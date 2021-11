L’action MVIS est presque indéfendable après cette horrible surprise de revenus

Microvision (NASDAQ :MVIS) se spécialise dans la fourniture d’une technologie connue sous le nom de lidar, ou détection et télémétrie de la lumière. Il n’y a actuellement qu’une poignée de façons d’investir directement sur le marché du lidar, et l’action MVIS en fait partie.

Source : temp-64GTX/Shutterstock.com

Juste pour vous donner une introduction rapide, les systèmes lidar utilisent des faisceaux laser pour former une image tridimensionnelle de l’environnement étudié. Ce processus crée une carte en temps réel de l’environnement.

Ensuite, les ordinateurs de bord peuvent utiliser ces informations pour faciliter la navigation dans les véhicules autonomes, par exemple. C’est une entreprise intrigante, mais le stock de MVIS vient de plonger et vous méritez de savoir pourquoi.

Alors, montons dans le train de la douleur et sondons les profondeurs des dommages causés. Peut-être y aura-t-il un ou deux points lumineux au milieu de l’épave. Plus probablement, cependant, ce n’est qu’un vœu pieux à ce stade.

Un regard plus attentif sur MVIS Stock

Les gens qui ont investi dans MicroVision au début de 2021 ne s’en sortent pas trop mal en fait.

L’action MVIS a démarré en 2021 à peine au-dessus de 5 $. Depuis lors, l’action a testé le niveau de résistance de 25 $ à trois reprises : en février, avril et juin.

Nous avons donc un objectif très optimiste à viser. Un jour, peut-être que le cours de l’action Microvision reviendra à 25 $. Pour le moment, cependant, nous devons être plus réalistes. Après avoir culminé en juin, l’action MVIS est en baisse constante, tombant même en dessous de 10 $ en octobre.

Maintenant, après un événement décevant, les taureaux de Microvision pourraient même avoir du mal à récupérer 10 $, sans parler de 25 $. Qui sait – peut-être le Reddit La foule à court terme sauvera les investisseurs de la ruine financière.

Pourtant, prier pour un short squeeze massif n’est pas vraiment une stratégie d’investissement.

Une approche plus sensée consisterait à effectuer un contrôle des finances de MicroVision, même si j’ai le drôle de sentiment que vous n’aimerez pas le dernier lot de statistiques fiscales.

Pas de home run aujourd’hui

Dans l’après-midi du 29 octobre, l’action MVIS était en baisse de 17% et se négociait à environ 7,47 $.

C’est brutal, n’est-ce pas ? Ne vous inquiétez pas, la demande mondiale de systèmes lidar ne s’est pas effondrée ou quoi que ce soit du genre. Au contraire, les problèmes semblent être spécifiques à MicroVision, ce qui est une mauvaise nouvelle pour les actionnaires.

Lorsque la société a publié ses résultats financiers du troisième trimestre 2021, il y avait un sentiment général que MicroVision avait vraiment besoin de frapper un coup de circuit. Après tout, les résultats de l’entreprise au deuxième trimestre 2021 laissaient beaucoup à désirer.

Au cours de ce trimestre, la société a généré 0,7 million de dollars de revenus, mais a réussi à subir une perte de bénéfice net de 15 millions de dollars. C’est nettement pire que la perte de bénéfice net de 2,3 millions de dollars signalée au trimestre de l’année précédente.

Avance rapide jusqu’au troisième trimestre, et une fois de plus, MicroVision a réalisé un chiffre d’affaires de 0,7 million de dollars. Cette fois-ci, la perte de bénéfice net de l’entreprise a totalisé 9,4 millions de dollars – une amélioration d’un trimestre à l’autre, je suppose, mais rien à célébrer non plus.

Sur le bon chemin ?

Ces résultats, soit dit en passant, étaient apparemment en deçà de ce que les experts de Wall Street avaient anticipé. À ce stade, Zacks a observé qu’au cours des quatre derniers trimestres, MicroVision n’a dépassé ni les estimations de revenus consensuelles ni les estimations de bénéfices par action (BPA) consensuelles.

Pour être plus précis, MicroVision a affiché une perte de bénéfice trimestriel de 6 cents par action, sous-performant ainsi l’estimation du consensus de Zacks d’une perte de 4 cents par action.

Compte tenu de ces chiffres lamentables, le PDG de MicroVision, Sumit Sharma, avait des explications à donner : comment MicroVision peut-elle réduire ses dépenses ? Quel est le plan d’action spécifique pour atteindre une rentabilité nette ?

Sharma a offert une dose d’optimisme en déclarant : « Suite à notre participation au salon de la mobilité IAA à Munich, en Allemagne, le mois dernier, je reste convaincu que nous sommes sur la bonne voie. »

Sur ce, Sharma a cité « des commentaires très encourageants de clients potentiels ». C’est très bien, mais l’action des prix de l’action MVIS indique que les investisseurs veulent une feuille de route pour de meilleurs résultats fiscaux.

La ligne de fond

La vie est trop courte pour attendre que les utilisateurs de Reddit sauvent les actionnaires de MicroVision de nouvelles baisses de prix. Dans le même temps, les investisseurs ne toléreront que si longtemps des résultats financiers décevants.

S’il doit y avoir un changement, il doit venir d’en haut. Le PDG de MicroVision doit définir une stratégie spécifique pour traduire la technologie lidar innovante de l’entreprise en résultats tangibles.

Cela doit arriver le plus tôt possible. Sinon, il sera difficile de garder un quelconque optimisme avec MicroVision, sans parler d’une position boursière.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et anime la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.