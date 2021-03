L’action NKLA pourrait être un achat ici en tant que jeu de probabilité à contre-courant

Tout le monde sait comment Nikola (NASDAQ:NKLA) a chuté de son apogée au milieu du mandat ridicule du PDG Trevor Martin et de son départ ignominieux. Depuis lors, la société a perdu ses commandes et d’autres partenaires potentiels ont renfloué les accords précédents. L’action NKLA est tombée à 13,40 $ au 25 mars par rapport à son précédent sommet de 79,73 $ en juin 2020 et a baissé de 26% au cours des 6 derniers mois.

Mais peut-être que maintenant, comme une sorte de mouvement contrariant instinctif, les investisseurs spéculatifs pourraient envisager de revenir progressivement dans l’action NKLA.

Je soupçonne que cela va à l’encontre du grain de la plupart des investisseurs institutionnels et certainement de la foule des investisseurs axés sur la valeur. Mais je pense qu’il y a des choses intéressantes à examiner.

Raisons de commencer à chercher Nikola maintenant

Premièrement, le conseil d’administration est désormais composé de neuf cadres non-Nikola, plus le nouveau PDG de Nikola, Mark Russell. Il n’en est pas le président, comme Trevor Martin, car ce rôle est occupé par l’ancien sponsor de la SPAC (Special Purpose Acquisition Company) VectorIQ, Steve Girsky. Récemment, deux administrateurs indépendants externes ont été recrutés.

C’est un bon début, car la gouvernance faisait complètement défaut avant lorsque Martin était aux commandes.

Deuxièmement, la société a défini un ensemble d’objectifs clairs pour cette année. S’ils ne les rencontrent pas, cela pourrait être un motif de faire baisser le stock de NKLA. Nikola a réitéré ces jalons dans sa publication du 25 février des résultats 2020. À mi-chemin de la publication, la société discute de ses perspectives commerciales, y compris une liste de cinq «jalons» qu’elle compte atteindre en 2021.

Certes, aucun de ceux-ci ne semble être associé à des chiffres financiers. Le plus proche de cela est de parler de la production d’essai au troisième trimestre. L’usine JV d’Ulm, en Allemagne, et l’usine d’Arizona (juste au sud de Phoenix à Coolidge), commenceront la production d’essai. Je crois que c’est pour les camions BEV (véhicule électrique à batterie) de la société.

Le fait ici est que si l’un de ces jalons n’est pas atteint, NKLA chutera davantage. Mais, considérez le contraire. Si Nikola atteint ses jalons en 2021, il y aura de grandes annonces. La direction parlera de ses prochaines étapes, de l’économie des ventes, des chiffres de production et peut-être des nouvelles commandes. Cela poussera l’action NKLA à la hausse.

Troisièmement, Nikola avait 845 millions de dollars en trésorerie au 31 décembre. La consommation de trésorerie en 2020 (flux de trésorerie provenant des opérations plus activités d’investissement) était de 181 millions de dollars. À ce rythme, qui comprend les frais de fusion de SPAC, il faudrait 4,66 ans pour dépenser toute sa trésorerie.

Comment jouer à NKLA Stock à partir d’ici

Ce n’est pas un jeu de valeurs. C’est spéculatif. Peut-être pouvons-nous mettre des chances sur les résultats probables.

Disons qu’il y a 50% de chances que l’entreprise atteigne ses jalons en 2021. Il y a 30% de chances que ce ne soit pas le cas. Et enfin, 20% de chances que d’autres mauvaises nouvelles, y compris une dérive décousue de la direction et du conseil d’administration, se produisent. Ces trois scénarios totalisent tous jusqu’à 100% des résultats probables aux fins de notre analyse du rendement attendu.

Le scénario 1 ci-dessus est positif pour l’action, alors disons qu’il conduit à une hausse de 40% du prix. Le scénario 2 est mauvais pour le stock de NKLA, mais si la direction dit qu’elle s’attend à atteindre les jalons au début de 2022, le stock faiblirait mais finirait par se rétablir quelque peu. Donnons-lui une baisse nette de 20%. Le dernier scénario s’userait sur l’action NKLA et conduirait probablement à une baisse de 50% du prix.

Nous avons trois rendements attendus. Le premier scénario se traduit par un gain de 40% avec 50% de chances que cela se produise. Par conséquent, le rendement attendu (ER) est de + 20% (40% fois 50%). Le scénario 2 est de -20% fois 30% (ER de -6%). Et le dernier scénario est de -10% (-50% fois 20%).

Par conséquent, le RE total pondéré en fonction des probabilités est de + 4,0% (c.-à-d. 20% moins 6% moins 10%). En d’autres termes, il y a une légère possibilité d’un retour positif, pas d’un retour négatif à partir d’ici. Il pourrait être payant d’être à contre-courant ici et de commencer à accumuler des actions NKLA.

