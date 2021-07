L’action NIO n’a rien à craindre, contrairement aux autres actions chinoises

Nio (NYSE :NIO) l’action a été faible ces dernières semaines en raison des inquiétudes liées à la réglementation chinoise. Pour faire court, le gouvernement chinois a réprimé ses propres entreprises « Big Tech » qui cherchaient à collecter des fonds aux États-Unis via des listes d’échanges américaines.

Source : Andy Feng/Shutterstock.com

Plateforme de covoiturage Ai-je (NYSE :AI-JE) a été à l’épicentre de tout cela, et le gouvernement chinois a récemment retiré la plate-forme des app stores chinois. Cette répression a eu un effet d’entraînement négatif sur toutes les actions chinoises cotées aux États-Unis, y compris NIO.

NIO Stock n’est pas comme DiDi

Contrairement à d’autres entreprises chinoises qui ont souffert ces derniers temps, Nio est en fait du bon côté du gouvernement chinois.

C’est la « Tesla » de la Chine, après tout.

Si la Chine veut une opportunité d’influencer le secteur mondial des véhicules électriques, elle a besoin de Nio pour réussir. Ils ont besoin que Nio soit un succès mondial qui fait rage.

Il semble que la Chine le sache, car elle fait tout ce qu’elle peut pour aider cette entreprise à réussir. Cela inclut l’adoption d’une législature pour soutenir l’adoption de l’échange de batteries en Chine, qui est un élément central du modèle commercial de Nio.

Ainsi, nous considérons que toutes les préoccupations de la réglementation actuelle ne concernent pas Nio. Il est très peu probable que le gouvernement chinois fasse tomber le marteau sur Nio de si tôt.

Le résultat sur NIO Stock

Et tandis que toute cette agitation a lieu, les fondamentaux sous-jacents au récit de croissance de Nio s’améliorent rapidement.

Nio a signalé les numéros de livraison de juin, et ils étaient excellents. Après deux mois consécutifs de recul, les livraisons en juin ont augmenté de plus de 20 % d’un mois à l’autre. Le récit de croissance est de retour sur la bonne voie.

Simultanément, Nio vient de présenter des plans pour étendre son réseau de stations d’échange de batteries à 4 000 stations d’ici 2025, dont plus de 700 seront installées en 2021. Il s’agit d’un objectif d’expansion énorme et souligne le désir de Nio de devenir un acteur mondial des véhicules électriques. L’entrée de Nio sur le marché norvégien des véhicules électriques plus tard cette année renforcera également ce récit d’expansion mondiale.

De plus, l’économie chinoise ralentit, ce qui entraîne une baisse des taux d’intérêt et une politique monétaire plus accommodante. De manière détournée, cela stimulera en fait les ventes d’automobiles en créant un financement plus avantageux.

Les six à 12 prochains mois devraient être solides pour Nio. Nous nous attendons à ce que l’action grimpe à 70 $.

NIO n’est que l’un de mes meilleurs choix, où à long terme, les actions NIO rapporteront aux investisseurs de gros rendements… mais c’est loin d’être la seule action à hypercroissance sur mon radar.

En fait, dans ma lettre électronique gratuite, Hypergrowth Investing, je couvre chaque jour les mégatendances émergentes et les choix d’actions à haut risque et à haut rendement. En devenant abonné, vous n’aurez jamais à payer un centime et vous obtiendrez toujours des informations de haute qualité sur un certain nombre de thèmes et de choix de marché qui pourraient vous rapporter une tonne d’argent à court ou à long terme.

Et en vous inscrivant aujourd’hui, vous recevrez également mon dernier rapport de recherche, 11 actions de VE à acheter pour 2021.

Intéressé? Cliquez simplement ici et vous êtes sur la bonne voie pour recevoir votre premier numéro directement dans votre boîte de réception. Recherchez-le chaque jour à 7 h 30, heure de l’Est.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.