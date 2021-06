L’action PayPal vaut au moins 23 % de plus selon les estimations des analystes

Pay Pal (NASDAQ :PYPL) a publié des résultats exceptionnels pour le premier trimestre le 5 mai, les plus solides de l’histoire de l’entreprise. Il a également relevé ses prévisions pour 2021 par rapport au trimestre précédent. Cela poussera l’action PYPL d’au moins 23% à 332,79 $ d’après mes calculs.

Source : JHVEPhoto / Shutterstock.com

Les revenus et les gains de PayPal dépendent fortement de son volume de paiement total (TPV). Il s’agit de la somme de la valeur de toutes les transactions effectuées sur la plateforme. PayPal génère des revenus en facturant des frais sur ces transactions. Ce pourcentage de frais est connu sous le nom de Take Rate de l’entreprise. Multipliez le Take Rate par TPV et vous obtenez des revenus.

Il est donc important de surveiller la croissance du TPV et les tendances du taux de prise. Je les utilise pour estimer la croissance des revenus de l’entreprise. Par exemple, si l’un de ces facteurs augmente mais que l’autre diminue, la croissance des revenus peut être atténuée.

Croissance et valorisation

Le taux de participation de PayPal est passé de 2,41% l’année dernière à 2,11% au cours du dernier trimestre, même si son TPV a augmenté de 46% en glissement annuel. Cela peut être vu en divisant son chiffre d’affaires de 6,03 milliards de dollars ce trimestre par ses 285 milliards de dollars en TPV (c’est-à-dire 2,11%). L’année dernière, 2,41% de chaque transaction (191 milliards de dollars) s’est transformée en 4,62 milliards de dollars de revenus.

Malgré ce taux de participation plus faible, le chiffre d’affaires a tout de même augmenté de 30,5%, principalement en raison de la forte croissance de 46% de TPV. C’est très important. Cela montre que les revenus de l’entreprise peuvent résister à la concurrence des frais en raison de l’énorme croissance du volume de transactions qu’elle traite. Cela montre la force de la puissance bénéficiaire inhérente à l’entreprise.

La société a fourni des conseils améliorés sur son TPV. Maintenant, PayPal dit que son TPV sera 30% plus élevé pour l’année que l’année dernière. Au dernier trimestre, la société a déclaré que le TPV serait 20 % plus élevé. De plus, PayPal estime désormais que son chiffre d’affaires en 2021 s’élèvera à 25,75 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 25,5 prévus au trimestre dernier. Cela conduira également à des revenus plus élevés.

Morningstar souligne que PayPal a un ratio P/E moyen sur cinq ans de 56,5. La façon dont j’utilise ceci est de multiplier le bénéfice par action (BPA) prévu pour 2022 par le P/E moyen, puis de l’actualiser pour évaluer la croissance.

Par exemple, les analystes sélectionnés par Seeking Alpha affirment que le BPA 2022 est prévu à 5,89 $. Par conséquent, l’objectif de prix est de 332,79 $. Cela représente un gain potentiel de 22,9 % par rapport au prix actuel de 270,80 $.

Que faire avec les actions PYPL

Heureusement dans mon cas, les analystes de Wall Street pensent également que l’action PYPL devrait se négocier à la hausse. Par exemple, TipRanks.com indique que 23 analystes qui ont écrit sur PayPal au cours des 3 derniers mois ont un objectif moyen de 315,38 $. C’est 16,5% au-dessus du prix d’aujourd’hui.

Il en va de même chez Seeking Alpha. Leur estimation de 45 analystes de Wall Street est que le prix devrait être de 313,13 $, soit 15,6% de plus.

Donc, bien que mon objectif de cours soit supérieur à celui de l’analyste moyen, au moins je suis du même côté. Souvent, j’estime que l’action vaut plus et les analystes disent qu’elle va baisser. Dans ce cas, j’utilise une estimation de probabilité pour voir quel sera le cas le plus probable. Mais ici, je suis raisonnablement confiant que nous pouvons nous attendre à une augmentation de 15% à 23% des actions PYPL au cours de la prochaine année. Ce sont de bons chiffres de retour sur investissement pour la plupart des investisseurs.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.