L’action OCGN semble moins intéressante à chaque coup de passe

Après avoir langui pendant la majeure partie de 2020 comme un sou, Ocugen (NASDAQ:OCGN) a atteint un sommet de 52 semaines en février. Cependant, OCGN stock n’a pas participé à la manie des stocks de meme. Les investisseurs ont surenchéri sur l’action en raison de son rôle potentiel pour mettre fin à la nouvelle pandémie de coronavirus.

Source: Cryptographe / Shutterstock.com

Ocugen a conclu un partenariat avec la biotech indienne, Bharat Biotech. Le vaccin Covid-19 de la société, Covaxin, a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) en Inde. Bharat Biotech n’est pas étranger à l’arène des vaccins. Il a plus de 16 vaccins dans son portefeuille de produits.

Il semble également que Covaxin puisse fournir des avantages uniques, en particulier en ce qui concerne les mutations (c’est-à-dire les variantes) de Covid-19. Et comme le Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), il peut être conservé à la température du réfrigérateur. Et, bien que Covaxin en soit encore à des essais de phase 3 de stade avancé, la société a publié des résultats intermédiaires qui ont montré un taux d’efficacité clinique de 80,6%.

Alors pourquoi ne suis-je pas plus enthousiasmé par les actions OCGN? En termes simples, je pense que l’opportunité pour Covaxin à l’échelle mondiale peut être importante. Mais aux États-Unis, pas tellement.

Le problème est la demande, pas l’offre

Selon les termes de l’accord, Ocugen recevra 45% des bénéfices de la vente de Covaxin aux États-Unis (emphase sur la mine). Bharat Biotech fournira les doses initiales du vaccin. À ce stade, Ocugen sera responsable du développement clinique du vaccin, de l’approbation réglementaire (qui comprend son EUA) et de la commercialisation aux États-Unis.

Le président et directeur général de Bharat, Krishna Ella, a déclaré: «Je suis convaincu que nous serons en mesure de travailler avec Ocugen pour développer un plan visant à introduire Covaxin sur le marché américain.»

Covaxin et le vaccin Sputnik récemment approuvé (commercialisé sous le nom de Covishield) sont les deux principaux vaccins utilisés en Inde. Les deux sociétés s’associent pour exporter 64 millions de doses des deux vaccins dans 86 pays.

Cependant, cette liste n’inclut pas encore les États-Unis. C’est pourquoi les mathématiques me semblent floues.

Appelez-moi fou, mais le problème aux États-Unis est celui de la demande, pas de l’offre. Le 19 août, l’administration Biden a annoncé que tous les adultes américains sont désormais éligibles pour recevoir le vaccin. Et selon les Centers for Disease Control (CDC), environ la moitié des adultes américains ont reçu au moins une injection du vaccin de Pfizer (NYSE:PFE) et BioNTech (NASDAQ:BNTX) ou la Moderna (NASDAQ:ARNM) vaccin.

L’administration ne ferait pas une telle affirmation si elle n’était pas entièrement convaincue qu’elle disposait de suffisamment d’approvisionnement. Au lieu de cela, le plus gros problème reste l’hésitation à la vaccination. Cela dit, il est juste de se demander s’il existe un marché américain important pour Covaxin. Et sinon, alors le cas haussier pour l’action OCGN est beaucoup moins convaincant.

Ocugen n’a pas de produit propre jusqu’en 2025

Si vous tempérez vos attentes concernant les revenus de Covaxin, vous vous retrouvez avec le pipeline existant d’Ocugen. Et ce n’est pas anodin. Il n’y a tout simplement aucun candidat médicament en phase d’essai clinique. Ce qui signifie qu’il est peu probable que l’entreprise ait un produit sur le marché avant 2025 au plus tôt.

Cela ne vise pas à dénigrer le candidat principal de la société, l’OCU400, qui est en cours de développement pour le traitement de la rétinite pigmentaire. La prévalence de cette condition, rien qu’en Europe, est d’environ 165 000 patients.

Comme je l’ai écrit en mars, ce n’est pas une situation anormale pour une entreprise de biotechnologie. Cela explique également pourquoi Ocugen était un penny stock avant l’annonce de son partenariat.

Devriez-vous acheter des actions OCGN?

Je suppose que l’entreprise tire déjà le meilleur parti de cette situation. En février, Ocugen a mené une offre d’actions qui devait lever environ 23 millions de dollars. Si l’argent peut être utilisé efficacement, cela peut justifier le maintien des actions de l’OCGN au-dessus de la barre des 5 $.

Mais si vous vous attendez à ce qu’Ocugen génère des revenus importants grâce aux ventes de Covaxin aux États-Unis, vous devriez réfléchir à nouveau. Avec chaque bras qui reçoit l’un des vaccins existants, l’opportunité pour le stock OCGN devient moins passionnante.

À la date de publication, Chris Markoch ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Chris Markoch est un rédacteur financier indépendant qui couvre le marché depuis sept ans. Il écrit pour Investor Place depuis 2019.