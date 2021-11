L’action NVDA est un excellent achat pour des gains constants et à long terme

Actions du concepteur de puces et de semi-conducteurs Nvidia (NASDAQ :NVDA) les actions semblent imparables après les derniers résultats de la société.

L’action NVDA a gagné 18% depuis que la société a annoncé ses résultats du troisième trimestre le 17 novembre.

La dernière augmentation porte les gains totaux des actions Nvidia pour cette année à 162%. Au cours du seul mois dernier, le cours de l’action de la société a augmenté de 51% et se négocie désormais à 343,80 $.

Parmi les valeurs technologiques, et les concepteurs de puces en particulier, Nvidia a été haut la main le vainqueur cette année.

L’action a rendu tellement de valeur aux actionnaires que le commentateur de CNBC, Jim Cramer, a même nommé l’un de ses chiens d’après l’entreprise.

Malgré la croissance incroyable, de nombreux analystes qui suivent l’entreprise voient encore plus de gains à venir.

Un regard plus attentif sur les actions de NVDA

La dernière course sur l’action NVDA intervient après que le leader de la Silicon Valley a publié des résultats du troisième trimestre qui ont une fois de plus dépassé le consensus des analystes de Wall Street et fourni des perspectives haussières pour les revenus du quatrième trimestre en cours.

Plus précisément, Nvidia a déclaré un bénéfice de 1,17 $ par action contre 1,11 $ qui était prévu, en hausse de 60 % par rapport à l’année précédente.

Le chiffre d’affaires de la société s’est élevé à 7,10 milliards de dollars contre 6,82 milliards de dollars qui étaient attendus, en hausse de 50 % par rapport à la même période de 2020.

Alors que les analystes ont applaudi les chiffres du troisième trimestre, ils ont particulièrement apprécié que Nvidia ait déclaré qu’elle s’attend à générer 7,4 milliards de dollars de revenus au cours du trimestre en cours, soit plus que les prévisions consensuelles des analystes de 6,86 milliards de dollars.

Nvidia a régulièrement dépassé les estimations des analystes en matière de bénéfices au cours des cinq dernières années et a maintenant dépassé les estimations de revenus de Wall Street pendant 10 trimestres consécutifs.

Pour maintenir cette impressionnante séquence de victoires, la société a eu plus de demande qu’elle ne peut en satisfaire pour ses diverses puces, semi-conducteurs et cartes graphiques.

La carte graphique « GeForce » utilisée dans les consoles de jeux vidéo et les ordinateurs personnels (PC) est particulièrement intéressante.

Le jeu, qui reste le plus grand marché de Nvidia, a enregistré un chiffre d’affaires de 3,2 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 42% par rapport à 2,27 milliards de dollars au même trimestre de l’année dernière.

De plus, Nvidia a fait des progrès dans le renforcement de son activité de centre de données, où les fournisseurs de cloud et les entreprises se tournent vers le type de processeurs graphiques fabriqués par Nvidia pour les applications d’intelligence artificielle (IA).

Nvidia a déclaré 2,9 milliards de dollars de ventes de centres de données au troisième trimestre, en hausse de 55 % par rapport à 1,9 milliard de dollars au même trimestre de 2020.

Nvidia a déclaré que la croissance était due aux ventes de GPU aux fournisseurs de cloud tels que Amazon (NASDAQ :AMZN), Microsoft (NASDAQ :MSFT) et la société mère Google Alphabet (NASDAQ :GOOGL).

Dans l’ensemble, les résultats incroyables ont servi à renforcer la confiance des investisseurs envers Nvidia et ses produits.

Quelques problèmes avec Nvidia

Malgré tout son succès, Nvidia n’est pas sans problèmes persistants qu’il gère. La société continue d’essayer de conclure son achat de 40 milliards de dollars d’Arm, une société britannique spécialisée dans la technologie des semi-conducteurs mobiles.

L’accord a rencontré quelques ratés. Le gouvernement britannique a annoncé le 16 novembre que son Autorité de la concurrence et des marchés enquêterait sur les problèmes antitrust et les problèmes de sécurité nationale liés à l’accord.

Cela intervient après que la Commission européenne a ouvert une enquête approfondie sur la transaction en octobre.

La Federal Trade Commission des États-Unis a également exprimé ses inquiétudes concernant la transaction et ce qu’elle pourrait signifier pour la concurrence dans le secteur des puces.

Les enquêtes en cours sur l’accord Arm couplées aux bons résultats de Nvidia et à la domination croissante dans l’espace des semi-conducteurs ont conduit certains analystes à déclarer que l’acquisition d’Arm serait torpillée par les régulateurs du monde entier.

L’équipe de direction de Nvidia a assoupli son langage autour de l’accord Arm ces derniers mois, peut-être dans le but de faire taire les attentes concernant l’approbation de l’acquisition. Pour l’instant, l’achat d’Arm reste un point d’interrogation persistant pour l’entreprise.

De plus, Nvidia continue de faire face à une pénurie mondiale de semi-conducteurs et à des retards dans la fabrication de ses puces, qu’elle sous-traite. Cependant, à ce jour, ces problèmes semblent n’avoir fait qu’intensifier la demande pour les différents produits de l’entreprise.

Enfin, Nvidia a connu un enthousiasme pour son incursion dans la crypto-monnaie ces derniers mois.

La société a sorti des cartes graphiques dédiées qui peuvent être utilisées spécifiquement pour l’extraction de crypto-monnaie plus tôt cette année.

Cette décision visait à aider à répondre à une partie de la demande des personnes qui utilisent leur ordinateur pour exploiter Bitcoin (CCC :BTC-USD) et d’autres actifs numériques.

On espérait que les cartes graphiques à crypto-monnaie seraient un succès, mais Nvidia a déclaré qu’au troisième trimestre, elle avait vendu 105 millions de dollars de cartes, contre 266 millions de dollars au trimestre précédent et que les ventes avaient fortement ralenti.

Acheter et conserver des actions NVDA

Malgré la pénurie mondiale de puces et ses efforts continus pour acquérir Arm, Nvidia est une entreprise qui tourne à plein régime. Ce fait se reflète dans le cours de l’action qui a plus que doublé depuis le début de l’année.

Ajoutez à cela que Nvidia verse également un dividende sain (il a distribué 100 millions de dollars de dividendes au cours du seul troisième trimestre) et il y a de nombreuses raisons d’être optimiste sur le titre.

Parmi les 39 analystes fournissant des prévisions de prix sur 12 mois pour Nvidia, l’objectif de prix médian sur les actions est de 350 $. Il se négocie aujourd’hui à environ 326 $.

C’est après que le cours de l’action a déjà augmenté de plus de 150 % cette année. Parmi les entreprises technologiques, Nvidia est la meilleure de sa catégorie et en tête du peloton. L’action NVDA est un achat.

