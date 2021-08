L’action NNDM est un pari sur le marché de l’impression 3D à forte croissance

in

Nano dimension (NASDAQ :NNDM) peut être mieux connu sous le nom de stock de mèmes. Depuis septembre dernier, les investisseurs particuliers Reddit a discuté du stock de NNDM comme la prochaine grande chose. Ils ont fait passer sa valeur du niveau de 1,50 $ à la mi-septembre 2020 à un sommet de plus de 17,50 $ en février. C’est un gain de plus de 1000% en six mois environ. Suite à une correction dont tout le monde savait qu’elle allait arriver, les actions se négocient désormais à environ 6 $. Ils valent moins qu’ils ne l’étaient début 2021.

Source : Spyro le dragon / Shutterstock.com

Pour de nombreux stocks de mèmes, c’est tout. Nous avons vu le super pic et l’inévitable crash maintes et maintes fois – le spectacle est terminé, il est temps de passer à autre chose. Cependant, l’histoire de Nano Dimension mérite peut-être d’être examinée de plus près.

C’est une entreprise qui a un réel potentiel à long terme. Il est axé sur la technologie d’impression 3D industrielle. C’est un secteur qui n’est pas si encombré – et il commence à décoller. De plus, cette action notée Portfolio Grader « B » est extrêmement bien financée. Bien sûr, ce n’est pas exactement sans risque et une fluctuation rapide des cours des actions pourrait revenir, du moins à court terme. Mais NNDM vaut toujours la peine d’être regardé.

Stock NNDM : l’impression 3D est une industrie à forte croissance

Alors, quel est exactement ce secteur industriel de l’impression 3D dans lequel Nano Dimension est impliquée ? Il y a en fait plusieurs aspects à l’entreprise derrière les actions NNDM.

Le DragonFly de cette société est un système LDM (fabrication numérique sans lumière). DragonFly utilise la technologie de dépôt nanojet d’encre de précision pour imprimer des circuits électroniques. Nano Dimension propose également NaNoS, un service de fabrication 3D.

Les services d’impression de NNDM sont utilisés par des clients dans un large éventail d’industries, notamment la recherche, la défense, l’aérospatiale, le médical et l’automobile. À ce stade, le professeur de l’Université de Dartmouth, Richard D’Aveni, a récemment expliqué l’un des grands avantages pour les entreprises qui adoptent des solutions d’impression 3D :

« Une entreprise peut fabriquer de nombreux produits différents et passer d’un produit à l’autre assez rapidement. Il n’y a pas de réoutillage. Vous n’êtes pas obligé de fabriquer des teintures qui prennent trois mois ou des moules qui coûtent 150 000 $. Vous téléchargez simplement un fichier différent, et il imprime un nouveau produit.

Il est donc clair que l’impression 3D est un marché à forte croissance qui ne fera que croître à l’avenir. Fortune Business Insights le chiffre à 51,77 milliards de dollars d’ici 2026, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 25,8 %.

Faire des acquisitions et le statut du stock de mèmes

Bien sûr, il y a plus de raisons d’aimer les actions NNDM que le fait que son industrie prend de l’ampleur. Nano Dimension est également intéressant car il développe activement son marché adressable par le biais d’acquisitions.

En avril, NNDM a payé 50 millions de dollars pour NanoFabrica, un « leader mondial de la technologie et des systèmes clés en main pour une micro-impression 3D précise ». Ce même mois, il a également acheté DeepCube, une entreprise spécialisée dans le machine learning et le deep learning. Enfin, en juillet, Nano Dimension a annoncé une joint-venture avec Hensoldt AG.

En d’autres termes, Nano Dimension ne reste pas immobile. L’entreprise met les pièces en place pour s’assurer qu’elle reste à la pointe de la technologie d’impression 3D industrielle.

Mis à part les acquisitions, cependant, le facteur qui détourne de nombreux investisseurs potentiels des actions NNDM est son infamie en tant que stock mème. Bien sûr, il existe des stocks de mèmes qui sont essentiellement des coquilles sans valeur. Mais ensuite, il y en a qui sont en fait des entreprises viables qui se laissent prendre au tapis roulant de Reddit et voient leur valorisation monter en flèche temporairement.

Nano Dimension fait partie de cette dernière catégorie. Si la volatilité n’est pas votre truc, il est probablement préférable de garder vos distances pour le moment. À court terme, il est tout à fait possible que NNDM soit à nouveau pris dans la machine à mèmes. Cela étant dit, si vous êtes là pour le long terme – et que vous n’êtes pas un investisseur trop nerveux – alors la perspective d’une autre montagne russe ne devrait pas être une préoccupation majeure.

Résultat net sur les actions NNDM

Cette société dispose d’une importante réserve de liquidités. Dans ses résultats du deuxième trimestre, Nano Dimension a attiré l’attention sur l’impressionnant 1,397 milliard de dollars qu’elle détient en réserves financières. L’entreprise affirme que cela est suffisant pour le maintenir pendant cinq à six ans “avec des jalons et des passerelles qualifiables, quantifiables et mesurables appropriés”.

Nano Dimension n’a pas répondu aux attentes qui ont vu les actions NNDM se négocier à plus de 80 $ en 2016. Il a également souffert dans une certaine mesure d’être entaché de la brosse meme-stock. Cependant, l’entreprise fait de grands pas dans un secteur qui connaît une croissance rapide – et elle devrait continuer à le faire pendant des années.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’a détenu (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article.

