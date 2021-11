L’action Paytm pourrait chuter de 44% par rapport au prix de l’introduction en bourse, déclare Macquarie, remet en cause l’évaluation ; vérifier le prix cible

Le prix cible de Macquarie sur les actions Paytm est inférieur de 44% au prix d’introduction en bourse de 2 150 Rs. (Photo : REUTERS)

La société de courtage internationale Macquarie a lancé une couverture sur les actions Paytm avec une cote de « sous-performance » et un prix cible de 1 200 Rs par action. Le prix cible de Macquarie sur les actions Paytm est inférieur de 44% au prix d’introduction en bourse de 2 150 Rs. Plus tôt dans la journée, la cotation boursière de Paytm a déçu les investisseurs, car la grande fintech a chuté de plus de 25% par rapport au prix de l’introduction en bourse lors de ses débuts. Les analystes de Macquarie ont déclaré que Paytm est un « gros consommateur d’argent », ajoutant que la réglementation et la concurrence sont des soucis supplémentaires pour le stock. « L’évaluation de Paytm, à ~ 26x FY23E Price to Sales (P/S), est chère, surtout lorsque la rentabilité reste insaisissable pendant longtemps », a déclaré Macquarie dans la note. L’action Paytm se négociait à Rs 1 602 en fin de matinée aujourd’hui.

