente, (2) une probabilité de 40% qu’il puisse chuter de 50%, et (3) une probabilité de 10% qu’il fasse du surplace à juste un Gain de 10%.

Ces trois chances de scénario totalisent 100%. Mais le scénario 1 a un rendement attendu (ER) de + 12,5% (soit 0,5 x 0,25), le RE du scénario 2 est de -20% (-40 x -,50) et (3) le RE est de 1% (0,10 x 0,10). Par conséquent, la somme de ces estimations de probabilité est un RE de -6,5% (soit 12,5% – 20% + 1%).

Attendez-vous donc à voir l’action MVIS chuter de 6,5% par action par rapport à la valeur actuelle si vous faites un investissement. C’est son retour attendu probable. Cependant, la fourchette est aussi large que -50% à + 12,5%.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait pas de position longue ou courte sur aucun des titres mentionnés dans l’article.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.