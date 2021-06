L’action PENN est désormais une bonne affaire d’une valeur de 136,50 $, 67% de plus selon les estimations

Penn National Gaming (NASDAQ :PENN) est récemment sorti bien de ses sommets. J’ai écrit le 22 mars que l’action PENN était probablement surévaluée et que les investisseurs devraient attendre pour l’acheter. C’était quand il était à 113,16 $ par action. Au 1er juin, l’action PENN était à 81,35 $, soit 28 % de moins qu’il y a un peu plus de 2 mois.

Le fait est que l’action des casinos a reculé par rapport à ses sommets et, par conséquent, sa valorisation s’est également dégonflée. Cela fait du titre PENN un jeu intéressant maintenant, car il pourrait maintenant se situer à un niveau de valorisation raisonnable.

Estimations d’évaluation

Par exemple, il y a deux mois, l’action PENN se négociait à 49 fois les bénéfices prévus de 1,50 $ pour 2022. Depuis lors, cependant, les analystes ont augmenté leurs estimations de bénéfices à 2,70 $, en hausse de 15,4% par rapport à l’estimation du bénéfice par action (EPS) de 2,34 $ 2021.

Cela place l’action sur un multiple de prix à terme par rapport au BPA (P/E) 2022 de seulement 30 fois (c’est-à-dire 81,35 $ / 2,70 $). Cela commence à ressembler à une évaluation raisonnable, surtout compte tenu de la croissance attendue pour l’entreprise.

Et les analystes aiment vraiment les perspectives d’avenir de PENN National Gaming. Ses casinos hollywoodiens à travers le pays, ainsi que son contrôle de Barstool Sports, une application de paris mobiles, contribuent à ses revenus. D’ici 2024, Seeking Alpha estime que l’estimation moyenne du BPA des analystes est de 4,20 $.

Cela place l’action PENN sur un P/E à 3 ans de seulement 19 fois. Voici ce qui risque de se produire.

Au cours des deux prochaines années, l’action PENN commencera à se négocier sur la base des estimations de son BPA 2024. À ce moment-là, disons dans environ 2 ans, le stock sera de 30 à 35 fois l’estimation du BPA de 4,20 $. Par conséquent, l’action est susceptible d’augmenter entre 126 $ (c’est-à-dire 30 fois 4,20 $ de BPA) à 147 $ (c’est-à-dire 35 fois 4,20 $ de BPA).

L’action PENN vaudra donc 136,50 $ en moyenne au cours des deux prochaines années. Cela représente un gain potentiel de 67,8% par rapport au prix d’hier de 81,35 $. Cela implique également un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 29,5% chaque année pour les 2 prochaines années.

Ce retour sur investissement moyen de 29,5% pour chacune des 2 prochaines années en investissant dans des actions PENN est un très bon retour sur investissement pour la plupart des investisseurs.

Que faire avec PENN Stock

Les analystes interrogés par TipRanks qui ont écrit sur les actions PENN au cours des 3 derniers mois ont un objectif moyen sur 12 mois de 111,57 $, soit 37% par rapport au prix d’hier. C’est proche de mon estimation de 136,50 $, bien que mon objectif de projection puisse prendre jusqu’à 2 ans pour être atteint.

Cela s’explique en partie par les excellents résultats du premier trimestre de la société, publiés le 6 mai. Cela a montré que sa mesure préférée des flux de trésorerie, l’EBITDAR ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et loyer) était en hausse de 7 % par an. au cours de l’année. La société a également fourni de bonnes perspectives pour ses prochains revenus et flux de trésorerie trimestriels lors de la conférence téléphonique.

Les gens retournent maintenant dans les casinos pour jouer. La coentreprise de l’application de paris sportifs Barstool porte également ses fruits. Ces tendances devraient s’accentuer au cours des prochains trimestres.

De plus, l’action PENN est désormais une bonne affaire par rapport à ses pairs. MGM Resorts International (NYSE :MGM) se négocie à un ratio P/E à terme 2022 de 362 fois. WYNN Resorts (NASDAQ :WYNN) se négocie à un multiple P/E à terme de 2022 de plus de 84 fois les bénéfices.

Ainsi, compte tenu de sa décote par rapport à son estimation de bénéfices désormais plus élevée et de sa décote par rapport à ses pairs, l’action PENN est désormais à des niveaux avantageux. À 136,50 $, l’action PENN vaut 67% de plus que le prix d’hier, ce qui représente un bon retour sur investissement pour la plupart des investisseurs.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.