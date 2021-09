L’action NVAX a un potentiel de hausse significatif pour les investisseurs à long terme

in

Novavax (NASDAQ :NVAX) a parcouru un long chemin depuis le début de 2020, lorsque l’action NVAX se négociait juste en dessous de 4 $. Aujourd’hui, les actions sont supérieures de 5 690 % à un peu plus de 231 $. Ce fut une course incroyable, mais elle est peut-être loin d’être terminée.

Les prochains trimestres devraient être passionnants pour les investisseurs alors que la société se prépare à faire de nouvelles percées sur le marché des vaccins Covid-19. Novavax se concentre sur l’introduction de vaccins dans les pays à faible revenu, et ces marchés offrent un potentiel énorme.

Pour mettre les choses en perspective, seulement 1 personne sur 5 dans les pays à revenu faible et intermédiaire inférieur a reçu la première dose d’un vaccin Covid-19, selon COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX). Cela se compare à 4 personnes sur 5 dans les pays à revenu élevé et intermédiaire supérieur.

Examinons de plus près comment cette focalisation et d’autres facteurs pourraient se traduire par une hausse soutenue de l’action NVAX.

Catalyseurs positifs pour Novavax sur le front du vaccin Covid-19

Le 23 septembre, Novavax et Institut du sérum de l’Inde a déposé une demande auprès de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour une liste d’utilisation d’urgence du vaccin Covid-19 de Novavax. Cette désignation est une condition préalable aux exportations vers de nombreux pays participant à la Facilité COVAX, « qui a été créée pour allouer et distribuer les vaccins de manière équitable aux pays et économies participants ». Novavax a déjà un accord d’achat anticipé avec l’installation COVAX pour 1,1 milliard de doses du vaccin.

Compte tenu des faibles taux de vaccination dans les pays à faible revenu et du fait que le vaccin Covid-19 de Novavax a démontré une forte efficacité globale de 89,7%, je m’attends à une approbation rapide de l’OMS. Une fois que cela se produira, l’action NVAX augmentera probablement.

En plus de l’accord d’achat de l’installation COVAX, Novavax a un accord avec l’Union européenne pour un maximum de 200 millions de doses de vaccin, tandis que le gouvernement du Japon a commandé 150 millions de doses. Ces accords créent une forte visibilité des revenus pour 2022 et au-delà.

Novavax prépare également une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis. L’obtention d’une désignation EUA est un autre catalyseur potentiel pour les actions NVAX dans les mois à venir. De plus, la société a lancé des essais de phase I/II pour une combinaison de ses vaccins contre le Covid-19 et la grippe saisonnière.

Enfin, des pays comme les États-Unis et Israël ont déjà annoncé des recommandations de rappels pour certaines populations. Les recherches indiquant une diminution de l’immunité, il semble probable que d’autres pays emboîteront le pas.

En août, Novavax a publié des données indiquant que sa dose de rappel du vaccin Covid-19 a démontré une multiplication par quatre des niveaux d’anticorps neutralisants par rapport à la vaccination primaire. Les recommandations pour une troisième dose du vaccin Novavax augmenteraient probablement les commandes et la visibilité des flux de trésorerie.

Novavax dispose d’une marge de manœuvre pour approfondir son pipeline de vaccins

À la fin du deuxième trimestre, Novavax a déclaré des liquidités et équivalents de 2,1 milliards de dollars. Je pense que ce tampon de trésorerie augmentera au cours des prochaines années, permettant à la société d’approfondir son portefeuille de vaccins.

La société dispose d’un vaccin contre la grippe saisonnière déjà en phase III d’essais, ainsi qu’un vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nourrissons. D’autres vaccins à divers stades des essais cliniques comprennent ceux contre le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et Ebola.

Alors que le vaccin Covid-19 est la poule aux œufs d’or de Novavax, l’entreprise n’a pas tous ses œufs dans le même panier. Le solide pipeline de la société rend les actions NVAX attrayantes dans une perspective à long terme.

Le résultat sur les actions NVAX

Outre l’Union européenne et le Japon, Novavax a également conclu des accords d’achat anticipé avec le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Suisse. La capacité de fabrication de l’entreprise est donc un facteur important.

Novavax prévoit d’augmenter sa capacité de vaccins à 150 millions de doses par mois d’ici la fin de l’année. De plus, la société a autorisé la fabrication à Serum Institute of India, SK biosciences (République de Corée du Sud) et Takeda (Japon). Novavax est bien placé pour remplir son carnet de commandes en 2022.

Dans l’ensemble, le titre NVAX reste attractif. Les actions sont positionnées pour se négocier considérablement plus haut à mesure que le carnet de commandes est traité et que les flux de trésorerie augmentent avec les nouvelles approbations et accords d’achat.

