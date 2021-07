L’action PENN augmentera de 63% à 115 $ sur la base de sa marge FCF élevée

in

Penn National Gaming (NASDAQ :PENN) a produit d’excellents résultats pour le premier trimestre, montrant que la société de jeux de casino produit désormais des flux de trésorerie disponibles (FCF). En conséquence, l’action PENN est susceptible d’augmenter considérablement une fois que le marché le verra générer de grandes quantités de liquidités.

Source : Casimiro PT / Shutterstock.com

Penn National Gaming possède 42 propriétés de jeux et de courses réparties dans 20 États des États-Unis, principalement sous la marque Hollywood Casino. Elle détient également une participation de 36 % dans Tabouret de bar Sport et utilise cette marque dans son application de jeu mobile.

Comme je l’ai écrit dans mon dernier article, l’action PENN vaut 17,85 milliards de dollars. C’est 62,3% de plus que sa valeur marchande de 11 milliards de dollars, à la clôture de vendredi. À son tour, cela implique que l’action PENN vaut 114,12 $ par action, soit 62,3% au-dessus de son prix de 70,33 $. Voici comment cet objectif de prix a été atteint.

FCF de Penn National

La société a produit d’excellents résultats au premier trimestre, avec d’énormes gains de trésorerie.

Par exemple, l’année dernière, au cours de son premier trimestre 2020, Penn National a perdu 9,6 millions de dollars en FCF. Mais au premier trimestre 2021, Penn National a réalisé 1,2749 milliard de dollars de revenus et 180,5 millions de dollars de CFFO. Il n’a également dépensé que 25,7 millions de dollars en dépenses d’investissement. Cela signifie que son FCF était de 154,8 millions de dollars et sa marge de FCF était de 12,1 % (154,8 millions de dollars/1 274,9 millions de dollars). Nous pouvons l’utiliser pour déterminer son objectif de valeur réelle à long terme.

Les analystes prévoient désormais que les revenus pour 2021 seront de 5,65 milliards de dollars et qu’ils augmenteront de 6% d’ici 2022 pour atteindre 5,99 milliards de dollars. En utilisant ces chiffres, nous pouvons estimer sa future rentabilité FCF.

Cela se voit en multipliant la marge de 12,1% FCF de l’entreprise avec ses prévisions de ventes 2022 de 5,99 milliards de dollars. Cela implique que son FCF 2022 pourrait atteindre 724,79 millions de dollars.

En réalité, il semble très probable que la marge FCF de Penn puisse passer de 12,1 % à 15 %, compte tenu de la croissance de son levier d’exploitation et du retour des joueurs au jeu. Cela porte son estimation 2022 FCF à 899 millions de dollars.

Ce que vaut Penn National

Nous pouvons maintenant l’utiliser pour évaluer le stock de PENN. Par exemple, si nous utilisons un rendement de 5 % FCF, la valeur implicite est de 17,98 milliards de dollars. Cela se voit en divisant son estimation FCF de 899 millions de dollars par 5 %, ce qui donne un objectif de valeur marchande totale de 17,98 milliards de dollars.

Maintenant, ce chiffre est 63,45 % plus élevé que la valeur marchande de 11 milliards de dollars de l’action. À son tour, cela implique que l’action PENN devrait valoir 63,45 % de plus que son prix actuel de 70,33 $. Cela se traduit par un objectif de prix de 114,95 $.

Notez que ce prix est légèrement supérieur à mon objectif de prix précédent de 114,12 $. Cela est principalement dû aux estimations de revenus légèrement plus élevées que les analystes ont maintenant pour Penn National que lorsque j’ai écrit à ce sujet plus tôt.

Que faire avec PENN Stock

Les analystes ont tendance à être d’accord avec moi. Par exemple, TipRanks rapporte que 10 analystes ont un objectif de cours moyen de 99,50 $, ce qui serait en hausse de 41,5% par rapport à la clôture de vendredi. De plus, Yahoo! Finance rapporte que 13 analystes ont un prix cible moyen de 106,50 $. Seeking Alpha indique que 15 analystes ont un objectif similaire à 106,23 $. Ceux-ci sont tous très proches de mon objectif de prix de 115 $.

En conséquence, attendez-vous à voir Penn National produire d’excellents résultats au deuxième trimestre qui souligneront ce que je dis à propos de sa capacité de génération de FCF. La société de jeux dévoilera ses résultats le 5 août. Les investisseurs devraient envisager de prendre une position dans le titre avant cette date.

Il est probable qu’ils puissent gagner de l’argent une fois que le marché comprendra combien d’argent l’entreprise génère. Attendez-vous à voir les actions de PENN atteindre 115 $ ou plus au cours de la prochaine année, soit plus de 63 % de plus.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.