L’action NVAX vaut 100 % plus compte tenu de ses perspectives et de ses indicateurs de valeur

Novavax (NASDAQ :NVAX) semble être une bonne valeur aujourd’hui compte tenu à la fois de ses perspectives (en particulier en Inde) et de ses mesures de valorisation. Il s’agit d’une société de biotechnologie qui a développé un vaccin populaire non lié à l’ARN contre le Covid-19. À l’heure actuelle, il semble que l’action NVAX pourrait valoir au moins 100 % de plus à 419 $ que son prix actuel de 209,52 $ au 22 juillet.

Source : Ascannio/Shutterstock.com

L’action NVAX est en hausse d’environ 88 % depuis le début de l’année (YTD), puisqu’elle a clôturé à 111,51 $ le 31 décembre. En fait, au cours de la dernière année, l’action a augmenté d’environ 50 %. Maintenant, sur la base de ses perspectives et de sa faible valorisation, je soupçonne qu’il continuera à augmenter.

Voici ce que vous devez savoir sur ce choix à l’avenir.

NVAX Stock : les perspectives et l’efficacité

Le 10 mai, Novavax a publié son rapport sur les résultats de son premier trimestre, montrant qu’il avait un autre trimestre de revenus importants, rapportant 447 millions de dollars. Il s’agit d’une augmentation significative par rapport à son chiffre d’affaires d’environ 3 millions de dollars il y a un an, mais surtout de 59,8% par rapport à ses ventes de 279,7 millions de dollars au quatrième trimestre 2020. La majeure partie de ce gain provenait de son vaccin NVX-CoV2373 pour les contrats du gouvernement américain.

Le 30 juin, le vaccin de Novavax a récemment montré une efficacité de 96,4% contre la variante la plus courante de Covid-19. Mais à l’avenir, la société a également de sérieuses perspectives à l’étranger, notamment en Inde. Sur la base de ces perspectives et d’autres, les analystes prévoient désormais que les revenus atteindront 2,16 milliards de dollars en 2021 et 5,23 milliards de dollars en 2022.

Cependant, cette société n’a toujours pas obtenu l’approbation réglementaire aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Europe. Le 10 mai, . a annoncé que Novavax ne demanderait pas d’approbation avant le troisième trimestre. De plus, la société a apparemment annoncé qu’elle n’entrerait pas en pleine production avant le quatrième trimestre, bien qu’elle aurait une capacité de 100 millions de doses par mois d’ici le troisième trimestre.

Néanmoins, les analystes sont de plus en plus positifs sur l’action NVAX compte tenu des résultats publiés dans le New England Journal of Medicine, mentionnés ci-dessus. Essentiellement, le vaccin de Novavax est efficace contre le virus tout en coûtant moins cher. De plus, il peut être stocké plus facilement que les vaccins à ARN de Moderna (NASDAQ :ARNm) et Pfizer (NYSE :PFE), selon Seeking Alpha.

Évaluation de Novavax

Actuellement, l’action NVAX semble trop bon marché, surtout par rapport à Moderna. Par exemple, Moderna se négocie sur un multiple prix/ventes (P/S) de 6,7 fois pour 2021 et de 8,2 fois pour 2022. Le ratio 2022 est plus élevé puisque ses prévisions de revenus 2o21 sont de 19,2 milliards de dollars tandis que 2022 est de 15,8 milliards de dollars.

Cependant, Novavax devrait avoir des revenus plus élevés de 5,23 milliards de dollars pour son estimation 2022. Si nous appliquons un multiple moyen de 7,45 fois (d’après les estimations de Moderna) aux ventes de Novavax en 2022, sa valeur cible est de 38,9 milliards de dollars.

C’est bien plus du double de sa valeur marchande actuelle de 15,5 milliards de dollars (en réalité environ +150%). En fait, même si nous avons utilisé la métrique P/S 2021 de Moderna de 6,7 fois pour l’action NVAX, la valeur marchande cible de 35 milliards de dollars qui en résulte est toujours plus du double de la valeur actuelle (+126%). Cela implique que NVAX devrait se négocier pour environ 473 $.

Bien sûr, les analystes ne sont pas aussi enthousiastes que moi sur le titre NVAX. Par exemple, Tipranks dit que six analystes ont maintenant une moyenne de 249,60 $ par action, soit environ 20 % de plus que le prix d’aujourd’hui. Yahoo! La finance est meilleure, cependant, affirmant que quatre analystes ont un prix moyen de 271,75 $, soit 29,7% de plus.

Que faire avec NVAX Stock

Ainsi, au moins d’autres analystes pensent que l’action est encore trop bon marché.

En fait, si nous faisons la moyenne de mon estimation d’une augmentation de 126% avec la meilleure estimation des analystes d’un gain de 29,7%, la hausse potentielle est toujours de 77,9%. De plus, si nous pesons mon estimation de 70% et donnons un poids de 30% aux estimations des analystes, le résultat est un retour attendu d’un gain de 97% sur l’action NVAX.

Par conséquent, le stock de NVAX devrait doubler pour atteindre environ 419 $ au cours de la prochaine année à mesure que son vaccin se répand dans le monde.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.