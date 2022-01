L’action Peloton continue de baisser alors que l’analyste de JP Morgan réduit son objectif de prix, mais reste haussier

Les actions de Peloton Interactive Inc. ont étendu leur vente mercredi à des niveaux observés avant que la société de fitness à domicile ne commence à bénéficier de la demande induite par la pandémie, alors que l’analyste Doug Anmuth de JP Morgan a réduit son objectif de prix et ses estimations tout en maintenant son long- position haussière du temps.

Le stock

PTON,

+5,06%

a chuté de 4,7% plus tôt dans les échanges de l’après-midi, le mettant sur la bonne voie pour une quatrième perte consécutive. Il avait rebondi en territoire positif plus tôt dans la séance, avec un gain intrajournalier de 2,3 %, avant de s’inverser à la baisse.

L’action a maintenant perdu plus de 60 % au cours des trois derniers mois et a plongé de plus de 80 % depuis la clôture de son pic post-pandémique de 167,42 $ le 13 janvier 2021.

Anmuth de JP Morgan a réduit son objectif de prix de près de 30 %, passant de 70 $ à 50 $, affirmant que la baisse du trafic en décembre et une activité promotionnelle supérieure à la normale suggèrent « une demande et une incertitude faibles à court terme » dans la seconde moitié de l’exercice 2022.

Ne manquez pas: L’« époustouflante » et la « détérioration rapide » du dem et des perspectives du Peloton incitent les analystes à réduire les objectifs boursiers.

Il a élargi son estimation ajustée de la perte par action pour l’exercice 2022, qui se termine en juin, à 1,95 $ contre 1,88 $, et a réduit son estimation de bénéfice 2023 à 23 cents par action contre 69 cents.

Pendant ce temps, Anmuth a réitéré la surpondération qu’il avait sur l’action depuis octobre 2019, juste après que Peloton soit devenu public, car son nouvel objectif de prix implique toujours une hausse d’environ 55% par rapport aux niveaux actuels.

Il a déclaré que Peloton était confronté à « de multiples vents contraires à court terme » alors qu’il tentait de se distancier de « l’extension pandémique » des abonnés, de rétablir le trafic, de réduire sa structure de coûts et de passer à des composants plus variables.

Cependant, les valorisations restent attrayantes car l’action a « complètement inversé les avantages du cours de l’action de la demande induite par la pandémie » même si les abonnés ont été tirés en avant de plus d’un an, et les abonnés de l’exercice 2022 devraient être plus de 50 % plus élevés que prévu il y a deux ans.

« Nous continuons de croire qu’il reste une marge de manœuvre considérable dans le [long-term] possibilité de remise en forme connectée à travers Bike & Tread, et [Peloton] devrait générer une croissance supplémentaire grâce à l’expansion commerciale et internationale », a écrit Anmuth dans une note aux clients.

Lire aussi: L’action Peloton est un achat, mais avec un « astérisque », selon l’analyste.

D’un sommet de 33,47 $ à la clôture le 4 février 2020, l’action de Peloton avait chuté de 41,7% pour atteindre un creux record de 19,51 $ le 12 mars 2020, soit le lendemain du jour où l’Organisation mondiale de la santé a déclaré l’épidémie de COVID-19 une « pandémie ».

Le stock avait retrouvé ses niveaux d’avant la pandémie en avril, puis a commencé le tour de fusée « conduite par la pandémie » début mai.

L’action a grimpé de 434,2% en 2020, par rapport à l’indice S&P 500

SPX,

-0.10%

16,3% de remontée, avant de chuter de 76,4% en 2021.

Anmuth de JP Morgan est l’un des 15 analystes, sur les 31 interrogés par FactSet, qui sont optimistes sur Peloton. Mais de ces taureaux, son objectif de cours est le plus bas. Parmi les non-bulls, 14 ont l’équivalent des notes de maintien et deux ont l’équivalent des notes de vente.