L’action orageuse des prix de Bitcoin est «typique des marchés à faible liquidité», selon les analystes

Les taureaux Bitcoin ont poussé le prix au-dessus de 34 000 $, mais les analystes avertissent qu’une série de facteurs pessimistes restent une menace à court terme.

Le 9 juillet, Bitcoin et donc le marché plus large des crypto-monnaies ont connu un rallye de soulagement modéré qui a permis de récupérer un certain nombre des pertes observées jeudi, mais certains analystes avertissent toujours que BTC pourrait encore chuter à 24 000 $ à 29 000 $ dans une petite période.

Les données de Cointelegraph Markets Pro et de TradingView montrent que le prix du Bitcoin a fait l’objet d’une offre plus élevée tout au long des heures de mercantilisme du matin vendredi et a réussi à remonter au-dessus de 34 100 $.

Le sentiment parmi les commerçants a reçu un petit coup de pouce une fois que la valeur de Bitcoin a inversé le cours et est remonté à 34 000 $, mais le prix reste toujours lié entre les niveaux de résistance et de support clés et, par conséquent, le manque de volume d’achat continue d’être une préoccupation majeure.

Tempting Beef, un commerçant anonyme sur crypto Twitter, a également détecté que la capitalisation boursière complète de la crypto et la capitalisation boursière altcoin restent dans une position précaire.

Élie lupus Rest, partenaire de la société de gestion d’actifs numériques ExoAlpha, a également détecté qu’à côté de la “tendance non directionnelle” du BTC, le marché “connaît également une diminution du volume des transactions” qui a entraîné “plus de renversements sauvages au sein de la gamme, nuire aux traders directionnels.

Le Reste a dit :

“À l’intérieur de cette fourchette, nous assistons à des pompes et à des décharges avec des prix qui montent lentement avant d’être rapidement claqués, typiques des marchés à faible liquidité.”

En raison de la volatilité du marché, Le Rest voit les acteurs du marché rester sur la touche en attendant “que la confiance en niveaux de gris empêche de décharger leurs Bitcoins et que l’étouffement de la réglementation chinoise se calme”.

Le Rest a également souligné l’examen minutieux des régulateurs monétaires du monde entier sur Binance, comme “un problème considérable qui réduit la capacité du marché à induire le flux de capitaux requis pour s’interrompre au-dessus de 40 000 $”.

Selon Le Reste :

“Malgré ces composants déjà évalués par le marché, nous continuons d’assister à une forte adoption de Bitcoin par les gestionnaires d’actifs traditionnels à la recherche d’un bon point d’entrée pour se positionner pour la prochaine étape.”

Signes de soutien au-dessus de 30 000 $

S’il est vrai que le prix du BTC est tombé en dessous des conditions hebdomadaires proches de 34 500 $, l’analyste anonyme de Twitter sur Twitter, Rekt Capital, n’a pas tardé à suggérer que le coût avait trouvé un soutien à d’autres conditions établies proches de 32 200 $, ce qui n’a entraîné “aucun changement majeur dans la tendance”.

Un indicateur optimiste possible mis en évidence par certains analystes est la métrique Bitcoin « croissance nette des entités », qui a atteint de nouveaux sommets ces dernières semaines car le prix du BTC languissait en dessous de 40 000 $.

Dans des moments comme ceux-ci, une fois que l’incertitude règne, la stratégie simple de la moyenne des coûts en dollars est une stratégie que même les commerçants les plus expérimentés utilisent pour réduire le stress et se recentrer sur les perspectives de prix à long terme.

