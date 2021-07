L’action NNDM ne consiste pas uniquement à parier sur un short Squeeze

En se concentrant sur la fabrication additive (FA) de l’électronique, Nano dimension (NASDAQ :NNDM) se spécialise dans les capacités de prototypage rapide, aidant les entreprises clientes à respecter des délais de production serrés tout en réalisant des économies de coûts. De plus, le stock de NNDM est en fait fondamentalement pertinent sans la fureur des médias sociaux qui l’entoure. Pourtant, un vent arrière supplémentaire n’a jamais fait de mal.

Dans ce cas, de nombreuses personnes spéculent sur le fait que la société AM sera le bénéficiaire d’un short squeeze – l’augmentation souvent spectaculaire d’une unité de capitaux propres qui présente un fort intérêt à court terme. Étant donné que les traders baissiers doivent couvrir leurs positions en achetant les actions qu’ils ont empruntées pour initier l’exposition courte, le rachat qui en résulte peut être un catalyseur extrêmement puissant.

Combiné avec le prix relativement bon marché de l’action NNDM (pensez à la loi des petits nombres) et sa course précédente qui a culminé avec un cours de clôture de près de 17 $, les spéculateurs sont naturellement intéressés à relancer les dés. À partir du prix au moment de la rédaction de cet article, les traders pourraient plus que doubler la valeur de leur avoir si NNDM atteignait le plus haut de clôture de cette année.

Mais quelle est la probabilité de ce récit à court terme ? Même si je détiens moi-même une position modeste dans les actions NNDM, je vais rester cohérent avec mon raisonnement de short-squeeze. En fait, je n’ai pas acheté d’actions pour ce potentiel, bien qu’il y ait une chance extérieure que les taureaux puissent envoyer les ours courir.

Stock NNDM et la compression possible

Donc, avant d’entrer dans les fondements de Nano Dimension, il est probablement préférable de couvrir le potentiel de compression qui crée principalement le battage médiatique d’aujourd’hui.

D’après la dernière lecture disponible (30 juin), le pourcentage court de flottant pour les actions NNDM est de près de 10%. Franchement, je ne me déchaîne pas sur cette statistique, bien que généralement tout ce qui se trouve en territoire à deux chiffres représente un sentiment baissier considérable.

Cependant, ma préoccupation concernant un éventuel resserrement à court terme est le ratio d’intérêt à court terme ou les jours à couvrir. A moins de deux jours (1,6), les traders baissiers pourraient théoriquement couvrir rapidement si leurs positions devenaient trop risquées.

Ainsi, je ne parierais pas tout sur le fait de faire des dégâts aux ours ici.

Pertinence croissante pour les actions NNDM

Cela dit, cela ne signifie pas que je ne pense pas que le stock de NNDM pourrait augmenter. Nous avons tous vu ce que les efforts concertés des membres du forum Internet comme ceux sur Reddit peut faire dans le secteur des actions. Et, bien que je ne puisse pas le prouver, je suis presque certain que de nombreux analystes en investissement majeurs sont chargés de parcourir divers messages sur les réseaux sociaux et de déchiffrer la prochaine opportunité. Si le respect était quelque chose que ces commerçants de détail recherchaient, ils l’ont certainement.

Bien sûr, le stock NNDM correspond au profil de vos échanges typiques de mèmes. Par conséquent, parier contre cela ne serait probablement pas la décision la plus sage compte tenu des circonstances.

Mais encore une fois, je ne suis pas tellement intéressé par le commerce des mèmes (s’il existe même pour les actions NNDM) autant que je suis les fondamentaux. Ce qui est particulièrement intrigant en ce moment, c’est le système DragonFly de Nano. Plateforme de FA de précision, DragonFly promeut « le développement de matériel agile et la conception de circuits innovants » pour de multiples industries.

De plus, l’une des industries que Nano sert est le secteur automobile, ce qui est incroyablement fortuit. L’entreprise dit ce qui suit sur la façon dont son système AM s’intègre dans ce cas d’utilisation :

« L’électronique additive de Nano Dimension permet un prototypage et une fabrication rapides de composants conducteurs, de capteurs encapsulés et de surfaces intelligentes, qui peuvent tous offrir aux constructeurs automobiles la flexibilité d’imprimer un circuit imprimé entier ou une partie seulement d’un connecteur. […] Sa capacité à imprimer en 3D de l’électronique sur des formes uniques et non standard est utilisée pour le prototypage et la fabrication rapides de surfaces d’interface homme-machine hautement sensibles et élégantes. »

Comme vous l’avez probablement vu, les prix des voitures d’occasion ont grimpé en flèche en raison de la demande croissante et de l’offre limitée. Ce dernier est en grande partie dû aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement dans l’industrie mondiale des semi-conducteurs. Selon le Taipei Times, cette pénurie de puces pourrait durer jusqu’en 2023, posant d’énormes défis aux constructeurs automobiles.

Par conséquent, l’industrie automobile aura besoin d’une voie de production plus intelligente et plus efficace, en particulier pour ses efforts de recherche et de développement. Cette dynamique pourrait déclencher une demande accrue pour les actions NNMD et son système AM.

L’action NNDM est un pari raisonnable pour le patient spéculateur

Malgré la pertinence récente et aiguë de Nano Dimension, NNMD n’est pas ce que vous appelleriez l’investissement le plus réconfortant. Compte tenu de son faible chiffre d’affaires annuel et de son revenu net constamment négatif, l’entreprise a certainement une aura ambitieuse.

Dans le même temps, cependant, l’industrie de la FA devrait devenir de plus en plus pertinente. C’est d’autant plus probable qu’une combinaison de pandémie et de concurrence géopolitique crée de plus grandes contraintes sur la chaîne d’approvisionnement. Par conséquent, si vous êtes patient, le stock de NNDM pourrait fonctionner plus tard.

